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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Дели Динамос
2:1
Конец матча
Нортист Юнайтед
0'
1:0
24' Гол
Nanda Kumar
1:1
60' Гол
Rochharzela Rochharzela
2:1
77' Гол
Jerry Mawihmingthanga
90' Желтая карточка
Мартин Педро
90'+7
1
Сингх
Амриндер
3
Гахлот
Нарендер
6
Малик
Осама
5
Дельгадо
Карлос
36
Sahil
Panwar
10
Фернандес
Райньер
21
Креспо
Сауль
24
Thoiba
Moirangthem
17
Jerry
Mawihmingthanga
9
Маурисио
Диего
11
Nanda
Kumar
29
Arindam
Bhattacharya
14
Joe
Zoherliana
24
Aaron
Evans
2
Michael
Jakobsen
II
3
Tondonba
Singh
10
Филиппото
Ромен
16
Mohammed
Irshad
43
Pragyan
Sundar
Gogoi
11
Parthib
Gogoi
27
Дербишир
Мэтт
8
Imran
Khan
Дели Динамос
Нортист Юнайтед

История личных встреч

Дели Динамос
Нортист Юнайтед

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

СИ
0:2
СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
0:2
СИ
0:1
СИ
0:2
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
1:2
СИ
1:1
СИ
1:2
СИ
0:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.88
1.38

Среднее время на гол

102
65

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.13

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.06
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

84
72

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nanda Kumar 4 0.5
Маурисио Диего 3 (1) 0.38
Jerry Mawihmingthanga 3 0.38
Мартин Педро 3 0.38
Issac Vanmalsawma 1 0.13
Креспо Сауль 0 0
Сингх Амриндер 0 0
Фернандес Райньер 0 0
Isak Vanlalruatfela 0 0
Denechandra Meitei 0 0
Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дербишир Мэтт 1 0.13
Aaron Evans 1 0.13
Rochharzela Rochharzela 1 0.13
Parthib Gogoi 1 0.13
Филиппото Ромен 0 0
Гастаньяга Йон 0 0
Imran Khan 0 0

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Issac Vanmalsawma 2 0
Сингх Амриндер 2 0
Мартин Педро 1 0
Thoiba Moirangthem 1 0
Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастаньяга Йон 2 0
Michael Jakobsen II 2 0
Aaron Evans 1 0
Gani Nigam 1 0
Mohammed Irshad 1 0
Mashoor Thangalakath 1 0
Rochharzela Rochharzela 1 0
Gaurav Bora 1 0
Imran Khan 1 0
Parthib Gogoi 1 0

Результаты матчей

Дели Динамос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Нортист Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
2
Дели Динамос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
12

Волевые поражения

7
0
Дели Динамос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Нортист Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
12

Волевые поражения

7
2

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Забито

8
2
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Пропущено

6
12
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
50%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Забито

15
4
3 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
33%
1
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
2
50%
76-90

Пропущено

11
18
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
3
27%
3
17%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
18%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0
Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 АТК - Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 4:2 Хайдарабад - Дели Динамос 6:1
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0
Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3 Нортист Юнайтед - АТК 2:3

Результаты матчей

Дели Динамос
Нортист Юнайтед

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
1:3
2 раза 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Тоталы голов в матче

Дели Динамос
Нортист Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
5
3
1.5
3
5
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 9 6 3 0 27 - 10 21
2. Дели Динамос 8 6 0 2 15 - 11 18
3. Хайдарабад 8 5 1 2 10 - 5 16
4. АТК 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Керала Бластерс 7 4 0 3 13 - 11 12
6. Гоа 8 4 0 4 12 - 11 12
7. Ченнаин 7 3 1 3 11 - 14 10
8. Ист Бенгал 8 3 0 5 11 - 14 9
9. Бенгалуру 7 2 1 4 4 - 8 7
10. Джамшедпур 7 1 1 5 6 - 14 4
11. Нортист Юнайтед 8 0 0 8 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дели Динамос 4 4 0 0 8 - 4 12
2. Мумбаи Сити 5 3 2 0 13 - 4 11
3. Хайдарабад 5 3 1 1 6 - 4 10
4. АТК 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Керала Бластерс 4 2 0 2 8 - 9 6
6. Гоа 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Ченнаин 4 1 1 2 6 - 10 4
8. Бенгалуру 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Джамшедпур 4 1 0 3 4 - 7 3
10. Ист Бенгал 3 0 0 3 3 - 7 0
11. Нортист Юнайтед 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 4 3 1 0 14 - 6 10
2. Ист Бенгал 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Керала Бластерс 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Хайдарабад 3 2 0 1 4 - 1 6
5. Дели Динамос 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Гоа 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Ченнаин 3 2 0 1 5 - 4 6
8. АТК 3 1 1 1 7 - 7 4
9. Бенгалуру 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Джамшедпур 3 0 1 2 2 - 7 1
11. Нортист Юнайтед 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
Мумбаи Сити Сингх Бипин 4 (2)
Мумбаи Сити Чхангте Лаллианзуала 4 (1)
Гоа Noah Sadaoui 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
Джамшедпур Хартли Питер 3
Хайдарабад Сингх Чингленсана 3
Ист Бенгал Lalchungnunga 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 30'
    Фернандес Райньер уходит с поля. Issac Vanmalsawma выходит вместо него
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