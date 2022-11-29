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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Киндия Тырговиште
1:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
0:1
13' Гол
Крецу Александру
16' Желтая карточка
Гэман Валеричэ
68' Желтая карточка
Скречу Владимир
69' Вторая желтая карточка
Скречу Владимир
1:1
90' Гол
Попа Даньел
90'+7
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
6
Daniel
Celea
21
Ороско
Эстебан
88
Ионицэ
Адриан
4
Пассалья
Хуан
Пабло
66
Ахматов
Расамбек
10
Негуц
Кристиан
59
Попадюк
Дору
80
Думитрашку
Денис
19
Попа
Даньел
1
Лазар
Давид
2
Папп
Пол
25
Гэман
Валеричэ
6
Скречу
Владимир
27
Мартич
Иван
5
Вэтэжелу
Богдан
4
Крецу
Александру
23
Кэпэцынэ
Михай
16
Нистор
Дан
7
Кымпану
Георге
17
Ривалдиньо
Киндия Тырговиште
Университатя Крайова

История личных встреч

Киндия Тырговиште
Университатя Крайова

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
18.8%
49.9%
5 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:1
С
1:2
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
3:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.71
0.5

Среднее время на гол

126
180

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.56
1.1

Среднее время на гол

162
81

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.63
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

144
102

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попадюк Дору 7 0.39
Попа Даньел 5 0.28
Негуц Кристиан 2 (1) 0.11
Daniel Celea 2 0.11
Шербан Андрей 1 0.06
Ороско Эстебан 1 0.06
Михаю Андреас 1 0.06
Атанасе Космин 1 0.06
Купер Годберг 1 0.06
Шамед Нассер 0 0
Воробьев Модест 0 0
Грубац Сергей 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Компаньо Андреа 6 (3) 0.17
Иван Андрей 4 (2) 0.11
Крецу Александру 4 0.11
Баярам Штефан 3 0.09
Сидибе Секу 3 0.09
Янку Габриэль 2 0.06
Ганя Джордже 2 0.06
Густаво Важенин 2 0.06
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.06
Маркович Йован 2 0.06
Нистор Дан 1 0.03
Вэтэжелу Богдан 1 0.03
Ривалдиньо 1 0.03
Аким Влад 1 0.03
Бахасса Яссин 1 0.03
Митря Богдан 1 (1) 0.03
Папп Пол 1 0.03
Кымпану Георге 1 0.03
William Baeten 1 0.03
Ханка Серджу 1 (1) 0.03
Бауса Хуан 0 0
Рогульич Анте 0 0
Банку Никусор 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Кольич Элвир 0 0
Раул Силва 0 0

Карточки

Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Негуц Кристиан 3 1
Болдор Деян 4 0
Ахматов Расамбек 4 0
Воробьев Модест 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Anton Petrea 3 0
Кэпушэ Тибериу 1 1
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Попадюк Дору 2 0
Попа Даньел 2 0
Ороско Эстебан 2 0
Ионицэ Адриан 2 0
Михаю Андреас 2 0
Шамед Нассер 1 0
Дулка Марко 1 0
Грубац Сергей 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Daniel Celea 1 0
Купер Годберг 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 6 1
Пападопулос Кирьякос 5 0
William Baeten 5 0
Асамоа Самуэль 4 0
Jeremy Huyghebaert 4 0
Банку Никусор 4 0
Lorenzo Paramatti 4 0
Скречу Владимир 2 1
Сидибе Секу 2 1
Нистор Дан 3 0
Крецу Александру 3 0
Ханка Серджу 3 0
Иван Андрей 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Ганя Джордже 3 0
Баярам Штефан 3 0
Матею Александру 1 1
Marius Croitoru 2 0
Арлаускис Гедрюс 2 0
Рэдой Мирел 2 0
Гэман Валеричэ 2 0
Рогульич Анте 2 0
Лазар Давид 2 0
Аким Влад 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Бахасса Яссин 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Эначе Габриэль 1 0
Пильячелли Мирко 1 0
Марке Франсуа 1 0
Янку Габриэль 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Бауса Хуан 1 0
Кымпану Георге 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0

Результаты матчей

Киндия Тырговиште
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Университатя Крайова
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

8
13
Киндия Тырговиште
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Университатя Крайова
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

5
19
Киндия Тырговиште
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Университатя Крайова
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
34% (12)
37% (13)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

13
32

Голы по времени матча

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 22
3
27%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
1
9%
5
28%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Пропущено

13
20
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 14
3
23%
5
25%
1-15
2
15%
5
25%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
23%
2
10%
76-90

Забито

10
23
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
12 Не забивали 21
2
20%
1
4%
1-15
3
30%
2
9%
16-30
0
0%
7
30%
31-45
2
20%
5
22%
46-60
2
20%
5
22%
61-75
1
10%
3
13%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 12
1
9%
3
17%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
5
28%
31-45
4
36%
4
22%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
2
18%
2
11%
76-90

Забито

21
41
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 15
4 Не забивали 8
5
24%
5
12%
1-15
3
14%
5
12%
16-30
1
5%
10
24%
31-45
3
14%
10
24%
46-60
3
14%
8
20%
61-75
6
29%
3
7%
76-90

Пропущено

24
38
12 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 20
13 Не пропускали 26
4
17%
8
21%
1-15
3
13%
6
16%
16-30
5
21%
8
21%
31-45
5
21%
7
18%
46-60
2
8%
5
13%
61-75
5
21%
4
11%
76-90

Результаты последних матчей

Киндия Тырговиште
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2
Волунтари - Киндия Тырговиште 0:3 Киндия Тырговиште - Миовени 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Киндия Тырговиште - Рапид Бухарест 2:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Арджеш - Киндия Тырговиште 2:1 Стяуа - Киндия Тырговиште 3:2 Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:1 Фарул Констанца - Киндия Тырговиште 2:3
Университатя Крайова
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Университатя Крайова - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:0
Ocna Mures - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Сепси - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Миовени - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Волунтари 1:1 Университатя Крайова - Стяуа 2:1 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0

Результаты матчей

Киндия Тырговиште
Университатя Крайова

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:0
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
9 раз 26%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
17 раз 49%
0
9 раз 26%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Киндия Тырговиште
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
14
4
3
6
1.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
12
5
3
6
1.5
4
13
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
26
9
6
12
1.5
9
26
1
17
2.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 35 13 9 13 38 - 41 48
2. Вииторул Констанца 18 12 5 1 33 - 14 41
3. ЧФР Клуж 16 11 1 4 27 - 15 34
4. Рапид Бухарест 18 10 3 5 22 - 16 33
5. Германнштадт 17 7 6 4 19 - 14 27
6. Стяуа 16 7 5 4 25 - 21 26
7. Петролул Плоешти 18 8 2 8 17 - 20 26
8. Сепси 18 7 4 7 28 - 14 25
9. Арджеш 18 6 3 9 14 - 26 21
10. Киндия Тырговиште 18 5 6 7 22 - 23 21
11. Волунтари 18 5 6 7 14 - 18 21
12. Ботошани 17 4 8 5 14 - 21 20
13. Университатя 18 4 6 8 13 - 19 18
14. УТА Арад 18 4 5 9 16 - 24 17
15. Миовени 18 1 5 12 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 18 10 3 5 22 - 19 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 9 6 3 0 14 - 7 21
5. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
6. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
7. Германнштадт 8 4 1 3 10 - 8 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Университатя 9 3 3 3 8 - 8 12
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 8 2 4 2 7 - 7 10
14. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Миовени 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Университатя Крайова 18 4 6 8 17 - 24 18
3. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
4. Германнштадт 9 3 5 1 9 - 6 14
5. ЧФР Клуж 7 4 1 2 9 - 7 13
6. Петролул Плоешти 9 4 0 5 8 - 11 12
7. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
8. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
9. Волунтари 9 2 4 3 7 - 11 10
10. Стяуа 8 3 1 4 9 - 10 10
11. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
12. Арджеш 9 2 2 5 6 - 15 8
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
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Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 12
Германнштадт Паращив Даниэль 8 (1)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Вииторул Констанца Алибек Денис 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Киндия Тырговиште: 50%, Университатя Крайова: 50%.
  • 96'
    Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    96'
    Нистор Дан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Daniel Celea успешно блокирует удар.
  • 96'
    Denis Benga нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Denis Benga нанес удар, но тот был заблокирован.
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