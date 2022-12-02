ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Петролул Плоешти
1:0
Второй тайм: 67'
Университатя
0'
1:0
45' Гол
Мейхерс Барт
28
Ляйтнер
Андреас
13
Felix
Mathaus
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
99
Борца
Флорин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
5
Тичу
Валентин
Константин
93
Simon
Mazarache
10
Будеску
Константин
7
Грозав
Георге-Теодор
12
Илиев
Пламен
2
Влэдою
Штефан
17
Пициан
Андрей
44
Denis
Ispas
5
Бричаг
Марьюс
16
Филип
Иоан
98
Симон
Габриэл
94
Бик
Овидиу
10
Хайта
Флориан
93
Тьям
Мамаду
80
Фюлёп
Лоран
Петролул Плоешти
Университатя

История личных встреч

Петролул Плоешти
Университатя

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

20 матчей

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
ЛIГЛ
3:1
ЛIГЛ
0:0
ЛI
1:0
ЛI
1:2
ЛI
4:0
ЛI
1:0
ЛI
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ДА
1:1
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
1:2
ДА
1:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

1.1
1.58

Среднее время на гол

81
56

Всего голов

17
2

Голов в среднем за матч

1.7
0.25

Среднее время на гол

52
360

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.4
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

64
85

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иробисо Кристиан Окечукву 5 0.26
Грозав Георге-Теодор 5 0.26
Жаир 2 (1) 0.11
Тамаш Габриэль 2 0.11
Думитриу Лучан 2 0.11
Будеску Константин 1 (1) 0.05
Мейхерс Барт 1 0.05
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Тичу Валентин Константин 0 0
Борца Флорин 0 0
Университатя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 4 0.21
Филип Иоан 2 0.11
Пирес Ромарио 1 (1) 0.05
Бричаг Марьюс 1 0.05
Тьям Мамаду 1 0.05
Эли Лопес 1 0.05
Martin Remacle 1 0.05
Фюлёп Лоран 1 0.05
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иробисо Кристиан Окечукву 3 2
Ивановски Мирко 3 1
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Тамаш Габриэль 3 0
Мейхерс Барт 3 0
Тичу Валентин Константин 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Жаир 2 0
Борца Флорин 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Будеску Константин 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Felix Mathaus 1 0
Simon Mazarache 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Университатя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Ромарио 7 1
Кипчу Александру 6 1
Илие Флорин 2 1
Хоршия Овидиу 2 1
Пициан Андрей 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Denis Ispas 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Филип Иоан 2 0
Эли Лопес 2 0
Ромеро Роберто 2 0
Симон Габриэл 2 0
Бик Овидиу 2 0
Andrei Gorcea 2 0
Илиев Пламен 1 0
Пурече Флориан 1 0
Бэлан Адриан 1 0
Влэдою Штефан 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Фюлёп Лоран 1 0
Хайта Флориан 1 0
Albert Hofman 1 0
Eugen Neagoe 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Университатя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
4
Петролул Плоешти
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Университатя
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

6
6
Петролул Плоешти
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Университатя
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

8
10

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
6
55%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
2
18%
76-90

Забито

9
7
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
33%
1
14%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
5
50%
1
11%
76-90

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
4
22%
2
17%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
1
6%
5
42%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
2
11%
2
17%
76-90

Пропущено

19
20
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
11%
1
5%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
2
11%
7
35%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
10
53%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Петролул Плоешти 2:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0
Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0
Университатя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Университатя - Арджеш 1:1 CSM Alexandria - Университатя 0:4 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Университатя - Стяуа 2:1
Университатя - ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Университатя - Германнштадт 1:0 Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Университатя

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
11 раз 61%
0
6 раз 33%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Университатя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
6
4
14
1.5
1
17
1
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 35 13 9 13 38 - 41 48
2. Вииторул Констанца 18 12 5 1 33 - 14 41
3. ЧФР Клуж 17 12 1 4 30 - 17 37
4. Рапид Бухарест 18 10 3 5 22 - 16 33
5. Стяуа 17 8 5 4 28 - 23 29
6. Петролул Плоешти 1:0 19 9 2 8 18 - 20 29
7. Сепси 19 8 4 7 32 - 15 28
8. Германнштадт 18 7 6 5 21 - 17 27
9. Арджеш 18 6 3 9 14 - 26 21
10. Киндия Тырговиште 18 5 6 7 22 - 23 21
11. Волунтари 18 5 6 7 14 - 18 21
12. Ботошани 18 4 8 6 16 - 24 20
13. Университатя 0:1 19 4 6 9 13 - 20 18
14. УТА Арад 19 4 5 10 17 - 28 17
15. Миовени 18 1 5 12 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 18 10 3 5 22 - 19 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 9 6 3 0 14 - 7 21
5. Петролул Плоешти 1:0 10 5 2 3 10 - 9 17
6. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
7. Германнштадт 9 4 1 4 12 - 11 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 10 3 3 4 12 - 14 12
10. Университатя 0:1 9 3 3 3 8 - 8 12
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 9 2 4 3 9 - 10 10
14. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Миовени 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Университатя Крайова 18 4 6 8 17 - 24 18
3. Сепси 10 5 3 2 18 - 9 18
4. ЧФР Клуж 8 5 1 2 12 - 9 16
5. Германнштадт 9 3 5 1 9 - 6 14
6. Стяуа 9 4 1 4 12 - 12 13
7. Петролул Плоешти 1:0 9 4 0 5 8 - 11 12
8. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
9. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
10. Волунтари 9 2 4 3 7 - 11 10
11. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
12. Арджеш 9 2 2 5 6 - 15 8
13. Университатя 0:1 10 1 3 6 5 - 12 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (2)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Петролул Плоешти 1:0 Университатя онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Петролул Плоешти
    Университатя
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     