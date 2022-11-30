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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Германнштадт
2:3
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
0:1
10' Гол
Янга Рангело
15' Желтая карточка
Бирлигея Даниэль
17' Желтая карточка
Альхассан Баба
0:2
26' Гол
Янга Рангело
1:2
35' Гол
Паращив Даниэль
39' Желтая карточка
Браун Кристофер
49' Желтая карточка
Боатенг Бисмарк
54' Желтая карточка
Дан Петреску
2:2
56' Гол
Ороиан Александру
72' Желтая карточка
Sota Mino
2:3
73' Гол
Малеле Сефас
90' Желтая карточка
Малеле Сефас
90'+5
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
29
Ciprian
Biceanu
14
Sota
Mino
8
Альхассан
Баба
96
Балауре
Сильвиу
30
Паращив
Даниэль
51
Ороиан
Александру
1
Скуффет
Симоне
4
Маня
Кристьян
44
Матиас
Иури
3
Бурка
Андрей
47
Браун
Кристофер
40
Цвек
Ловро
21
Боатенг
Бисмарк
8
Роджер
VII
10
Дяк
Чиприан
32
Янга
Рангело
30
Бирлигея
Даниэль
Германнштадт
ЧФР Клуж

История личных встреч

Германнштадт
ЧФР Клуж

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 9 0.5
Альхассан Баба 6 0.33
Стойка Йонуц 2 0.11
Ороиан Александру 2 0.11
Бутян Михай 1 0.06
Балауре Сильвиу 0 0
Петреску Петришор 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Бейян Флориан 0 0
Рэуцэ Александру 0 0
Попеску Кэлин 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 4 (2) 0.24
Мухар Карло 4 0.24
Дяк Чиприан 3 (2) 0.18
Йебоа Эммануэль 3 0.18
Янга Рангело 3 0.18
Маня Кристьян 2 0.12
Матиас Иури 2 0.12
Дебелюх Габриэл 2 0.12
Хобан Овидиу 1 0.06
Боатенг Бисмарк 1 0.06
Петрила Клаудиу 1 0.06
Камора Мауру 1 0.06
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0.06
Бетанкор Хефте 1 0.06
Паун-Александру Константин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Роджер VII 0 0
Бурка Андрей 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 6 0
Альхассан Баба 6 0
Бутян Михай 4 0
Sota Mino 4 0
Бейян Флориан 3 0
Рэуцэ Александру 2 0
Балауре Сильвиу 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Летица Карло 1 0
Петреску Петришор 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Паращив Даниэль 1 0
Saeed Issah 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йебоа Эммануэль 4 1
Дяк Чиприан 4 0
Малеле Сефас 4 0
Бирлигея Даниэль 4 0
Дан Петреску 2 1
Камора Мауру 3 0
Колингер Денис 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Бурка Андрей 3 0
Хобан Овидиу 2 0
Дуганджич Марко 2 0
Браун Кристофер 2 0
Матиас Иури 2 0
Мухар Карло 2 0
Петрила Клаудиу 2 0
Дебелюх Габриэл 0 1
Бручич Карло 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Бордеяну Михай 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ЧФР Клуж
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
3
Германнштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
ЧФР Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

9
16
Германнштадт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
78% (14)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
ЧФР Клуж
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

13
19

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
1
11%
6
35%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
3
33%
4
24%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

20
29
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
1
5%
3
10%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
4
20%
8
28%
31-45
4
20%
2
7%
46-60
4
20%
5
17%
61-75
4
20%
5
17%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
5
28%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
4
22%
4
22%
61-75
4
22%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ботошани - Германнштадт 0:0 Бая-Маре - Германнштадт 2:3 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Миовени - Германнштадт 0:2
Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Миовени - ЧФР Клуж 0:1 CSC Думбрэвица - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - ФК Балкани 1:0
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0

Результаты матчей

Германнштадт
ЧФР Клуж

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
16
1
7
11
1.5
8
9
1
17
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 35 13 9 13 38 - 41 48
2. Вииторул Констанца 18 12 5 1 33 - 14 41
3. ЧФР Клуж 17 12 1 4 30 - 17 37
4. Рапид Бухарест 18 10 3 5 22 - 16 33
5. Германнштадт 18 7 6 5 21 - 17 27
6. Стяуа 16 7 5 4 25 - 21 26
7. Петролул Плоешти 18 8 2 8 17 - 20 26
8. Сепси 18 7 4 7 28 - 14 25
9. Арджеш 18 6 3 9 14 - 26 21
10. Киндия Тырговиште 18 5 6 7 22 - 23 21
11. Волунтари 18 5 6 7 14 - 18 21
12. Ботошани 17 4 8 5 14 - 21 20
13. Университатя 18 4 6 8 13 - 19 18
14. УТА Арад 18 4 5 9 16 - 24 17
15. Миовени 18 1 5 12 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 18 10 3 5 22 - 19 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 9 6 3 0 14 - 7 21
5. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
6. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
7. Германнштадт 9 4 1 4 12 - 11 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Университатя 9 3 3 3 8 - 8 12
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 8 2 4 2 7 - 7 10
14. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Миовени 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Университатя Крайова 18 4 6 8 17 - 24 18
3. ЧФР Клуж 8 5 1 2 12 - 9 16
4. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
5. Германнштадт 9 3 5 1 9 - 6 14
6. Петролул Плоешти 9 4 0 5 8 - 11 12
7. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
8. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
9. Волунтари 9 2 4 3 7 - 11 10
10. Стяуа 8 3 1 4 9 - 10 10
11. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
12. Арджеш 9 2 2 5 6 - 15 8
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 12
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (2)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ЧФР Клуж вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    95'
    Малеле Сефас получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 94'
    Маня Кристьян из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 94'
    Тактическая замена. Роджер VII уходит с поля и его заменяет Бордеяну Михай
  • 93'
    Малеле Сефас из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Emmanuel Yeboah из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Медина Паоло
  • 93'
    Sota Mino не смог попасть в створ ударом издали
  • 92'
    Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Emmanuel Yeboah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Германнштадт
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
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    • 91'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      90'
      Бурка Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Контроль мяча: Германнштадт: 46%, ЧФР Клуж: 54%.
    • 89'
      Тактическая замена. Ciprian Biceanu уходит с поля и его заменяет Бабич Матко
    • 89'
      Тактическая замена. Янга Рангело уходит с поля и его заменяет Emmanuel Yeboah
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Бутян Михай из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Петрила Клаудиу
    • 88'
      Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Роджер VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Германнштадт 2:3 ЧФР Клуж онлайн

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