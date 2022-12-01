Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

89' Микулеску Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Майлат Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Харуц Денис

87' Шерони Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Adrian Sut успешно блокирует удар.

85' Патаке Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Стяуа

84' Муссис Франко из команды Ботошани наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

84' Виргиль Пинсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Удар от ворот произведет Ботошани

82' Судья подбегает и показывает Пантя Александру из команды Стяуа отложенную желтую карточку за фол.

82' Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали

82' Шерони Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Ботошани

81' Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Octavian Popescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Омрани Билель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Майлат Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

75' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Г О О О О Л - Эджума Малком первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

73' Хорошую попытку сделал Эджума Малком . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Омрани Билель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Пантя Александру из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

72' Микулеску Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Садику Рияд получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Садику Рияд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Хорошую попытку сделал Octavian Popescu. Удар в створ, но вратарь начеку

70' Стяуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Микулеску Давид из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Муссис Франко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Матч возобновлен

67' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ботошани будет все-таки засчитан.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

66' Г О О О О Л - Майлат Себастьян забивает с правой ноги!

66' Роман Михай V создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Эджума Малком создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

64' Octavian Popescu выиграл воздушное противоборство у Victor Dican

64' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Майлат Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Забу Сирил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Стяуа

61' Забу Сирил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Кордя Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Шерони Алин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

60' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Стяуа

59' Муссис Франко из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Стяуа совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Петковски Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Тамм Йоонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Удар от ворот произведет Ботошани

54' Удар от ворот произведет Ботошани

53' ШТАНГА! Так было близко к голу - Octavian Popescu нанес удар в каркас ворот!

52' Олару Дариус пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

52' Компаньо Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Радунович Ристо из команды Стяуа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Стяуа совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Ботошани

51' Олару Дариус из команды Стяуа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Майлат Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Тирковеану Андрей из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Пантя Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника