ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: George Gaman
Ботошани
2:3
Конец матча
Стяуа
0'
11' Желтая карточка
Компаньо Андреа
1:0
13' Гол
Майлат Себастьян
1:1
21' Гол
Тамм Йоонас
27' Желтая карточка
Олару Дариус
1:2
30' Гол
Компаньо Андреа
2:2
66' Гол
Майлат Себастьян
2:3
73' Гол
Эджума Малком
82' Желтая карточка
Пантя Александру
90'+5
1
Пап
Эдуард
19
Патаке
Андрей
44
Садику
Рияд
32
Шерони
Алин
77
Andrei
Dragu
4
Иванов
Антоний
6
Victor
Dican
10
Тирковеану
Андрей
7
Петковски
Петар
20
Роман
Михай
V
26
Майлат
Себастьян
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
26
Оайдэ
Рэзван
8
Шут
Адриан
10
Попеску
Октавиан
98
Кордя
Андрей
96
Компаньо
Андреа
27
Олару
Дариус
Ботошани
Стяуа

История личных встреч

Ботошани
Стяуа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 13 побед

23 матча

4.3%
21.7%
74%
1 победа 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

13%
26.1%
60.9%
3 победы 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

13%
30.4%
56.6%
3 победы 7 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
Л1
0:3
Л1
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.42
1

Среднее время на гол

216
90

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

2.27
2

Среднее время на гол

39
45

Всего голов

30
35

Голов в среднем за матч

1.3
1.52

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

69
59

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 5 (2) 0.28
Камара Секу 3 0.17
Роман Михай V 2 0.11
Сно Саквилл 2 0.11
Флореску Эдуард 2 (1) 0.11
Цигэнашу Александр 1 0.06
Terrence Tisdell 1 0.06
Mateus Criciuma 0 0
Victor Dican 0 0
Боли Кевин 0 0
Муссис Франко 0 0
Патаке Андрей 0 0
Тирковеану Андрей 0 0
Elad Shahaf 0 0
Andrei Dragu 0 0
Стяуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордя Андрей 5 0.29
Дава Джойским 3 0.18
Тамм Йоонас 3 0.18
Попеску Октавиан 2 0.12
Эджума Малком 2 0.12
Микулеску Давид 2 0.12
Олару Дариус 1 0.06
Коман Флоринел 1 0.06
Тэнасе Флорин 1 (1) 0.06
Пантя Александру 0 0
Русу Богдан 0 0
Омрани Билель 0 0
Шут Адриан 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Criciuma 4 1
Сно Саквилл 3 1
Victor Dican 3 1
Цигэнашу Александр 4 0
Майлат Себастьян 4 0
Роман Михай 3 0
Силла Якуба 3 0
Шерони Алин 3 0
Иванов Антоний 3 0
Камара Секу 2 0
Пап Эдуард 2 0
Садику Рияд 2 0
Перяну Овидиу 2 0
Andrei Dragu 2 0
Боли Кевин 1 0
Муссис Франко 1 0
Петковски Петар 1 0
Роман Михай V 1 0
Флореску Эдуард 1 0
Виргиль Пинсон 1 0
Забу Сирил 1 0
Mihai Teja 1 0
Стяуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 5 0
Дава Джойским 5 0
Крецу Валентин 4 0
Эджума Малком 2 1
Радунович Ристо 3 0
Коман Флоринел 3 0
Тамм Йоонас 2 0
Попеску Октавиан 2 0
Олару Дариус 2 0
Кордя Андрей 2 0
Пантя Александру 2 0
Николае Дикэ 1 0
Русу Богдан 1 0
Николов Бобан 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Шербан Сорин 1 0

Результаты матчей

Ботошани
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Стяуа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

6
5
Ботошани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Стяуа
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

6
16
Ботошани
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Стяуа
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

12
21

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Пропущено

9
11
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
3
33%
3
27%
16-30
2
22%
5
45%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
43%
1
6%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
3
43%
4
25%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
5
36%
4
36%
76-90

Забито

17
29
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
3
18%
3
10%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
4
24%
3
10%
31-45
3
18%
8
28%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
4
24%
6
21%
76-90

Пропущено

23
22
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
9%
2
9%
1-15
5
22%
6
27%
16-30
3
13%
6
27%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
6
26%
2
9%
61-75
5
22%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ботошани - Германнштадт 0:0 Миовени - Ботошани 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2
Миовени - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6
Стяуа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Стяуа - Глория Бузау 1:1 Стяуа - Брашов 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Конкордия Кьяжна - Стяуа 0:1
Оцелул - Стяуа 0:0 Стяуа - ФК Униря Деж 2:0 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Университатя - Стяуа 2:1 Энергетицианал - Стяуа 4:3 Андерлехт - Стяуа 2:2 Стяуа - Оцелул 1:0 Сепси - Стяуа 0:1 Прогресул Спартак - Стяуа 0:3 Стяуа - УТА Арад 2:1 Стяуа - Силькеборг 0:5 Стяуа - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 Стяуа - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - Стяуа 5:0

Результаты матчей

Ботошани
Стяуа

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Стяуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
5
3
1
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
1
3
15
1.5
8
9
1
17
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 35 13 9 13 38 - 41 48
2. Вииторул Констанца 18 12 5 1 33 - 14 41
3. ЧФР Клуж 17 12 1 4 30 - 17 37
4. Рапид Бухарест 18 10 3 5 22 - 16 33
5. Стяуа 17 8 5 4 28 - 23 29
6. Германнштадт 18 7 6 5 21 - 17 27
7. Петролул Плоешти 18 8 2 8 17 - 20 26
8. Сепси 18 7 4 7 28 - 14 25
9. Арджеш 18 6 3 9 14 - 26 21
10. Киндия Тырговиште 18 5 6 7 22 - 23 21
11. Волунтари 18 5 6 7 14 - 18 21
12. Ботошани 18 4 8 6 16 - 24 20
13. Университатя 18 4 6 8 13 - 19 18
14. УТА Арад 18 4 5 9 16 - 24 17
15. Миовени 18 1 5 12 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 18 10 3 5 22 - 19 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 9 6 3 0 14 - 7 21
5. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
6. Петролул Плоешти 9 4 2 3 9 - 9 14
7. Германнштадт 9 4 1 4 12 - 11 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 9 3 3 3 11 - 10 12
10. Университатя 9 3 3 3 8 - 8 12
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 9 2 4 3 9 - 10 10
14. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Миовени 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Университатя Крайова 18 4 6 8 17 - 24 18
3. ЧФР Клуж 8 5 1 2 12 - 9 16
4. Сепси 9 4 3 2 14 - 8 15
5. Германнштадт 9 3 5 1 9 - 6 14
6. Стяуа 9 4 1 4 12 - 12 13
7. Петролул Плоешти 9 4 0 5 8 - 11 12
8. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
9. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
10. Волунтари 9 2 4 3 7 - 11 10
11. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
12. Арджеш 9 2 2 5 6 - 15 8
13. Университатя 9 1 3 5 5 - 11 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (2)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Стяуа вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Ботошани: 50%, Стяуа: 50%.
  • 94'
    Стяуа начинает контратаку
  • 94'
    Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Омрани Билель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 91'
      Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 90'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Adrian Sut выиграл воздушное противоборство у Забу Сирил.
    • 90'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Ботошани: 50%, Стяуа: 50%.
    • 89'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Первый тайм
    • 51'
      Команда Стяуа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 51'
      Контроль мяча: Ботошани: 43%, Стяуа: 57%.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 50'
      Контроль мяча: Ботошани: 44%, Стяуа: 56%.
    • 50'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      47'
      Пап Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      47'
      Кордя Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 47'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      47'
      Кордя Андрей из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Пап Эдуард пострадал.
    • 47'
      Стяуа начинает контратаку
    • 46'
      Петковски Петар пробивает по воротам...
    • 46'
      Роман Михай V создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Садику Рияд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Ботошани: 42%, Стяуа: 58%.
    • 45'
      Octavian Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Майлат Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Стяуа
    • 43'
      Ботошани начинает контратаку
    • 43'
      Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Пап Эдуард ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Компаньо Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 43'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Дава Джойским ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      41'
      Компаньо Андреа наказан за толчок Садику Рияд
    • 41'
      Хорошую попытку сделал Компаньо Андреа. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 41'
      Оайдэ Рэзван нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.
    • 41'
      Крецу Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 40'
      Тамм Йоонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Патаке Андрей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Ботошани: 44%, Стяуа: 56%.
    • 39'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      38'
      Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 38'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Стяуа начинает контратаку
    • 37'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      Кордя Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Andrei Dragu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Стяуа начинает контратаку
    • 37'
      Тамм Йоонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Тамм Йоонас из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Иванов Антоний
    • 35'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Ботошани: 44%, Стяуа: 56%.
    • Травма, повреждение
      35'
      Олару Дариус возвращается на поле.
    • Фол, нарушение
      34'
      Майлат Себастьян из команды Ботошани заходит слишком далеко, он валит Крецу Валентин.
    • 34'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      34'
      Ох, нехорошо это выглядит. Олару Дариус получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      33'
      Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      32'
      Безумный фол. Иванов Антоний грубо играет против соперника. Пострадал Олару Дариус
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Стяуа будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      32'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 31'
      Octavian Popescu сделал ключевой пас для гола!
    • 30'
      Олару Дариус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Компаньо Андреа левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 30'
      Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      Контроль мяча: Ботошани: 43%, Стяуа: 57%.
    • 29'
      Садику Рияд из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Стяуа начинает контратаку
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Петковски Петар. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Майлат Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Тирковеану Андрей из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Ботошани начинает контратаку
    • 29'
      Шерони Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Кордя Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Желтая карточка
      27'
      Олару Дариус получает желтую карточку за нырок
    • Фол, нарушение
      27'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Олару Дариус нырнул в штрафной. Спорно!
    • 27'
      Стяуа начинает контратаку
    • 27'
      Патаке Андрей ошибается в защите.
    • 26'
      Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Тамм Йоонас выиграл воздушное противоборство у Роман Михай V.
    • 26'
      Олару Дариус пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем
    • 26'
      Стяуа начинает контратаку
    • 25'
      Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Ботошани: 45%, Стяуа: 55%.
    • 25'
      Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Петковски Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Олару Дариус выиграл воздушное противоборство у Роман Михай V.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Ботошани
    • 24'
      Кордя Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Шерони Алин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 23'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Оайдэ Рэзван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Octavian Popescu сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      21'
      ГОООООЛ - Тамм Йоонас Стяуа забивает ударом головой
    • 21'
      Тамм Йоонас выиграл воздушное противоборство у Садику Рияд.
    • Угловой
      21'
      Octavian Popescu из команды Стяуа подал угловой справа.
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 20'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Стяуа пробьет пенальти!
    • 20'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 20'
      Компаньо Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 20'
      Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Контроль мяча: Ботошани: 41%, Стяуа: 59%.
    • Фол, нарушение
      19'
      Кордя Андрей наказан за толчок Шерони Алин
    • 19'
      Стяуа начинает контратаку
    • 19'
      Кордя Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Майлат Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Шерони Алин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Дава Джойским из команды Стяуа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Матч возобновлен
    • 16'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ботошани будет все-таки засчитан.
    • 15'
      Контроль мяча: Ботошани: 44%, Стяуа: 56%.
    • Описание гола
      15'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 14'
      Петковски Петар сделал ключевой пас для гола!
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Майлат Себастьян из команды Ботошани правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 13'
      Ботошани начинает контратаку
    • 13'
      Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Радунович Ристо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Ботошани пытается что-то создать.
    • 13'
      Victor Dican сделал результативную передачу.
    • 12'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Контроль мяча: Ботошани: 39%, Стяуа: 61%.
    • Желтая карточка
      11'
      Компаньо Андреа получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      11'
      Компаньо Андреа из команды Стяуа толкнул локтем оппонента. Это Шерони Алин заработал фол
    • 11'
      Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Adrian Sut выиграл воздушное противоборство у Victor Dican.
    • Офсайд
      10'
      Кордя Андрей из команды Стяуа в офсайде
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Adrian Sut из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Петковски Петар
    • 9'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 9'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Стяуа пробьет пенальти!
    • 9'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 8'
      Радунович Ристо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Тирковеану Андрей из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      8'
      Кордя Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Шерони Алин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Стяуа начинает контратаку
    • 7'
      Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Victor Dican выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Ботошани
    • 6'
      Шанс! Компаньо Андреа из команды Стяуа пробил головой, но мимо
    • Угловой
      6'
      Octavian Popescu из команды Стяуа подал угловой слева.
    • 5'
      Садику Рияд из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Ботошани: 48%, Стяуа: 52%.
    • 5'
      Victor Dican из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Стяуа пытается что-то создать.
    • 5'
      Иванов Антоний пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем
    • 4'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 3'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 3'
      Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Andrei Dragu из команды Ботошани перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      2'
      Octavian Popescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Компаньо Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Хорошую попытку сделал Кордя Андрей. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      Octavian Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Стяуа начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ботошани 2:3 Стяуа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     