Тур: 19. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Колтеску Себастьян
1:0
Второй тайм: 67'
Ход матча
45'
46'
Владение мячом
99
Борца
Флорин
11
Сэто
Такаюки
8
Жаир
12
Илиев
Пламен
44
Denis
Ispas
16
Филип
Иоан
94
Бик
Овидиу
93
Тьям
Мамаду
80
Фюлёп
Лоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Борца ФлоринПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
-
12 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Denis IspasЗащитник
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
-
93 Тьям МамадуНападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Запасные игроки
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
История личных встреч
Петролул Плоешти
Университатя
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
20 матчей
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
19
Голов в среднем за матч
1.1
1.58
Среднее время на гол
81
56
Всего голов
17
2
Голов в среднем за матч
1.7
0.25
Среднее время на гол
52
360
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.4
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
64
85
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иробисо Кристиан Окечукву
|5
|0.26
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0.26
|Жаир
|2 (1)
|0.11
|Тамаш Габриэль
|2
|0.11
|Думитриу Лучан
|2
|0.11
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.05
|Мейхерс Барт
|1
|0.05
|Ивановски Мирко
|0
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|0
|0
|Тичу Валентин Константин
|0
|0
|Борца Флорин
|0
|0
Университатя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|4
|0.21
|Филип Иоан
|2
|0.11
|Пирес Ромарио
|1 (1)
|0.05
|Бричаг Марьюс
|1
|0.05
|Тьям Мамаду
|1
|0.05
|Эли Лопес
|1
|0.05
|Martin Remacle
|1
|0.05
|Фюлёп Лоран
|1
|0.05
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|2
|Ивановски Мирко
|3
|1
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Мейхерс Барт
|3
|0
|Тичу Валентин Константин
|3
|0
|Nicolae Constantin
|1
|1
|Жаир
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Будеску Константин
|1
|0
|Манзала Хариссон
|1
|0
|Felix Mathaus
|1
|0
|Simon Mazarache
|1
|0
|Вылчану Октавиан
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
Университатя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Ромарио
|7
|1
|Кипчу Александру
|6
|1
|Илие Флорин
|2
|1
|Хоршия Овидиу
|2
|1
|Пициан Андрей
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Denis Ispas
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Ромеро Роберто
|2
|0
|Симон Габриэл
|2
|0
|Бик Овидиу
|2
|0
|Andrei Gorcea
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Бэлан Адриан
|1
|0
|Влэдою Штефан
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Albert Hofman
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Университатя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
4
Петролул Плоешти
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Университатя
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
6
6
Петролул Плоешти
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Университатя
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
8
10
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
1
11%
6
55%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
2
18%
76-90
Забито
9
7
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
33%
1
14%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
5
50%
1
11%
76-90
Забито
18
12
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
4
22%
2
17%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
1
6%
5
42%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
2
11%
2
17%
76-90
Пропущено
19
20
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
11%
1
5%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
2
11%
7
35%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
10
53%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Петролул Плоешти 2:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 0:0
Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 Волунтари - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Арджеш 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Стяуа 0:2 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Вииторул Констанца 1:3 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 2:3 Петролул Плоешти - Миовени 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0
Университатя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Университатя - Арджеш 1:1 CSM Alexandria - Университатя 0:4 Университатя Крайова - Университатя 1:0 Университатя - Стяуа 2:1
Университатя - ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца - Университатя 2:0 Университатя - Германнштадт 1:0 Ботошани - Университатя 1:1 Университатя - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Университатя 0:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Рапид Бухарест - Университатя 1:0 Волунтари - Университатя 0:0 Университатя - Сепси 0:1 УТА Арад - Университатя 2:1 Университатя - Петролул Плоешти 0:1 Арджеш - Университатя 3:1 Университатя - Университатя Крайова 1:1 Стяуа - Университатя 1:1 Университатя - Бая-Маре 4:1
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Университатя
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
11 раз 61%
0
6 раз 33%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Университатя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
126
414
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|35
|13
|9
|13
|38 - 41
|48
|2.
|Вииторул Констанца
|18
|12
|5
|1
|33 - 14
|41
|3.
|ЧФР Клуж
|17
|12
|1
|4
|30 - 17
|37
|4.
|Рапид Бухарест
|18
|10
|3
|5
|22 - 16
|33
|5.
|Стяуа
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|Петролул Плоешти
|1:0
|19
|9
|2
|8
|18 - 20
|29
|7.
|Сепси
|19
|8
|4
|7
|32 - 15
|28
|8.
|Германнштадт
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|9.
|Арджеш
|18
|6
|3
|9
|14 - 26
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|18
|5
|6
|7
|22 - 23
|21
|11.
|Волунтари
|18
|5
|6
|7
|14 - 18
|21
|12.
|Ботошани
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|13.
|Университатя
|0:1
|19
|4
|6
|9
|13 - 20
|18
|14.
|УТА Арад
|19
|4
|5
|10
|17 - 28
|17
|15.
|Миовени
|18
|1
|5
|12
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|18
|10
|3
|5
|22 - 19
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Петролул Плоешти
|1:0
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|6.
|Стяуа
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|7.
|Германнштадт
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|10.
|Университатя
|0:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Сепси
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|14.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Миовени
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Университатя Крайова
|18
|4
|6
|8
|17 - 24
|18
|3.
|Сепси
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|4.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|5.
|Германнштадт
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|6.
|Стяуа
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|7.
|Петролул Плоешти
|1:0
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|8.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|9.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|10.
|Волунтари
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|11.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|12.
|Арджеш
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|Университатя
|0:1
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (2)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6