Тур: 19. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Попа Каталин
0'
0:1
29' ПенальтиМатей Космин
1:1
30' ГолОтеле Филип
39' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
45' Желтая карточкаНикзули Роланд
1:2
53' ГолШтефэнеску Мариус
1:3
64' ГолТудорие Александру
69' Красная карточкаАбейд Али
73' Желтая карточкаТудорие Александру
84' Желтая карточкаCibi
1:4
90' ГолПаун Николае
90'+8
Ход матча
29'
0:1
30'
1:1
45'
53'
57'
64'
69'
84'
90'
1:4
Владение мячом
93
Якоб
Флорин
19
Батха
Идриз
18
Абейд
Али
55
Поп
Рареш
14
Антон
Паул
13
Матей
Космин
99
Рондон
Марио
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
-
19 Батха ИдризЗащитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Антон ПаулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
-
29 Стахл АлбертНападающий
-
23 Cibi
-
-
-
16 Marco Bota
-
Главный тренер: Балинт Ласло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Варга РоландНападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
УТА Арад
Сепси
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
1.17
0
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
0
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|4
|0.21
|Постолаки Вирджилиу
|4 (1)
|0.21
|Каскини Баутиста
|2
|0.11
|Кешерю Клаудиу
|2
|0.11
|Бенга Александру
|2
|0.11
|Микулеску Давид
|2
|0.11
|Абейд Али
|1
|0.05
|Жобелло Уэсли
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Антон Паул
|0
|0
|Якоб Флорин
|0
|0
|Батха Идриз
|0
|0
|Уббинк Корнелис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
|Поп Рареш
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондон Марио
|8 (2)
|0.42
|Тудорие Александру
|5
|0.26
|Матей Космин
|4 (4)
|0.21
|Штефэнеску Мариус
|2
|0.11
|Шафранко Павол
|2
|0.11
|Паун Николае
|2
|0.11
|Георге Ион
|2 (1)
|0.11
|Домашкан Виталий
|2
|0.11
|Головфка Кэтэлин
|2
|0.11
|Чоботарю Денис
|2
|0.11
|Ахабар Анасс
|1
|0.05
|Митря Богдан
|1
|0.05
|Аганович Аднан
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|7
|1
|Эрико
|4
|1
|Каскини Баутиста
|5
|0
|Киндриш Андрей
|5
|0
|Бенга Александру
|4
|0
|Отеле Филип
|4
|0
|Добреску Михай
|2
|1
|Штяу Раул
|2
|1
|Вукчевич Марко
|3
|0
|Ходжалари Эрион
|3
|0
|Антон Паул
|1
|1
|Абейд Али
|1
|1
|Исак Дамьян
|1
|1
|Уббинк Корнелис
|2
|0
|Постолаки Вирджилиу
|2
|0
|Жобелло Уэсли
|1
|0
|Матей Флорентин
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Cibi
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паун Николае
|5
|1
|Ниняй Бранислав
|6
|0
|Аганович Аднан
|4
|0
|Рондон Марио
|3
|0
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|Штефэнеску Мариус
|3
|0
|Cristiano Bergodi
|1
|1
|Матей Космин
|2
|0
|Бэлаша Михай
|2
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Думитреску Андрес
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Тамаш Марк
|1
|0
|Тудорие Александру
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Родригес Хонатан II
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сепси
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
7
4
УТА Арад
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сепси
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
3
13
УТА Арад
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Сепси
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
10
17
Голы по времени матча
Забито
13
18
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
5
38%
0
0%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
15%
6
33%
76-90
Пропущено
13
9
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
22%
16-30
4
31%
4
44%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
15%
1
11%
76-90
Забито
5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
40%
3
21%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
3
21%
3
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
18
32
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
6
33%
0
0%
1-15
3
17%
6
19%
16-30
3
17%
3
9%
31-45
1
6%
6
19%
46-60
1
6%
8
25%
61-75
4
22%
9
28%
76-90
Пропущено
27
15
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
3
11%
0
0%
1-15
5
19%
3
20%
16-30
6
22%
6
40%
31-45
6
22%
4
27%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
5
19%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
УТА Арад - Вршац 2:0 УТА Арад - Войводина 2:1 УТА Арад - Волунтари 1:1 Глория Бузау - УТА Арад 1:3
Петролул Плоешти - УТА Арад 2:1 УТА Арад - Арджеш 0:1 УТА Арад - Университатя Крайова 1:2 Стяуа - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Германнштадт 1:2 Ботошани - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 1:1 Миовени - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Университатя 2:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Волунтари - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Петролул Плоешти 2:0
Сепси
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Петролул Плоешти 2:0 Динамо Бухарест - Сепси 2:3 Арджеш - Сепси 0:5
Сепси - Университатя Крайова 0:1 Сепси - Стяуа 0:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - Вииторул Констанца 0:1 Германнштадт - Сепси 1:2 Сепси - Ботошани 7:0 Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Миовени 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:0 Сепси - Рапид Бухарест 1:2 Университатя - Сепси 0:1 Волунтари - Сепси 0:0 Юргорден - Сепси 3:1 Сепси - УТА Арад 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Петролул Плоешти - Сепси 1:1
Результаты матчей
УТА Арад
Сепси
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
0
7 раз 37%
1
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
45
37
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
82
18
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
127
415
811
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|35
|13
|9
|13
|38 - 41
|48
|2.
|Вииторул Констанца
|18
|12
|5
|1
|33 - 14
|41
|3.
|ЧФР Клуж
|17
|12
|1
|4
|30 - 17
|37
|4.
|Рапид Бухарест
|18
|10
|3
|5
|22 - 16
|33
|5.
|Стяуа
|17
|8
|5
|4
|28 - 23
|29
|6.
|Петролул Плоешти
|1:0
|19
|9
|2
|8
|18 - 20
|29
|7.
|Сепси
|19
|8
|4
|7
|32 - 15
|28
|8.
|Германнштадт
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|9.
|Арджеш
|18
|6
|3
|9
|14 - 26
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|18
|5
|6
|7
|22 - 23
|21
|11.
|Волунтари
|18
|5
|6
|7
|14 - 18
|21
|12.
|Ботошани
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|13.
|Университатя
|0:1
|19
|4
|6
|9
|13 - 20
|18
|14.
|УТА Арад
|19
|4
|5
|10
|17 - 28
|17
|15.
|Миовени
|18
|1
|5
|12
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|18
|10
|3
|5
|22 - 19
|33
|2.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|18 - 8
|21
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|6
|3
|0
|14 - 7
|21
|5.
|Петролул Плоешти
|1:0
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|6.
|Стяуа
|8
|4
|4
|0
|16 - 11
|16
|7.
|Германнштадт
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|8.
|Арджеш
|9
|4
|1
|4
|8 - 11
|13
|9.
|УТА Арад
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|10.
|Университатя
|0:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|11.
|Волунтари
|9
|3
|2
|4
|7 - 7
|11
|12.
|Сепси
|9
|3
|1
|5
|14 - 6
|10
|13.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|14.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Миовени
|9
|0
|4
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Университатя Крайова
|18
|4
|6
|8
|17 - 24
|18
|3.
|Сепси
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|4.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|1
|2
|12 - 9
|16
|5.
|Германнштадт
|9
|3
|5
|1
|9 - 6
|14
|6.
|Стяуа
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|7.
|Петролул Плоешти
|1:0
|9
|4
|0
|5
|8 - 11
|12
|8.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|0
|5
|8 - 9
|12
|9.
|Киндия Тырговиште
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|10.
|Волунтари
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|11.
|Ботошани
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|12.
|Арджеш
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|13.
|Университатя
|0:1
|10
|1
|3
|6
|5 - 12
|6
|14.
|УТА Арад
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|15.
|Миовени
|9
|1
|1
|7
|6 - 16
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Университатя Крайова
|Компаньо Андреа
|13
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|9 (2)
|Сепси
|Рондон Марио
|8
|Киндия Тырговиште
|Попадюк Дору
|7 (2)
|Германнштадт
|Альхассан Баба
|6 (2)
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 7
|Университатя
|Пирес Ромарио
|1 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 6
|Университатя
|Кипчу Александру
|1 6
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 6