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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Черноморец Од
0:1
Конец матча
Кривбасс
0'
0:1
45' Гол
Стецков Тимур
75' Желтая карточка
Волошин Назар
83' Желтая карточка
Бадибанга Зигей
83' Красная карточка
Манджрекар Джеймс
90'+4

Ход матча

45'
0:1
Стецков Тимур
(Татарков Никита)
46'
 
Задерака Максим
Микитишин Артур
46'
Бадибанга Зигей
Наумец Владислав
 
46'
Кубемба Кевин
Войтиховский Максим
 
66'
Кузык Орест
Юсов Дмитрий
 
75'
 
Волошин Назар
76'
 
Рябов Вячеслав
Татарков Никита
78'
Гладкий Александр
Белый Максим
 
78'
Бобко Иван
Петько Сергей
 
83'
Бадибанга Зигей
 
83'
Манджрекар Джеймс
 
87'
 
Устименко Денис
Волошин Назар
Прогнозы 127
Черноморец Од 53.5% (68)
X 33.9% (43)
Кривбасс 12.6% (16)
-1
выиграет Черноморец Од
без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Непогодов
Дмитрий
29
Белый
Максим
6
Манджрекар
Джеймс
3
Ермаков
Виталий
9
Путря
Илья
89
Политыло
Сергей
32
Петько
Сергей
10
Наумец
Владислав
25
Войтиховский
Максим
45
Брагару
Максим
17
Юсов
Дмитрий
23
Сарнавский
Богдан
7
Понедельник
Андрей
15
Вернидуб
Виталий
5
Стецков
Тимур
24
Якимец
Владимир
10
Хомченовский
Дмитрий
8
Капич
Рифет
20
Микитишин
Артур
11
Татарков
Никита
19
Волошин
Назар
27
Дебелко
Роман
Черноморец Од
Кривбасс

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагару Максим 2 0.14
Путря Илья 1 (1) 0.07
Селин Евгений 1 0.07
Бобко Иван 1 0.07
Ермаков Виталий 1 0.07
Манджрекар Джеймс 1 0.07
Войтиховский Максим 1 0.07
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелко Роман 4 0.27
Волошин Назар 4 0.27
Капич Рифет 1 (1) 0.07
Стецков Тимур 1 0.07
Хобленко Алексей 1 (1) 0.07
Татарков Никита 0 0
Банада Евгений 0 0
Якимец Владимир 0 0
Микитишин Артур 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 4 2
Салюк Владимир 4 0
Кравченко Сергей 2 1
Непогодов Дмитрий 1 1
Гладкий Александр 2 0
Бадибанга Зигей 2 0
Путря Илья 2 0
Фили Реалдо 2 0
Брагару Максим 2 0
Селин Евгений 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Белый Максим 1 0
Кузык Орест 1 0
Наумец Владислав 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 3 1
Банада Евгений 4 0
Татарков Никита 2 1
Дибанго Иван 2 1
Вернидуб Виталий 3 0
Стецков Тимур 3 0
Устименко Денис 3 0
Понедельник Андрей 1 1
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Якимец Владимир 2 0
Капич Рифет 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Сарнавский Богдан 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Кривбасс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
5
Черноморец Од
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Кривбасс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

2
5
Черноморец Од
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Кривбасс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
4
40%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
2
50%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
25%
3
23%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
2
25%
5
38%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
5
28%
6
43%
16-30
3
17%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
5
28%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3
Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6
Кривбасс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0
Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Агробизнес 1:1 Кремень - Кривбасс 0:5 Кривбасс - Горняк-Спорт 0:0 Нива Тернополь - Кривбасс 1:2 Олимпик Донецк - Кривбасс 0:2 Полесье - Кривбасс 1:2

Результаты матчей

Черноморец Од
Кривбасс

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
4
1
7
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
7
1
13
1.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 14 11 2 1 31 - 10 35
2. Шахтёр Донецк 13 9 3 1 29 - 11 30
3. Динамо Киев 15 9 3 3 24 - 13 30
4. Заря 15 8 4 3 32 - 22 28
5. Александрия 13 7 3 3 23 - 19 24
6. Колос Ковалёвка 15 5 5 5 14 - 18 20
7. Металлист-1925 14 4 6 4 13 - 17 18
8. Кривбасс 15 5 3 7 11 - 16 18
9. Ворскла 15 5 3 7 18 - 20 18
10. Верес 15 5 2 8 17 - 20 17
11. Металлист 15 4 4 7 15 - 23 16
12. Минай 14 3 5 6 10 - 15 14
13. Рух Львов 13 3 4 6 15 - 20 13
14. Ингулец 14 3 4 7 12 - 18 13
15. Черноморец Од 14 2 4 8 8 - 18 10
16. Львов 14 2 3 9 9 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 9 6 3 0 19 - 8 21
2. Днепр-1 7 6 1 0 16 - 4 19
3. Динамо Киев 9 5 3 1 14 - 6 18
4. Александрия 7 5 1 1 15 - 8 16
5. Заря 7 4 3 0 18 - 11 15
6. Колос Ковалёвка 8 4 2 2 9 - 6 14
7. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Кривбасс 7 3 2 2 5 - 5 11
9. Ворскла 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Ингулец 7 3 0 4 6 - 7 9
11. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
12. Минай 6 1 2 3 3 - 5 5
13. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Черноморец Од 8 1 2 5 4 - 12 5
15. Львов 6 1 1 4 6 - 12 4
16. Верес 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Верес 10 5 1 4 14 - 12 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Динамо Киев 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Металлист 9 3 2 4 10 - 12 11
6. Шахтёр Донецк 4 3 0 1 10 - 3 9
7. Минай 8 2 3 3 7 - 10 9
8. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
9. Металлист-1925 6 1 4 1 3 - 4 7
10. Кривбасс 8 2 1 5 6 - 11 7
11. Ворскла 8 2 1 5 11 - 15 7
12. Колос Ковалёвка 7 1 3 3 5 - 12 6
13. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
14. Львов 8 1 2 5 3 - 9 5
15. Рух Львов 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 11 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 10 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Динамо Киев Цыганков Виктор 6 (5)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Львов Грисьо Максим 2 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 2 4
Колос Ковалёвка Милько Вадим 7
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Татарков Никита сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 127
    Черноморец Од 53.5% (68)
    X 33.9% (43)
    Кривбасс 12.6% (16)
    -1
    выиграет Черноморец Од
    без комментарий
    sindbad111 #
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    Где смотреть матч Черноморец Од 0:1 Кривбасс онлайн

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    Прогнозы на матч Черноморец Од 0:1 Кривбасс

    Исход игры
    Черноморец Од
    53.5% (68)
    Ничья
    33.9% (43)
    Кривбасс
    12.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.64% (34)
    Меньше
    72.36% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    56.91% (70)
    Нет
    43.09% (53)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (37)
    1:0 Черноморец Од
    28.3% (36)
    2:1 Черноморец Од
    18.9% (24)
    1:2 Кривбасс
    6.3% (8)
    0:1 Кривбасс
    4.7% (6)
    0:0 Ничья
    4.7% (6)
    2:0 Черноморец Од
    3.1% (4)
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