Denis Benga нанес удар, но тот был заблокирован.

Denis Benga нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Нистор Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Купер Годберг

88' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Adrian Ionita ослабляет давление, выбив мяч.

87' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Матею Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

84' Cristian Cherchez из команды Киндия Тырговиште не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

82' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Denis Benga из команды Университатя Крайова в офсайде

79' Матч возобновлен

79' Тактическая замена. Пассалья Хуан Пабло уходит с поля и его заменяет Cristian Cherchez

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Denis Benga

73' Adrian Ionita ослабляет давление, выбив мяч.

71' Попа Даньел пробил со штрафного прямо в стенку

68' Скречу Владимир - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Грубац Сергей

67' Esteban Orozco ослабляет давление, выбив мяч.

67' Хорошую попытку сделал Мартич Иван . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Вэтэжелу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Кэпэцынэ Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Кэпэцынэ Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Кэпэцынэ Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Daniel Celea из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Шанс! Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште пробил головой, но мимо

55' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште заходит слишком далеко, он валит George Cimpanu.

50' Ривалдиньо задерживает мяч рукой

50' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Ривалдиньо выиграл воздушное противоборство у Esteban Orozco.

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Esteban Orozco выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Папп Пол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Esteban Orozco из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

46' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля