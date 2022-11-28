Тур: 12.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 НаниПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хендрикс СэмНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
99 Osman Koroma
-
-
-
Главный тренер: Makis Sergidis
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
История личных встреч
Олимпиакос Никосия
Неа Саламина
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
19 матчей
15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
5.3%
68.4%
26.3%
1 победа 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.11
1.2
Среднее время на гол
81
75
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
2.1
1.89
Среднее время на гол
42
47
Всего голов
31
29
Голов в среднем за матч
1.63
1.53
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
55
58
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.27
|Хендрикс Сэм
|2
|0.18
|Дезир Жонель
|1
|0.09
|Психас Петрос
|1
|0.09
|Osman Koroma
|1
|0.09
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мигелито
|2
|0.18
|Abdelaye Diakite
|2
|0.18
|Сантос Тьяго III
|2
|0.18
|Климович Владислав
|1
|0.09
|Фелипе Жуан
|1
|0.09
|Diego Dorregaray
|1
|0.09
|Zacharias Adoni
|1
|0.09
Карточки
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Салли Эдгар
|3
|0
|Нани II
|3
|0
|Мучтарис Стефанос
|3
|0
|Evgenios Kyriakou
|3
|0
|Osman Koroma
|3
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Янну Томас
|2
|0
|Психас Петрос
|2
|0
|Барди Пьер
|2
|0
|Шлогар Мартин
|2
|0
|Дезир Жонель
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Досис Николаос
|1
|0
|Эсселинк Берт
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|5
|0
|Карлитуш Тавареш
|3
|0
|Сантос Тьяго III
|3
|0
|Konstrantinos Serghiou
|3
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|1
|Толемесс Флориан
|2
|0
|Офори Ричард
|2
|0
|Andreas Fragkou
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Michalis Koumouris
|2
|0
|Кацикас Георгиос
|1
|0
|Ботеак Эрик
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Фелипе Жуан
|1
|0
|Маргаса Ренату
|1
|0
|Diego Dorregaray
|1
|0
|Zacharias Adoni
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Неа Саламина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
1
Олимпиакос Никосия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
0
4
Олимпиакос Никосия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Неа Саламина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
5
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
2
33%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
22%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Пропущено
22
13
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
5%
2
15%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
6
27%
4
31%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
7
32%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1
Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0
Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Омония 29-го Мая - Неа Саламина 2:3
Результаты матчей
Олимпиакос Никосия
Неа Саламина
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос Никосия
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|0:0
|12
|9
|3
|0
|26 - 3
|30
|2.
|АПОЭЛ
|12
|8
|3
|1
|16 - 3
|27
|3.
|Арис Лимассол
|0:0
|12
|8
|2
|2
|24 - 9
|26
|4.
|АЕК Ларнака
|12
|8
|1
|3
|21 - 9
|25
|5.
|Аполлон
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|6.
|Анортосис
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Омония
|12
|5
|1
|6
|17 - 16
|16
|8.
|Кармиотисса
|12
|4
|3
|5
|9 - 17
|15
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|4
|2
|6
|10 - 11
|14
|10.
|Неа Саламина
|0:0
|12
|4
|2
|6
|10 - 14
|14
|11.
|Эносис
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|12.
|Докса Катокопия
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|13.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|12
|1
|4
|7
|8 - 23
|7
|14.
|Акритас Хлоракас
|12
|2
|1
|9
|7 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Пафос
|0:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|АПОЭЛ
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|4.
|Омония
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|5.
|Арис Лимассол
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 7
|11
|6.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Кармиотисса
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Эносис
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Неа Саламина
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|Докса Катокопия
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|0:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Пафос
|0:0
|7
|4
|3
|0
|14 - 3
|15
|3.
|АПОЭЛ
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|4.
|Анортосис
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|5.
|Аполлон
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|6.
|Докса Катокопия
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|8.
|Неа Саламина
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|9.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|11.
|Омония
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|Эносис
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|4
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|Анортосис
|Нинга Казимир
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 4
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4