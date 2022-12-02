Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Г О О О О Л - Marius Stefanescu забивает с правой ноги!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Тактическая замена. Rares Pop уходит с поля и его заменяет Mihai Dobrescu

Mihai Dobrescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Рефери не любит споров - именно за это Roland Niczuly сейчас получил желтую

47' Антон Паул навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Антон Паул навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

47' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Матей Космин из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

42' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

41' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Паун Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Кешерю Клаудиу пробил со штрафного прямо в стенку

39' Marius Stefanescu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Судья сигнализирует, что Marius Stefanescu из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Rares Pop

39' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Рондон Марио из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Рондон Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

37' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Родригес Хонатан II пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

35' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.

35' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Паун Николае оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Г О О О О Л - Отеле Филип забивает с правой ноги!

29' Г О О О О О Л - Матей Космин из команды Сепси забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Florin Iacob прыгнул не в ту сторону.

28' Матч возобновлен

28' После проверки VAR судья изменил решение - Сепси пробьет пенальти!

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

26' Рондон Марио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Вукчевич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хорошую попытку сделал Паун Николае . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Думитреску Андрес из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Антон Паул навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

19' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

15' Думитреску Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Паун Николае оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Антон Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Вукчевич Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

7' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

6' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Отеле Филип нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

2' Rares Pop выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

1' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Игроки играют на очень грязном поле, не располагает играть в пас.

1' Сепси начинает с центра поля