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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 12.
Олимпиакос Никосия
0:2
Конец матча
Неа Саламина
0'
28' Желтая карточка
Diego Dorregaray
0:1
44' Гол
Diego Dorregaray
45' Желтая карточка
Abdelaye Diakite
46' Желтая карточка
Сантос Тьяго III
69' Желтая карточка
Дезир Жонель
0:2
90' Гол
Климович Владислав
90'+5
Олимпиакос Никосия
Неа Саламина

История личных встреч

Олимпиакос Никосия
Неа Саламина

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

5.3%
68.4%
26.3%
1 победа 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
0:2
К
0:0
К
3:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
4:2
ПД
2:4

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.11
1.2

Среднее время на гол

81
75

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

2.1
1.89

Среднее время на гол

42
47

Всего голов

31
29

Голов в среднем за матч

1.63
1.53

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

55
58

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.25
Хендрикс Сэм 2 0.17
Дезир Жонель 1 0.08
Психас Петрос 1 0.08
Osman Koroma 1 0.08
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климович Владислав 2 0.17
Мигелито 2 0.17
Abdelaye Diakite 2 0.17
Сантос Тьяго III 2 0.17
Diego Dorregaray 2 0.17
Фелипе Жуан 1 0.08
Zacharias Adoni 1 0.08

Карточки

Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 6 0
Маркович Саша 3 0
Салли Эдгар 3 0
Нани II 3 0
Мучтарис Стефанос 3 0
Evgenios Kyriakou 3 0
Osman Koroma 3 0
Картащян Артур 2 0
Янну Томас 2 0
Дезир Жонель 2 0
Психас Петрос 2 0
Барди Пьер 2 0
Шлогар Мартин 2 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Досис Николаос 1 0
Эсселинк Берт 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 5 0
Сантос Тьяго III 4 0
Abdelaye Diakite 2 1
Карлитуш Тавареш 3 0
Konstrantinos Serghiou 3 0
Толемесс Флориан 2 0
Офори Ричард 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Diego Dorregaray 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Michalis Koumouris 2 0
Кацикас Георгиос 1 0
Ботеак Эрик 1 0
Мигелито 1 0
Фелипе Жуан 1 0
Маргаса Ренату 1 0
Zacharias Adoni 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Неа Саламина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
1
Олимпиакос Никосия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Неа Саламина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

0
4
Олимпиакос Никосия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Неа Саламина
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
5

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

15
6
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
2
33%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
5
42%
76-90

Пропущено

24
13
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
4%
2
15%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
7
29%
29%
4
31%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
33%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1
Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0
Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Омония 29-го Мая - Неа Саламина 2:3

Результаты матчей

Олимпиакос Никосия
Неа Саламина

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос Никосия
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
6
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
4
2
10
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 12 9 3 0 28 - 5 30
2. АПОЭЛ 12 8 3 1 16 - 3 27
3. Арис Лимассол 12 8 2 2 26 - 11 26
4. АЕК Ларнака 12 8 1 3 21 - 9 25
5. Аполлон 12 5 4 3 11 - 10 19
6. Анортосис 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Неа Саламина 12 5 1 6 12 - 14 16
8. Омония 12 5 1 6 17 - 16 16
9. Кармиотисса 12 4 3 5 9 - 17 15
10. АЕЛ Лимаcсол 12 4 2 6 10 - 11 14
11. Эносис 12 3 2 7 9 - 18 11
12. Докса Катокопия 12 2 2 8 8 - 19 8
13. Акритас Хлоракас 12 2 1 9 7 - 22 7
14. Олимпиакос Никосия 12 1 3 8 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
3. АПОЭЛ 7 3 3 1 8 - 2 12
4. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
5. Арис Лимассол 7 3 2 2 14 - 9 11
6. Аполлон 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Кармиотисса 7 3 1 3 7 - 8 10
8. Эносис 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Олимпиакос Никосия 7 1 3 3 5 - 9 6
13. Акритас Хлоракас 7 2 0 5 5 - 15 6
14. Докса Катокопия 5 0 0 5 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 7 4 3 0 16 - 5 15
2. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
3. АПОЭЛ 5 5 0 0 8 - 1 15
4. Анортосис 7 3 1 3 6 - 9 10
5. Аполлон 6 2 3 1 5 - 4 9
6. Неа Саламина 7 3 0 4 7 - 7 9
7. Докса Катокопия 7 2 2 3 7 - 10 8
8. АЕЛ Лимаcсол 6 2 2 2 6 - 4 8
9. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 7 1 1 5 4 - 12 4
12. Эносис 7 1 0 6 3 - 14 3
13. Акритас Хлоракас 5 0 1 4 2 - 7 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 8
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
Аполлон Питтас Яннис 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
АПОЭЛ Вилер Христос 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Abdelaye Diakite получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Diego Dorregaray бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Diego Dorregaray получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Олимпиакос Никосия 0:2 Неа Саламина онлайн

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