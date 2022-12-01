Octavian Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ШТАНГА! Так было близко к голу - Octavian Popescu нанес удар в каркас ворот!

Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Хорошую попытку сделал Octavian Popescu. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Стяуа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Удар от ворот произведет Стяуа

50' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

47' Пап Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Кордя Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Роман Михай V создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

45' Octavian Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Майлат Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Стяуа

43' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Компаньо Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хорошую попытку сделал Компаньо Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Оайдэ Рэзван нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

41' Крецу Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Тамм Йоонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

37' Кордя Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Тамм Йоонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Олару Дариус получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Матч возобновлен

32' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Стяуа будет все-таки засчитан.

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

31' Octavian Popescu сделал ключевой пас для гола!

30' Г О О О О Л - Компаньо Андреа левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

30' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Хорошую попытку сделал Петковски Петар . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Майлат Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Тирковеану Андрей из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Шерони Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Кордя Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Олару Дариус получает желтую карточку за нырок

27' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Олару Дариус нырнул в штрафной. Спорно!

26' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Олару Дариус пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

25' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Петковски Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Ботошани

24' Кордя Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Octavian Popescu сделал результативную передачу.

21' Octavian Popescu из команды Стяуа подал угловой справа.

21' Матч возобновлен

20' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Стяуа пробьет пенальти!

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

20' Компаньо Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Кордя Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Майлат Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Матч возобновлен

16' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ботошани будет все-таки засчитан.

15' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

13' Г О О О О Л - Майлат Себастьян из команды Ботошани правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

13' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Компаньо Андреа получил желтую карточку от судьи

11' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Adrian Sut выиграл воздушное противоборство у Victor Dican

9' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

9' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Стяуа пробьет пенальти!

9' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

8' Кордя Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Ботошани

6' Octavian Popescu из команды Стяуа подал угловой слева.

5' Иванов Антоний пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

4' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Сегодня прохладно для игры в футбол.

3' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

3' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Octavian Popescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Хорошую попытку сделал Кордя Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Octavian Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Стяуа начинает с центра поля