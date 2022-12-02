Тур: 1.
2:1
Конец матча
0'
1:0
24' ГолNanda Kumar
1:1
60' ГолRochharzela Rochharzela
2:1
77' ГолJerry Mawihmingthanga
90' Желтая карточкаМартин Педро
90'+7
Ход матча
24'
1:0
60'
77'
90'
36
Sahil
Panwar
21
Креспо
Сауль
11
Nanda
Kumar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Sahil PanwarЗащитник
- Полузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Nanda KumarНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
13 Niraj Kumar
-
-
Главный тренер: Josep Gombau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Aaron EvansЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Gaurav Bora
-
15 Emil Benny
-
-
-
-
-
22 Gani Nigam
-
Главный тренер: Marco Balbul
История личных встреч
Дели Динамос
Нортист Юнайтед
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.88
1.38
Среднее время на гол
102
65
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.13
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.06
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
84
72
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nanda Kumar
|4
|0.5
|Маурисио Диего
|3 (1)
|0.38
|Jerry Mawihmingthanga
|3
|0.38
|Мартин Педро
|3
|0.38
|Issac Vanmalsawma
|1
|0.13
|Креспо Сауль
|0
|0
|Сингх Амриндер
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
|Isak Vanlalruatfela
|0
|0
|Denechandra Meitei
|0
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дербишир Мэтт
|1
|0.13
|Aaron Evans
|1
|0.13
|Rochharzela Rochharzela
|1
|0.13
|Parthib Gogoi
|1
|0.13
|Филиппото Ромен
|0
|0
|Гастаньяга Йон
|0
|0
|Imran Khan
|0
|0
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Issac Vanmalsawma
|2
|0
|Сингх Амриндер
|2
|0
|Мартин Педро
|1
|0
|Thoiba Moirangthem
|1
|0
Нортист Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастаньяга Йон
|2
|0
|Michael Jakobsen II
|2
|0
|Aaron Evans
|1
|0
|Gani Nigam
|1
|0
|Mohammed Irshad
|1
|0
|Mashoor Thangalakath
|1
|0
|Rochharzela Rochharzela
|1
|0
|Gaurav Bora
|1
|0
|Imran Khan
|1
|0
|Parthib Gogoi
|1
|0
Результаты матчей
Дели Динамос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Нортист Юнайтед
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
2
Дели Динамос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Нортист Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
12
Волевые поражения
7
0
Дели Динамос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Нортист Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
12
Волевые поражения
7
2
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Забито
8
2
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Пропущено
6
12
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
50%
3
25%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Забито
15
4
3 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
33%
1
25%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
2
50%
76-90
Пропущено
11
18
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
3
27%
3
17%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
3
27%
2
11%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
18%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0
Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 АТК - Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 4:2 Хайдарабад - Дели Динамос 6:1
Нортист Юнайтед
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 1:3 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0
Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3 Нортист Юнайтед - АТК 2:3
Результаты матчей
Дели Динамос
Нортист Юнайтед
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
1:3
2 раза 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Тоталы голов в матче
Дели Динамос
Нортист Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
53
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|9
|6
|3
|0
|27 - 10
|21
|2.
|Дели Динамос
|8
|6
|0
|2
|15 - 11
|18
|3.
|Хайдарабад
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|4.
|АТК
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|5.
|Керала Бластерс
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|6.
|Гоа
|8
|4
|0
|4
|12 - 11
|12
|7.
|Ченнаин
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|8.
|Ист Бенгал
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|9.
|Бенгалуру
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|10.
|Джамшедпур
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|11.
|Нортист Юнайтед
|8
|0
|0
|8
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дели Динамос
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|12
|2.
|Мумбаи Сити
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|3.
|Хайдарабад
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|АТК
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Керала Бластерс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|6.
|Гоа
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Ченнаин
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|8.
|Бенгалуру
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Джамшедпур
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|10.
|Ист Бенгал
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|2.
|Ист Бенгал
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Керала Бластерс
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Хайдарабад
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Дели Динамос
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Гоа
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Ченнаин
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|АТК
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|9.
|Бенгалуру
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Джамшедпур
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|Мумбаи Сити
|Сингх Бипин
|4 (2)
|Мумбаи Сити
|Чхангте Лаллианзуала
|4 (1)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|4 (1)
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|3
|Хайдарабад
|Сингх Чингленсана
|3
|Ист Бенгал
|Lalchungnunga
|3