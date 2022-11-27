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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 12.
АЕЛ Лимаcсол
0:1
Конец матча
Анортосис
0'
7' Желтая карточка
Антониу Минас
0:1
45' Гол
Нинга Казимир
47' Желтая карточка
Ароян Вараздат
87' Желтая карточка
Миральяс Кевин
90'+5
АЕЛ Лимаcсол
Анортосис

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Анортосис

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 12 ничьих 6 побед

31 матч

38.7%
29%
32.3%
12 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

25.8%
54.8%
19.4%
8 побед 17 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
4:3
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.27
0.88

Среднее время на гол

71
102

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

0.88
1.07

Среднее время на гол

102
84

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.06
0.97

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

84
93

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тшибола Аарон 2 0.17
Берахино Сейдо 2 (1) 0.17
Макрис Андреас 1 0.08
Папафотис Вассилис 1 0.08
Бруно Араужо 1 0.08
Хаза Жаред 1 0.08
Silva 1 0.08
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 4 0.33
Байшиньу Марку 1 0.08
Амбарцумян Оганес 1 0.08
Ароян Вараздат 1 0.08
Кику Франсишку 1 0.08
Хрисостому Андреас 1 0.08
Сабо Эрик 1 (1) 0.08

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 5 0
Бруно Араужо 4 0
Здравковски Давор 4 0
Башту Угу 2 1
Миральяс Кевин 2 0
Медоевич Слободан 2 0
Качаниклич Алекс 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Vittorio Continella 2 0
Оливейра Мигель 1 0
Макрис Андреас 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варда Амр 4 0
Ароян Вараздат 3 0
Сабо Эрик 2 0
Коррейя Андерсон 2 0
Антониу Минас 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Нинга Казимир 2 0
Панчеон Джейсон 1 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Уорис Маджид 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Радонич Деян 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Анортосис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
3
АЕЛ Лимаcсол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Анортосис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

5
4
АЕЛ Лимаcсол
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Анортосис
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
5
36%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0
Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4
Анортосис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0 ПАЕЕК - Анортосис 1:4
Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
Анортосис

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимаcсол
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
2
10
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 11 9 2 0 26 - 3 29
2. АПОЭЛ 12 8 3 1 16 - 3 27
3. АЕК Ларнака 12 8 1 3 21 - 9 25
4. Арис Лимассол 11 8 1 2 24 - 9 25
5. Аполлон 12 5 4 3 11 - 10 19
6. Анортосис 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Омония 12 5 1 6 17 - 16 16
8. Кармиотисса 12 4 3 5 9 - 17 15
9. АЕЛ Лимаcсол 12 4 2 6 10 - 11 14
10. Неа Саламина 11 4 1 6 10 - 14 13
11. Эносис 12 3 2 7 9 - 18 11
12. Докса Катокопия 12 2 2 8 8 - 19 8
13. Акритас Хлоракас 12 2 1 9 7 - 22 7
14. Олимпиакос Никосия 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
3. АПОЭЛ 7 3 3 1 8 - 2 12
4. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
5. Кармиотисса 7 3 1 3 7 - 8 10
6. Арис Лимассол 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Аполлон 6 3 1 2 6 - 6 10
8. Эносис 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 7 2 0 5 5 - 15 6
14. Докса Катокопия 5 0 0 5 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АПОЭЛ 5 5 0 0 8 - 1 15
3. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
4. Анортосис 7 3 1 3 6 - 9 10
5. Аполлон 6 2 3 1 5 - 4 9
6. Докса Катокопия 7 2 2 3 7 - 10 8
7. АЕЛ Лимаcсол 6 2 2 2 6 - 4 8
8. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 7 1 1 5 4 - 12 4
12. Эносис 7 1 0 6 3 - 14 3
13. Акритас Хлоракас 5 0 1 4 2 - 7 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Аполлон Питтас Яннис 4
Анортосис Нинга Казимир 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
АПОЭЛ Вилер Христос 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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