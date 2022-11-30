Тур: 6. Стадион: Газ Метан. Главный судья: Andrei Moroita
2:3
Конец матча
0'
0:1
10' ГолЯнга Рангело
15' Желтая карточкаБирлигея Даниэль
17' Желтая карточкаАльхассан Баба
0:2
26' ГолЯнга Рангело
1:2
35' ГолПаращив Даниэль
39' Желтая карточкаБраун Кристофер
49' Желтая карточкаБоатенг Бисмарк
54' Желтая карточкаДан Петреску
2:2
56' ГолОроиан Александру
72' Желтая карточкаSota Mino
2:3
73' ГолМалеле Сефас
90' Желтая карточкаМалеле Сефас
90'+5
Ход матча
10'
0:1
15'
17'
26'
0:2
35'
39'
49'
54'
56'
72'
73'
2:3
90'
Владение мячом
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
44
Матиас
Иури
40
Цвек
Ловро
10
Дяк
Чиприан
32
Янга
Рангело
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бабич МаткоНападающий
- Нападающий
-
-
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
-
45 Камора МауруЗащитник
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Германнштадт
ЧФР Клуж
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|9
|0.5
|Альхассан Баба
|6
|0.33
|Стойка Йонуц
|2
|0.11
|Ороиан Александру
|2
|0.11
|Бутян Михай
|1
|0.06
|Балауре Сильвиу
|0
|0
|Петреску Петришор
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Бейян Флориан
|0
|0
|Рэуцэ Александру
|0
|0
|Попеску Кэлин
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|4 (2)
|0.24
|Мухар Карло
|4
|0.24
|Дяк Чиприан
|3 (2)
|0.18
|Йебоа Эммануэль
|3
|0.18
|Янга Рангело
|3
|0.18
|Маня Кристьян
|2
|0.12
|Матиас Иури
|2
|0.12
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.12
|Хобан Овидиу
|1
|0.06
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.06
|Петрила Клаудиу
|1
|0.06
|Камора Мауру
|1
|0.06
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0.06
|Бетанкор Хефте
|1
|0.06
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Роджер VII
|0
|0
|Бурка Андрей
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|6
|0
|Альхассан Баба
|6
|0
|Бутян Михай
|4
|0
|Sota Mino
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Петреску Петришор
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
|Saeed Issah
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йебоа Эммануэль
|4
|1
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Бирлигея Даниэль
|4
|0
|Дан Петреску
|2
|1
|Камора Мауру
|3
|0
|Колингер Денис
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Бурка Андрей
|3
|0
|Хобан Овидиу
|2
|0
|Дуганджич Марко
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Матиас Иури
|2
|0
|Мухар Карло
|2
|0
|Петрила Клаудиу
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|0
|1
|Бручич Карло
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ЧФР Клуж
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
3
Германнштадт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
ЧФР Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
9
16
Германнштадт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
78% (14)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
ЧФР Клуж
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
13
19
Голы по времени матча
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
3
33%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
1
11%
6
35%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
3
33%
4
24%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Забито
20
29
8 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
1
5%
3
10%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
4
20%
8
28%
31-45
4
20%
2
7%
46-60
4
20%
5
17%
61-75
4
20%
5
17%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 11
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
5
28%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
4
22%
4
22%
61-75
4
22%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ботошани - Германнштадт 0:0 Бая-Маре - Германнштадт 2:3 Германнштадт - Киндия Тырговиште 0:1 Миовени - Германнштадт 0:2
Университатя Крайова - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 0:2 Университатя - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Сепси 1:2 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Арджеш - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Крайова 1:0 Стяуа - Германнштадт 2:2 Вииторул Констанца - Германнштадт 0:0 Германнштадт - Волунтари 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Миовени 3:0 Германнштадт - Брашов 2:0 Германнштадт - Униря Деж 0:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Миовени - ЧФР Клуж 0:1 CSC Думбрэвица - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - ФК Балкани 1:0
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:1 Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0 Университатя - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 ЧФР Клуж - Славия Прага 2:0 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Славия Прага - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Сивасспор 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:0 ФК Балкани - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:3 ЧФР Клуж - Марибор 1:0 Марибор - ЧФР Клуж 0:0
Результаты матчей
Германнштадт
ЧФР Клуж
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
54
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
161
711
89
117
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|35
|13
|9
|13
|38 - 41
|48
|2.
|Вииторул Констанца
|18
|12
|5
|1
|33 - 14
|41
|3.
|ЧФР Клуж
|17
|12
|1
|4
|30 - 17
|37
|4.
|Рапид Бухарест
|18
|10
|3
|5
|22 - 16
|33
|5.
|Германнштадт
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|6.
|Стяуа
|16
|7
|5
|4
|25 - 21
|26
|7.
|Петролул Плоешти
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|8.
|Сепси
|18
|7
|4
|7
|28 - 14
|25
|9.
|Арджеш
|18
|6
|3
|9
|14 - 26
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|18
|5
|6
|7
|22 - 23
|21
|11.
|Волунтари
|18
|5
|6
|7
|14 - 18
|21
|12.
|Ботошани
|17
|4
|8
|5
|14 - 21
|20
|13.
|Университатя
|18
|4
|6
|8
|13 - 19
|18
|14.
|УТА Арад
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|15.
|Миовени
|18
|1
|5
|12
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|18
|10
|3
|5
|22 - 19
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Стяуа
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|Германнштадт
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Университатя
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Сепси
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|Ботошани
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|14.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Миовени
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Университатя Крайова
|18
|4
|6
|8
|17 - 24
|18
|3.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|4.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|5.
|Германнштадт
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|8.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|9.
|Волунтари
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|10.
|Стяуа
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|11.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|12.
|Арджеш
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|Университатя
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|12
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (2)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6