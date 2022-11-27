Тур: 12.
0:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаАнтониу Минас
0:1
45' ГолНинга Казимир
47' Желтая карточкаАроян Вараздат
87' Желтая карточкаМиральяс Кевин
90'+5
Ход матча
45'
0:1
47'
64'
87'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Сисс АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Варда АмрНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Франсиско Муньос Хиско
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Анортосис
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 12 ничьих 6 побед
31 матч
38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
25.8%
54.8%
19.4%
8 побед 17 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.27
0.88
Среднее время на гол
71
102
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
0.88
1.07
Среднее время на гол
102
84
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.06
0.97
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
84
93
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тшибола Аарон
|2
|0.17
|Берахино Сейдо
|2 (1)
|0.17
|Макрис Андреас
|1
|0.08
|Папафотис Вассилис
|1
|0.08
|Бруно Араужо
|1
|0.08
|Хаза Жаред
|1
|0.08
|Silva
|1
|0.08
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|4
|0.33
|Байшиньу Марку
|1
|0.08
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.08
|Ароян Вараздат
|1
|0.08
|Кику Франсишку
|1
|0.08
|Хрисостому Андреас
|1
|0.08
|Сабо Эрик
|1 (1)
|0.08
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|5
|0
|Бруно Араужо
|4
|0
|Здравковски Давор
|4
|0
|Башту Угу
|2
|1
|Миральяс Кевин
|2
|0
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Качаниклич Алекс
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Vittorio Continella
|2
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|4
|0
|Ароян Вараздат
|3
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Антониу Минас
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Панчеон Джейсон
|1
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Анортосис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
3
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Анортосис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
5
4
АЕЛ Лимаcсол
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Анортосис
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
8
7
Голы по времени матча
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
5
36%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0
Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4
Анортосис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4
Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
Анортосис
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимаcсол
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
24
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
210
48
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|11
|9
|2
|0
|26 - 3
|29
|2.
|АПОЭЛ
|12
|8
|3
|1
|16 - 3
|27
|3.
|АЕК Ларнака
|12
|8
|1
|3
|21 - 9
|25
|4.
|Арис Лимассол
|11
|8
|1
|2
|24 - 9
|25
|5.
|Аполлон
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|6.
|Анортосис
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Омония
|12
|5
|1
|6
|17 - 16
|16
|8.
|Кармиотисса
|12
|4
|3
|5
|9 - 17
|15
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|4
|2
|6
|10 - 11
|14
|10.
|Неа Саламина
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|11.
|Эносис
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|12.
|Докса Катокопия
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|13.
|Акритас Хлоракас
|12
|2
|1
|9
|7 - 22
|7
|14.
|Олимпиакос Никосия
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Пафос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|АПОЭЛ
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|4.
|Омония
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|5.
|Кармиотисса
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|6.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|Эносис
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Неа Саламина
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|Докса Катокопия
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АПОЭЛ
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|3.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|4.
|Анортосис
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|5.
|Аполлон
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|6.
|Докса Катокопия
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|8.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|11.
|Омония
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|Эносис
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|4
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|Анортосис
|Нинга Казимир
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 4
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4