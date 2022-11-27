Тур: 12.
0'
25' Красная карточкаЛанг Адам
39' Желтая карточкаВилер Христос
41' Желтая карточкаПсалтис Парис
43' Желтая карточкаБезус Роман
1:0
45' ГолДвали Лаша
62' Желтая карточкаКусулос Янис
2:0
64' ГолКвилитая Георгий
65' Желтая карточкаКвилитая Георгий
3:0
71' ПенальтиМаркиньос XXIII
85' Желтая карточкаЛекьякс Ян
90' Желтая карточкаКирякидес Хараламбос
4:0
90' ГолЭфрем Георгиос
90'+4
Ход матча
25'
28'
39'
41'
43'
45'
1:0
62'
64'
2:0
65'
71'
3:0
85'
90'
4:0
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Блум ДанниНападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррера Янник
История личных встреч
АПОЭЛ
Омония
39 матчей
87.2%
12.8%
34 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.4%
30.8%
12.8%
22 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
28.2%
18%
21 победа 11 ничьих 0 побед
19 матчей
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
89.5%
10.5%
0 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
0 побед 15 ничьих 11 побед
58 матчей
58.6%
24.1%
17.3%
34 победы 14 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.9%
50%
12.1%
22 победы 29 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.2%
44.8%
19%
21 победа 26 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
39
Голов в среднем за матч
1.83
1.34
Среднее время на гол
49
66
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
0.86
0.93
Среднее время на гол
104
96
Всего голов
78
66
Голов в среднем за матч
1.34
1.14
Тотал матчей
2.5
52
Больше 90%
Меньше 10%
6
41
Больше 71%
Меньше 29%
17
28
Больше 48%
Меньше 52%
30
12
Больше 21%
Меньше 79%
46
7
Больше 12%
Меньше 88%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
66
79
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|4 (3)
|0.33
|Эфрем Георгиос
|2
|0.17
|Донис Анастасиос
|2
|0.17
|Креспо Хосе
|1
|0.08
|Сушич Матео
|1
|0.08
|Блум Данни
|1
|0.08
|Двали Лаша
|1
|0.08
|Костадинов Георги
|1
|0.08
|Квилитая Георгий
|1
|0.08
|Сарфо Кингсли
|1
|0.08
|Сациас Яннис
|1
|0.08
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|5 (2)
|0.42
|Хупер Гэри
|2
|0.17
|Безус Роман
|2
|0.17
|Какулис Андроникос
|2
|0.17
|Матавж Тим
|1
|0.08
|Ансарифард Карим
|1
|0.08
|Папулис Фотис
|1
|0.08
|Захариу Панайотис
|1
|0.08
|Милетич Неманья
|1
|0.08
|Лойзу Лойзос
|1
|0.08
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|4
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Шебаке Иссам
|3
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Далсью
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|5
|1
|Бруно V
|3
|0
|Безус Роман
|2
|0
|Кусулос Янис
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Ланг Адам
|0
|1
|Панайоту Николас
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Кирякидес Хараламбос
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Омония
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
АПОЭЛ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Омония
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
8
13
АПОЭЛ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Омония
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
8% (1)
75% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
9
15
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Пропущено
2
12
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
1
50%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
5
38%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
6
35%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
6
38%
6
35%
76-90
Пропущено
3
15
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
1
33%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
33%
5
33%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0
Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2
Омония
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Арис Лимассол - Омония 1:1 Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0
Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0
Результаты матчей
АПОЭЛ
Омония
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Омония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
41
25
41
16
32
16
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
57
57
111
39
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|11
|9
|2
|0
|26 - 3
|29
|2.
|АПОЭЛ
|12
|8
|3
|1
|16 - 3
|27
|3.
|АЕК Ларнака
|12
|8
|1
|3
|21 - 9
|25
|4.
|Арис Лимассол
|11
|8
|1
|2
|24 - 9
|25
|5.
|Аполлон
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|6.
|Анортосис
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Омония
|12
|5
|1
|6
|17 - 16
|16
|8.
|Кармиотисса
|12
|4
|3
|5
|9 - 17
|15
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|4
|2
|6
|10 - 11
|14
|10.
|Неа Саламина
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|11.
|Эносис
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|12.
|Докса Катокопия
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|13.
|Акритас Хлоракас
|12
|2
|1
|9
|7 - 22
|7
|14.
|Олимпиакос Никосия
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Пафос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|АПОЭЛ
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|4.
|Омония
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|5.
|Кармиотисса
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|6.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|Эносис
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Неа Саламина
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|Докса Катокопия
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АПОЭЛ
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|3.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|4.
|Анортосис
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|5.
|Аполлон
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|6.
|Докса Катокопия
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|8.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|11.
|Омония
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|Эносис
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|4
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|Анортосис
|Нинга Казимир
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 4
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4