Тур: 6. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Ionut Coza
1:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолКрецу Александру
16' Желтая карточкаГэман Валеричэ
68' Желтая карточкаСкречу Владимир
69' Вторая желтая карточкаСкречу Владимир
1:1
90' ГолПопа Даньел
90'+7
Ход матча
13'
16'
68'
69'
90'
1:1
Владение мячом
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
2
Папп
Пол
27
Мартич
Иван
16
Нистор
Дан
17
Ривалдиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Ндом АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Нападающий
-
17 РивалдиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бенга ДенисЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
История личных встреч
Киндия Тырговиште
Университатя Крайова
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.71
0.5
Среднее время на гол
126
180
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.56
1.1
Среднее время на гол
162
81
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.63
0.88
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
144
102
Бомбардиры внутри турнира
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попадюк Дору
|7
|0.39
|Попа Даньел
|5
|0.28
|Негуц Кристиан
|2 (1)
|0.11
|Daniel Celea
|2
|0.11
|Шербан Андрей
|1
|0.06
|Ороско Эстебан
|1
|0.06
|Михаю Андреас
|1
|0.06
|Атанасе Космин
|1
|0.06
|Купер Годберг
|1
|0.06
|Шамед Нассер
|0
|0
|Воробьев Модест
|0
|0
|Грубац Сергей
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Компаньо Андреа
|6 (3)
|0.17
|Иван Андрей
|4 (2)
|0.11
|Крецу Александру
|4
|0.11
|Баярам Штефан
|3
|0.09
|Сидибе Секу
|3
|0.09
|Янку Габриэль
|2
|0.06
|Ганя Джордже
|2
|0.06
|Густаво Важенин
|2
|0.06
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.06
|Маркович Йован
|2
|0.06
|Нистор Дан
|1
|0.03
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0.03
|Ривалдиньо
|1
|0.03
|Аким Влад
|1
|0.03
|Бахасса Яссин
|1
|0.03
|Митря Богдан
|1 (1)
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|William Baeten
|1
|0.03
|Ханка Серджу
|1 (1)
|0.03
|Бауса Хуан
|0
|0
|Рогульич Анте
|0
|0
|Банку Никусор
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Кольич Элвир
|0
|0
|Раул Силва
|0
|0
Карточки
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Негуц Кристиан
|3
|1
|Болдор Деян
|4
|0
|Ахматов Расамбек
|4
|0
|Воробьев Модест
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Anton Petrea
|3
|0
|Кэпушэ Тибериу
|1
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Попадюк Дору
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Ороско Эстебан
|2
|0
|Ионицэ Адриан
|2
|0
|Михаю Андреас
|2
|0
|Шамед Нассер
|1
|0
|Дулка Марко
|1
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Купер Годберг
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|6
|1
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Асамоа Самуэль
|4
|0
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|Банку Никусор
|4
|0
|Lorenzo Paramatti
|4
|0
|Скречу Владимир
|2
|1
|Сидибе Секу
|2
|1
|Нистор Дан
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Иван Андрей
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Ганя Джордже
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Матею Александру
|1
|1
|Marius Croitoru
|2
|0
|Арлаускис Гедрюс
|2
|0
|Рэдой Мирел
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Лазар Давид
|2
|0
|Аким Влад
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Бахасса Яссин
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Результаты матчей
Киндия Тырговиште
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Университатя Крайова
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
8
13
Киндия Тырговиште
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Университатя Крайова
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
5
19
Киндия Тырговиште
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Университатя Крайова
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
34% (12)
37% (13)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
13
32
Голы по времени матча
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 22
3
27%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
1
9%
5
28%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Пропущено
13
20
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
3
23%
5
25%
1-15
2
15%
5
25%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
23%
2
10%
76-90
Забито
10
23
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
12 Не забивали 21
2
20%
1
4%
1-15
3
30%
2
9%
16-30
0
0%
7
30%
31-45
2
20%
5
22%
46-60
2
20%
5
22%
61-75
1
10%
3
13%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 12
1
9%
3
17%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
5
28%
31-45
4
36%
4
22%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
2
18%
2
11%
76-90
Забито
21
41
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 15
4 Не забивали 8
5
24%
5
12%
1-15
3
14%
5
12%
16-30
1
5%
10
24%
31-45
3
14%
10
24%
46-60
3
14%
8
20%
61-75
6
29%
3
7%
76-90
Пропущено
24
38
12 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 20
13 Не пропускали 26
4
17%
8
21%
1-15
3
13%
6
16%
16-30
5
21%
8
21%
31-45
5
21%
7
18%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
5
21%
4
11%
76-90
Результаты последних матчей
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2
Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Стяуа - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3
Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:0
Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0
Результаты матчей
Киндия Тырговиште
Университатя Крайова
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:0
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:2
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
9 раз 26%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
17 раз 49%
0
9 раз 26%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Киндия Тырговиште
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
144
36
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
125
36
413
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
269
612
926
117
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|35
|13
|9
|13
|38 - 41
|48
|2.
|Вииторул Констанца
|18
|12
|5
|1
|33 - 14
|41
|3.
|ЧФР Клуж
|16
|11
|1
|4
|27 - 15
|34
|4.
|Рапид Бухарест
|18
|10
|3
|5
|22 - 16
|33
|5.
|Германнштадт
|17
|7
|6
|4
|19 - 14
|27
|6.
|Стяуа
|16
|7
|5
|4
|25 - 21
|26
|7.
|Петролул Плоешти
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|8.
|Сепси
|18
|7
|4
|7
|28 - 14
|25
|9.
|Арджеш
|18
|6
|3
|9
|14 - 26
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|18
|5
|6
|7
|22 - 23
|21
|11.
|Волунтари
|18
|5
|6
|7
|14 - 18
|21
|12.
|Ботошани
|17
|4
|8
|5
|14 - 21
|20
|13.
|Университатя
|18
|4
|6
|8
|13 - 19
|18
|14.
|УТА Арад
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|15.
|Миовени
|18
|1
|5
|12
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|18
|10
|3
|5
|22 - 19
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Стяуа
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|Германнштадт
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Университатя
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Сепси
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|Ботошани
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|14.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Миовени
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Университатя Крайова
|18
|4
|6
|8
|17 - 24
|18
|3.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|4.
|Германнштадт
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|5.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|8.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|9.
|Волунтари
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|10.
|Стяуа
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|11.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|12.
|Арджеш
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|Университатя
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|12
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|8 (1)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|Вииторул Констанца
|Алибек Денис
|6 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6