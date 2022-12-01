Тур: 6. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: George Gaman
0'
11' Желтая карточкаКомпаньо Андреа
1:0
13' ГолМайлат Себастьян
1:1
21' ГолТамм Йоонас
27' Желтая карточкаОлару Дариус
1:2
30' ГолКомпаньо Андреа
2:2
66' ГолМайлат Себастьян
2:3
73' ГолЭджума Малком
82' Желтая карточкаПантя Александру
90'+5
Ход матча
11'
13'
1:0
21'
1:1
27'
30'
1:2
66'
73'
2:3
82'
Владение мячом
44
Садику
Рияд
32
Шерони
Алин
77
Andrei
Dragu
16
Тамм
Йоонас
26
Оайдэ
Рэзван
98
Кордя
Андрей
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
77 Andrei DraguЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Роман МихайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
11 Роман МихайПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Силла ЯкубаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Забу СирилПолузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Mihai Ciobanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
-
27 Олару ДариусНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Leonard Strizu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ботошани
Стяуа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 13 побед
23 матча
4.3%
21.7%
74%
1 победа 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
13%
26.1%
60.9%
3 победы 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
13%
30.4%
56.6%
3 победы 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.42
1
Среднее время на гол
216
90
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
2.27
2
Среднее время на гол
39
45
Всего голов
30
35
Голов в среднем за матч
1.3
1.52
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
69
59
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|5 (2)
|0.28
|Камара Секу
|3
|0.17
|Роман Михай V
|2
|0.11
|Сно Саквилл
|2
|0.11
|Флореску Эдуард
|2 (1)
|0.11
|Цигэнашу Александр
|1
|0.06
|Terrence Tisdell
|1
|0.06
|Mateus Criciuma
|0
|0
|Victor Dican
|0
|0
|Боли Кевин
|0
|0
|Муссис Франко
|0
|0
|Патаке Андрей
|0
|0
|Тирковеану Андрей
|0
|0
|Elad Shahaf
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
Стяуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордя Андрей
|5
|0.29
|Дава Джойским
|3
|0.18
|Тамм Йоонас
|3
|0.18
|Попеску Октавиан
|2
|0.12
|Эджума Малком
|2
|0.12
|Микулеску Давид
|2
|0.12
|Олару Дариус
|1
|0.06
|Коман Флоринел
|1
|0.06
|Тэнасе Флорин
|1 (1)
|0.06
|Пантя Александру
|0
|0
|Русу Богдан
|0
|0
|Омрани Билель
|0
|0
|Шут Адриан
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Criciuma
|4
|1
|Сно Саквилл
|3
|1
|Victor Dican
|3
|1
|Цигэнашу Александр
|4
|0
|Майлат Себастьян
|4
|0
|Роман Михай
|3
|0
|Силла Якуба
|3
|0
|Шерони Алин
|3
|0
|Иванов Антоний
|3
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Садику Рияд
|2
|0
|Перяну Овидиу
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Боли Кевин
|1
|0
|Муссис Франко
|1
|0
|Петковски Петар
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Флореску Эдуард
|1
|0
|Виргиль Пинсон
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Mihai Teja
|1
|0
Стяуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|5
|0
|Дава Джойским
|5
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Радунович Ристо
|3
|0
|Коман Флоринел
|3
|0
|Тамм Йоонас
|2
|0
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Олару Дариус
|2
|0
|Кордя Андрей
|2
|0
|Пантя Александру
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Русу Богдан
|1
|0
|Николов Бобан
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Шербан Сорин
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Стяуа
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
6
5
Ботошани
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Стяуа
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
6
16
Ботошани
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Стяуа
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
12
21
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
3
30%
1
8%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
1
10%
2
15%
76-90
Пропущено
9
11
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
3
33%
3
27%
16-30
2
22%
5
45%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
43%
1
6%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
3
43%
4
25%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
3
27%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
5
36%
4
36%
76-90
Забито
17
29
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
3
18%
3
10%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
4
24%
3
10%
31-45
3
18%
8
28%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
4
24%
6
21%
76-90
Пропущено
23
22
10 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
9%
2
9%
1-15
5
22%
6
27%
16-30
3
13%
6
27%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
6
26%
2
9%
61-75
5
22%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ботошани - Германнштадт 0:0 Миовени - Ботошани 1:0 Ботошани - Волунтари 0:1 Киндия Тырговиште - Ботошани 2:2
Миовени - Ботошани 0:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя 1:1 Сепси - Ботошани 7:0 Ботошани - УТА Арад 1:2 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 1:0 ЧФР Клуж - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 3:2 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Швац - Ботошани 1:6
Стяуа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Стяуа - Глория Бузау 1:1 Стяуа - Брашов 0:1 Университатя Крайова - Стяуа 0:2 Конкордия Кьяжна - Стяуа 0:1
Оцелул - Стяуа 0:0 Стяуа - ФК Униря Деж 2:0 Стяуа - Рапид Бухарест 3:1 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Университатя - Стяуа 2:1 Энергетицианал - Стяуа 4:3 Андерлехт - Стяуа 2:2 Стяуа - Оцелул 1:0 Сепси - Стяуа 0:1 Прогресул Спартак - Стяуа 0:3 Стяуа - УТА Арад 2:1 Стяуа - Силькеборг 0:5 Стяуа - Униря Констанца 5:0 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 Стяуа - АСУ Политехнича 3:1 Силькеборг - Стяуа 5:0
Результаты матчей
Ботошани
Стяуа
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Стяуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
53
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
161
315
89
117
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|35
|13
|9
|13
|38 - 41
|48
|2.
|Вииторул Констанца
|18
|12
|5
|1
|33 - 14
|41
|3.
|ЧФР Клуж
|17
|12
|1
|4
|30 - 17
|37
|4.
|Рапид Бухарест
|18
|10
|3
|5
|22 - 16
|33
|5.
|Стяуа
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|Германнштадт
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|7.
|Петролул Плоешти
|18
|8
|2
|8
|17 - 20
|26
|8.
|Сепси
|18
|7
|4
|7
|28 - 14
|25
|9.
|Арджеш
|18
|6
|3
|9
|14 - 26
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|18
|5
|6
|7
|22 - 23
|21
|11.
|Волунтари
|18
|5
|6
|7
|14 - 18
|21
|12.
|Ботошани
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|13.
|Университатя
|18
|4
|6
|8
|13 - 19
|18
|14.
|УТА Арад
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|15.
|Миовени
|18
|1
|5
|12
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|18
|10
|3
|5
|22 - 19
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Стяуа
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|6.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|Германнштадт
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|10.
|Университатя
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Сепси
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|14.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Миовени
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Университатя Крайова
|18
|4
|6
|8
|17 - 24
|18
|3.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|4.
|Сепси
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|5.
|Германнштадт
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|6.
|Стяуа
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|7.
|Петролул Плоешти
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|8.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|9.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|10.
|Волунтари
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|11.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|12.
|Арджеш
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|Университатя
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (2)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6