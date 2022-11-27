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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Комо
1:1
Конец матча
Бари
0'
14' Желтая карточка
Антенуччи Мирко
0:0
24' Не забитый пенальти
Черри Альберто
32' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
32' Желтая карточка
Каньяно Андреа
36' Желтая карточка
Черри Альберто
1:0
45' Пенальти
Черри Альберто
82' Желтая карточка
Манкузо Леонардо
85' Желтая карточка
Пучино Раффаэле
1:1
90' Пенальти
Ботта Рубен
90' Желтая карточка
Сетер Дамир
90'+5
1
Гидотти
Симоне
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
16
Солини
Маттео
3
Каньяно
Андреа
6
Иовин
Алессио
14
Беллемо
Алессандро
21
Арригони
Томмазо
11
Париджини
Витторио
27
Черри
Альберто
63
Кутроне
Патрик
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
20
Терранова
Эмануэле
23
Викари
Франческо
93
Mehdi
Dorval
90
Фолоруншо
Майкл
17
Майелло
Раффаэле
99
Малламо
Алессандро
14
Сальседо
Эдди
26
Шедлер
Орельен
7
Антенуччи
Мирко
Комо
4-3-1-2
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Комо
Бари

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
3:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 4 (1) 0.29
Кутроне Патрик 3 0.21
Бланко Алехандро 1 0.07
Арригони Томмазо 1 0.07
Манкузо Леонардо 1 0.07
Иоанну Николас 1 0.07
Беллемо Алессандро 1 0.07
Виньяли Лука 1 0.07
Liam Kerrigan2 1 0.07
Чаджиа Мутир 0 0
Фабрегас Сеск 0 0
Париджини Витторио 0 0
Каньяно Андреа 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 9 (2) 0.64
Антенуччи Мирко 5 (1) 0.36
Фолоруншо Майкл 3 0.21
Белломо Никола 1 0.07
Сальседо Эдди 1 0.07
Ди Чезаре Валерио 1 0.07
Шедлер Орельен 1 0.07
Ботта Рубен 1 (1) 0.07
Майта Маттиа 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Mehdi Dorval 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базелли Даниэле 4 0
Бинкс Луис 2 1
Фабрегас Сеск 3 0
Виньяли Лука 3 0
Одентал Кас 3 0
Арригони Томмазо 1 1
Манкузо Леонардо 2 0
Черри Альберто 2 0
Париджини Витторио 2 0
Иоанну Николас 2 0
Фараго Паоло 2 0
Иовин Алессио 2 0
Каньяно Андреа 2 0
Да Рива Якопо 0 1
Скалья Филиппо 1 0
Солини Маттео 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Целехин Энрико 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 7 0
Фолоруншо Майкл 6 0
Майта Маттиа 5 0
Риччи Джакомо 3 1
Пучино Раффаэле 2 1
Д'Эррико Андреа 3 0
Белломо Никола 1 1
Антенуччи Мирко 2 0
Майелло Раффаэле 2 0
Малламо Алессандро 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Сетер Дамир 1 0
Бенедетти Леонардо 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Хеддира Валид 1 0

Результаты матчей

Комо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
4
Комо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бари
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

3
11
Комо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Бари
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

8
15

Голы по времени матча

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
2
18%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
56%
1
14%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Пропущено

14
9
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
2
14%
4
44%
76-90

Забито

14
22
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
3
21%
4
18%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
2
14%
5
23%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
22%
5
31%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
7
30%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1
Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2
Бари
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0
Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2

Результаты матчей

Комо
Бари

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Комо
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
6
1.5
3
3
1
7
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
7
1
1
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
6
8
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 14 10 1 3 21 - 9 31
2. Реджина 14 8 2 4 26 - 13 26
3. Брешия 14 6 5 3 18 - 17 23
4. Дженоа 14 6 5 3 16 - 12 23
5. Бари 14 5 7 2 22 - 16 22
6. Тернана 14 6 4 4 18 - 16 22
7. Парма 14 6 4 4 20 - 15 22
8. Зюйдтироль 14 5 6 3 18 - 19 21
9. Асколи 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Пиза 14 4 6 4 24 - 20 18
11. Кальяри 14 4 6 4 16 - 17 18
12. Модена 14 5 2 7 19 - 19 17
13. Читтаделла 14 3 7 4 12 - 16 16
14. Беневенто 14 3 6 5 14 - 16 15
15. СПАЛ 14 3 6 5 17 - 18 15
16. Козенца 14 4 3 7 15 - 24 15
17. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
18. Комо 14 3 5 6 14 - 23 14
19. Перуджа 14 3 2 9 10 - 20 11
20. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 7 6 1 0 12 - 2 19
2. Парма 8 5 1 2 14 - 9 16
3. Реджина 7 5 1 1 19 - 6 16
4. Брешия 7 4 3 0 10 - 4 15
5. Тернана 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Комо 8 3 3 2 9 - 9 12
7. Пиза 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
9. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
10. Зюйдтироль 7 2 4 1 10 - 9 10
11. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
12. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
13. Читтаделла 7 2 4 1 7 - 7 10
14. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
15. Дженоа 6 1 5 0 6 - 5 8
16. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Перуджа 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 8 4 3 1 11 - 7 15
2. Дженоа 8 5 0 3 10 - 7 15
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Беневенто 7 2 3 2 8 - 7 9
9. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Брешия 7 2 2 3 8 - 13 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Кальяри 7 1 4 2 8 - 8 7
13. Модена 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
15. Козенца 8 1 3 4 5 - 15 6
16. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
17. СПАЛ 7 0 5 2 6 - 10 5
18. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
20. Комо 6 0 2 4 5 - 14 2
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Брешия Айе Флориан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Весь список
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