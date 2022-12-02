ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
УТА Арад
1:4
Конец матча
Сепси
0'
0:1
29' Пенальти
Матей Космин
1:1
30' Гол
Отеле Филип
39' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
45' Желтая карточка
Никзули Роланд
1:2
53' Гол
Штефэнеску Мариус
1:3
64' Гол
Тудорие Александру
69' Красная карточка
Абейд Али
73' Желтая карточка
Тудорие Александру
84' Желтая карточка
Cibi
1:4
90' Гол
Паун Николае
90'+8
93
Якоб
Флорин
15
Вукчевич
Марко
19
Батха
Идриз
4
Бенга
Александру
18
Абейд
Али
55
Поп
Рареш
8
Матей
Флорентин
14
Антон
Паул
7
Отеле
Филип
17
Постолаки
Вирджилиу
28
Кешерю
Клаудиу
33
Никзули
Роланд
77
Аганович
Аднан
82
Ниняй
Бранислав
4
Тамаш
Марк
20
Думитреску
Андрес
6
Паун
Николае
5
Родригес
Хонатан
II
11
Штефэнеску
Мариус
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
18
Шафранко
Павол
УТА Арад
Сепси

История личных встреч

УТА Арад
Сепси

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.17
0

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
0

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 4 0.21
Постолаки Вирджилиу 4 (1) 0.21
Каскини Баутиста 2 0.11
Кешерю Клаудиу 2 0.11
Бенга Александру 2 0.11
Микулеску Давид 2 0.11
Абейд Али 1 0.05
Жобелло Уэсли 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Антон Паул 0 0
Якоб Флорин 0 0
Батха Идриз 0 0
Уббинк Корнелис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Поп Рареш 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондон Марио 8 (2) 0.42
Тудорие Александру 5 0.26
Матей Космин 4 (4) 0.21
Штефэнеску Мариус 2 0.11
Шафранко Павол 2 0.11
Паун Николае 2 0.11
Георге Ион 2 (1) 0.11
Домашкан Виталий 2 0.11
Головфка Кэтэлин 2 0.11
Чоботарю Денис 2 0.11
Ахабар Анасс 1 0.05
Митря Богдан 1 0.05
Аганович Аднан 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Димитров Радослав 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 7 1
Эрико 4 1
Каскини Баутиста 5 0
Киндриш Андрей 5 0
Бенга Александру 4 0
Отеле Филип 4 0
Добреску Михай 2 1
Штяу Раул 2 1
Вукчевич Марко 3 0
Ходжалари Эрион 3 0
Антон Паул 1 1
Абейд Али 1 1
Исак Дамьян 1 1
Уббинк Корнелис 2 0
Постолаки Вирджилиу 2 0
Жобелло Уэсли 1 0
Матей Флорентин 1 0
Якоб Флорин 1 0
Cibi 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паун Николае 5 1
Ниняй Бранислав 6 0
Аганович Аднан 4 0
Рондон Марио 3 0
Бэрбуц Кристиан 3 0
Штефэнеску Мариус 3 0
Cristiano Bergodi 1 1
Матей Космин 2 0
Бэлаша Михай 2 0
Митря Богдан 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Думитреску Андрес 2 0
Димитров Радослав 1 0
Тамаш Марк 1 0
Тудорие Александру 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Никзули Роланд 1 0
Родригес Хонатан II 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сепси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

7
4
УТА Арад
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сепси
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

3
13
УТА Арад
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Сепси
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

10
17

Голы по времени матча

Забито

13
18
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
5
38%
0
0%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
15%
6
33%
76-90

Пропущено

13
9
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
4
31%
4
44%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Забито

5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
40%
3
21%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
3
21%
3
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

18
32
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
6
33%
0
0%
1-15
3
17%
6
19%
16-30
3
17%
3
9%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
1
6%
8
25%
61-75
4
22%
9
28%
76-90

Пропущено

27
15
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
3
11%
0
0%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
6
22%
6
40%
31-45
6
22%
4
27%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
5
19%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
УТА Арад - Вршац 2:0 УТА Арад - Войводина 2:1 УТА Арад - Волунтари 1:1 Глория Бузау - УТА Арад 1:3
Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Стяуа - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0
Сепси
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Петролул Плоешти 2:0 Динамо Бухарест - Сепси 2:3 Арджеш - Сепси 0:5
Сепси - Университатя Крайова 0:1 Сепси - Стяуа 0:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1

Результаты матчей

УТА Арад
Сепси

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
5
3
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
8
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
12
7
4
15
1.5
8
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 35 13 9 13 38 - 41 48
2. Вииторул Констанца 18 12 5 1 33 - 14 41
3. ЧФР Клуж 17 12 1 4 30 - 17 37
4. Рапид Бухарест 18 10 3 5 22 - 16 33
5. Стяуа 17 8 5 4 28 - 23 29
6. Петролул Плоешти 1:0 19 9 2 8 18 - 20 29
7. Сепси 19 8 4 7 32 - 15 28
8. Германнштадт 18 7 6 5 21 - 17 27
9. Арджеш 18 6 3 9 14 - 26 21
10. Киндия Тырговиште 18 5 6 7 22 - 23 21
11. Волунтари 18 5 6 7 14 - 18 21
12. Ботошани 18 4 8 6 16 - 24 20
13. Университатя 0:1 19 4 6 9 13 - 20 18
14. УТА Арад 19 4 5 10 17 - 28 17
15. Миовени 18 1 5 12 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 18 10 3 5 22 - 19 33
2. Вииторул Констанца 9 7 2 0 16 - 4 23
3. ЧФР Клуж 9 7 0 2 18 - 8 21
4. Рапид Бухарест 9 6 3 0 14 - 7 21
5. Петролул Плоешти 1:0 10 5 2 3 10 - 9 17
6. Стяуа 8 4 4 0 16 - 11 16
7. Германнштадт 9 4 1 4 12 - 11 13
8. Арджеш 9 4 1 4 8 - 11 13
9. УТА Арад 10 3 3 4 12 - 14 12
10. Университатя 0:1 9 3 3 3 8 - 8 12
11. Волунтари 9 3 2 4 7 - 7 11
12. Сепси 9 3 1 5 14 - 6 10
13. Ботошани 9 2 4 3 9 - 10 10
14. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Миовени 9 0 4 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Университатя Крайова 18 4 6 8 17 - 24 18
3. Сепси 10 5 3 2 18 - 9 18
4. ЧФР Клуж 8 5 1 2 12 - 9 16
5. Германнштадт 9 3 5 1 9 - 6 14
6. Стяуа 9 4 1 4 12 - 12 13
7. Петролул Плоешти 1:0 9 4 0 5 8 - 11 12
8. Рапид Бухарест 9 4 0 5 8 - 9 12
9. Киндия Тырговиште 9 3 2 4 11 - 10 11
10. Волунтари 9 2 4 3 7 - 11 10
11. Ботошани 9 2 4 3 7 - 14 10
12. Арджеш 9 2 2 5 6 - 15 8
13. Университатя 0:1 10 1 3 6 5 - 12 6
14. УТА Арад 9 1 2 6 5 - 14 5
15. Миовени 9 1 1 7 6 - 16 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Компаньо Андреа 13
Германнштадт Паращив Даниэль 9 (2)
Сепси Рондон Марио 8
Киндия Тырговиште Попадюк Дору 7 (2)
Германнштадт Альхассан Баба 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
УТА Арад Батха Идриз 1 7
Университатя Пирес Ромарио 1 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 6
Университатя Кипчу Александру 1 6
Университатя Крайова Папп Пол 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: УТА Арад: 44%, Сепси: 56%.
  • Офсайд
    97'
    Joseph Godwin из команды УТА Арад в офсайде
  • 96'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сепси будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    96'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 95'
    Матей Космин сделал ключевой пас для гола!
  • 95'
    Тудорие Александру из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Георге Ион сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Паун Николае забивает с правой ноги!
  • 94'
    Сепси начинает контратаку
  • 94'
    УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Удар от ворот произведет УТА Арад
  • 93'
    Паун Николае не смог попасть в створ ударом издали
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