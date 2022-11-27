Тур: 14. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
14' Желтая карточкаАнтенуччи Мирко
0:0
24' Не забитый пенальтиЧерри Альберто
32' Желтая карточкаФолоруншо Майкл
32' Желтая карточкаКаньяно Андреа
36' Желтая карточкаЧерри Альберто
1:0
45' ПенальтиЧерри Альберто
82' Желтая карточкаМанкузо Леонардо
85' Желтая карточкаПучино Раффаэле
1:1
90' ПенальтиБотта Рубен
90' Желтая карточкаСетер Дамир
90'+5
Ход матча
14'
24'
0:0
32'
32'
36'
45'
1:0
82'
85'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
18
Каприле
Элия
93
Mehdi
Dorval
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 Mehdi DorvalЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Сетер ДамирНападающий
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Комо
Бари
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|4 (1)
|0.29
|Кутроне Патрик
|3
|0.21
|Бланко Алехандро
|1
|0.07
|Арригони Томмазо
|1
|0.07
|Манкузо Леонардо
|1
|0.07
|Иоанну Николас
|1
|0.07
|Беллемо Алессандро
|1
|0.07
|Виньяли Лука
|1
|0.07
|Liam Kerrigan2
|1
|0.07
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Каньяно Андреа
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|9 (2)
|0.64
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|0.36
|Фолоруншо Майкл
|3
|0.21
|Белломо Никола
|1
|0.07
|Сальседо Эдди
|1
|0.07
|Ди Чезаре Валерио
|1
|0.07
|Шедлер Орельен
|1
|0.07
|Ботта Рубен
|1 (1)
|0.07
|Майта Маттиа
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Бинкс Луис
|2
|1
|Фабрегас Сеск
|3
|0
|Виньяли Лука
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Арригони Томмазо
|1
|1
|Манкузо Леонардо
|2
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Париджини Витторио
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Фараго Паоло
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Каньяно Андреа
|2
|0
|Да Рива Якопо
|0
|1
|Скалья Филиппо
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|7
|0
|Фолоруншо Майкл
|6
|0
|Майта Маттиа
|5
|0
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Пучино Раффаэле
|2
|1
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Белломо Никола
|1
|1
|Антенуччи Мирко
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Малламо Алессандро
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Хеддира Валид
|1
|0
Результаты матчей
Комо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
4
Комо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бари
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
3
11
Комо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Бари
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
8
15
Голы по времени матча
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
22%
2
18%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
56%
1
14%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Пропущено
14
9
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
2
14%
4
44%
76-90
Забито
14
22
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
3
21%
4
18%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
2
14%
5
23%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
22%
5
31%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
7
30%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0 Комо - Беневенто 2:1
Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2
Бари
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0
Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2
Результаты матчей
Комо
Бари
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Комо
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
42
26
33
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
71
15
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
311
68
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|14
|10
|1
|3
|21 - 9
|31
|2.
|Реджина
|14
|8
|2
|4
|26 - 13
|26
|3.
|Брешия
|14
|6
|5
|3
|18 - 17
|23
|4.
|Дженоа
|14
|6
|5
|3
|16 - 12
|23
|5.
|Бари
|14
|5
|7
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Тернана
|14
|6
|4
|4
|18 - 16
|22
|7.
|Парма
|14
|6
|4
|4
|20 - 15
|22
|8.
|Зюйдтироль
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|9.
|Асколи
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Пиза
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|11.
|Кальяри
|14
|4
|6
|4
|16 - 17
|18
|12.
|Модена
|14
|5
|2
|7
|19 - 19
|17
|13.
|Читтаделла
|14
|3
|7
|4
|12 - 16
|16
|14.
|Беневенто
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|15.
|СПАЛ
|14
|3
|6
|5
|17 - 18
|15
|16.
|Козенца
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|17.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|18.
|Комо
|14
|3
|5
|6
|14 - 23
|14
|19.
|Перуджа
|14
|3
|2
|9
|10 - 20
|11
|20.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Парма
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|Реджина
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|Брешия
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|Тернана
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Комо
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|Пиза
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|9.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|10.
|Зюйдтироль
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|11.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|12.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|13.
|Читтаделла
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|14.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|15.
|Дженоа
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|16.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Перуджа
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Дженоа
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Беневенто
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Брешия
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Кальяри
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Модена
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|15.
|Козенца
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|17.
|СПАЛ
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|18.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|20.
|Комо
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Брешия
|Айе Флориан
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5