Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Emmanuel Yeboah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды ЧФР Клуж , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

48' Sota Mino создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Роджер VII выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Браун Кристофер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Sota Mino выиграл воздушное противоборство у Daniel Birligea.

38' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Sota Mino выиграл воздушное противоборство у Daniel Birligea.

38' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Забив гол, Германнштадт сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

35' Г О О О О Л - Паращив Даниэль забивает с левой ноги!

35' Альхассан Баба создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Матиас Иури плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

34' Sota Mino не смог попасть в створ ударом издали

33' Ороиан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Роджер VII навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хорошую попытку сделал Янга Рангело . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Дяк Чиприан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Альхассан Баба нанес удар головой, но Симоне Скуффет спокойно отбил мяч.

28' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Летица Карло плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

26' Бутян Михай наказан за толчок Daniel Birligea

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' ЧФР Клуж нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

25' Удар от ворот произведет Германнштадт

25' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Германнштадт

24' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Германнштадт

23' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матиас Иури выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Германнштадт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Цвек Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

18' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

18' Daniel Birligea нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Альхассан Баба - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

17' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Daniel Birligea возвращается на поле.

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Бейян Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Ох, нехорошо это выглядит. Daniel Birligea получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Daniel Birligea из команды ЧФР Клуж получает желтую после опасной игры.

14' Бейян Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Daniel Birligea на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Бутян Михай выиграл воздушное противоборство у Daniel Birligea.

13' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе

10' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Ороиан Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Маня Кристьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Балауре Сильвиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Германнштадт

6' Бутян Михай наказан за толчок Daniel Birligea

6' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Янга Рангело выиграл воздушное противоборство у Ionut Stoica.

5' Бурка Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Германнштадт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Германнштадт

2' Боатенг Бисмарк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Германнштадт начинает с центра поля