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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 12.
АПОЭЛ
3:0
Второй тайм: 71'
Омония
0'
25' Красная карточка
Ланг Адам
38' Желтая карточка
Вилер Христос
41' Желтая карточка
Псалтис Парис
43' Желтая карточка
Безус Роман
1:0
45' Гол
Двали Лаша
59' Желтая карточка
Кусулос Янис
2:0
60' Гол
Квилитая Георгий
61' Желтая карточка
Квилитая Георгий
3:0
67' Пенальти
Маркиньос XXIII
АПОЭЛ
Омония

История личных встреч

АПОЭЛ
Омония

39 матчей

87.2%
12.8%
34 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.4%
30.8%
12.8%
22 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
28.2%
18%
21 победа 11 ничьих 0 побед

19 матчей

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

89.5%
10.5%
0 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
0 побед 15 ничьих 11 побед

58 матчей

58.6%
24.1%
17.3%
34 победы 14 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.9%
50%
12.1%
22 победы 29 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.2%
44.8%
19%
21 победа 26 ничьих 11 побед

История матчей

ПД
2:4
ПД
4:2
К
0:1
К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
3:2
К
0:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
4:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:3
С
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:2
К
2:0
ПД
2:2
К
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

53
39

Голов в среднем за матч

1.83
1.34

Среднее время на гол

49
66

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

0.86
0.93

Среднее время на гол

104
96

Всего голов

78
66

Голов в среднем за матч

1.34
1.14

Тотал матчей

2.5
52
Больше 90%
Меньше 10%
6
41
Больше 71%
Меньше 29%
17
28
Больше 48%
Меньше 52%
30
12
Больше 21%
Меньше 79%
46
7
Больше 12%
Меньше 88%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

66
79

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 4 (3) 0.33
Донис Анастасиос 2 0.17
Креспо Хосе 1 0.08
Эфрем Георгиос 1 0.08
Сушич Матео 1 0.08
Блум Данни 1 0.08
Двали Лаша 1 0.08
Костадинов Георги 1 0.08
Квилитая Георгий 1 0.08
Сарфо Кингсли 1 0.08
Сациас Яннис 1 0.08
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 5 (2) 0.42
Хупер Гэри 2 0.17
Безус Роман 2 0.17
Какулис Андроникос 2 0.17
Матавж Тим 1 0.08
Ансарифард Карим 1 0.08
Папулис Фотис 1 0.08
Захариу Панайотис 1 0.08
Милетич Неманья 1 0.08
Лойзу Лойзос 1 0.08

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 4 1
Даушвили Муртаз 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Шебаке Иссам 3 0
Креспо Хосе 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Костадинов Георги 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Далсью 1 0
Каро Андреас 1 0
Rafael Moreira 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 5 1
Бруно V 3 0
Безус Роман 2 0
Кусулос Янис 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Ланг Адам 0 1
Панайоту Николас 0 1
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Псалтис Парис 1 0
Какулис Андроникос 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Омония
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
АПОЭЛ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Омония
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

8
13
АПОЭЛ
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Омония
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

9
15

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
5
38%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
17
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
6
35%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
42%
6
35%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0
Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2
Омония
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0
Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0

Результаты матчей

АПОЭЛ
Омония

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Омония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 11 9 2 0 26 - 3 29
2. АПОЭЛ 3:0 12 8 3 1 15 - 3 27
3. АЕК Ларнака 12 8 1 3 21 - 9 25
4. Арис Лимассол 11 8 1 2 24 - 9 25
5. Аполлон 12 5 4 3 11 - 10 19
6. Омония 0:3 12 5 1 6 17 - 15 16
7. Кармиотисса 12 4 3 5 9 - 17 15
8. АЕЛ Лимаcсол 11 4 2 5 10 - 10 14
9. Анортосис 11 4 2 5 11 - 14 14
10. Неа Саламина 11 4 1 6 10 - 14 13
11. Эносис 12 3 2 7 9 - 18 11
12. Докса Катокопия 12 2 2 8 8 - 19 8
13. Акритас Хлоракас 12 2 1 9 7 - 22 7
14. Олимпиакос Никосия 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
3. АПОЭЛ 3:0 7 3 3 1 7 - 2 12
4. Омония 0:3 5 4 0 1 13 - 4 12
5. Кармиотисса 7 3 1 3 7 - 8 10
6. Арис Лимассол 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Аполлон 6 3 1 2 6 - 6 10
8. Эносис 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 7 2 0 5 5 - 15 6
14. Докса Катокопия 5 0 0 5 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АПОЭЛ 3:0 5 5 0 0 8 - 1 15
3. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
4. Аполлон 6 2 3 1 5 - 4 9
5. Докса Катокопия 7 2 2 3 7 - 10 8
6. АЕЛ Лимаcсол 6 2 2 2 6 - 4 8
7. Анортосис 6 2 1 3 5 - 9 7
8. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 0:3 7 1 1 5 4 - 11 4
12. Эносис 7 1 0 6 3 - 14 3
13. Акритас Хлоракас 5 0 1 4 2 - 7 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Аполлон Питтас Яннис 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
АПОЭЛ Вилер Христос 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Весь список
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    АПОЭЛ
    Ничья
    Омония
    1.92
    1.93
    3.90
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