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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 13.
Докса Катокопия
2:0
Второй тайм: 69'
Акритас Хлоракас
0'
1:0
30' Гол
Andreas Karamanolis
2:0
45' Гол
Садик Берат
61' Желтая карточка
Ковачевич Боян

Ход матча

30'
Andreas Karamanolis
1:0
45'
Садик Берат
2:0
61'
Ковачевич Боян
 
61'
 
Iasonas Pikis
Lois Fauriel
61'
 
Jawad El Jemili
Reginaldo Ramires
62'
Собчик Алекс
Анаане Тиджани
 
63'
Меска
Theodoros Iosifidis
 
Лучшие коэффициенты
Докса Катокопия
Ничья
Акритас Хлоракас
3.31
2.04
60.26
Все Коэффициенты
Докса Катокопия
Акритас Хлоракас

История личных встреч

Докса Катокопия
Акритас Хлоракас

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
5:1
К
0:7

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

5
7

Среднее время на гол

18
12

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

2.5
4

Тотал матчей

6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
22

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 3 (1) 0.23
Собчик Алекс 2 0.15
Аденон Халед 1 0.08
Бенни Бернарду 1 0.08
Benjamin Asamoah 1 0.08
Анаане Тиджани 1 0.08
Andreas Karamanolis 1 0.08
Акритас Хлоракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Reginaldo Ramires 2 0.15
Абраам Гонсалес 2 (2) 0.15
Vasos Dimosthenous 1 0.08
Stavros Gavriel 1 0.08
Rodrigo Varanda 1 0.08

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 4 0
Аденон Халед 2 1
Бенни Бернарду 3 0
Diego Mesen 1 1
Стилиану Мариос 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Собчик Алекс 2 0
Садик Берат 1 0
Трайчевски Душко 1 0
Меска 1 0
Илич Кристиан 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Керла Семир 1 0
Benjamin Asamoah 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0
Акритас Хлоракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seid Korac 4 1
Эрасо Хави 5 0
Шехич Эдин 3 0
Ivan Saravanja 1 1
Коне Ибрагим 2 0
Абраам Гонсалес 1 0
Пернтреу Клетон 1 0
Stavros Gavriel 1 0
Davi Araujo 1 0
Rodrigo Varanda 1 0
Reginaldo Ramires 1 0
Balthazar Bernardi 1 0
Konstantinos Karagiannis 1 0
Jawad El Jemili 1 0
Lois Fauriel 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Акритас Хлоракас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Докса Катокопия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Акритас Хлоракас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
14

Волевые поражения

6
3
Докса Катокопия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Акритас Хлоракас
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
14

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
13%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
3
33%
6
40%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
11%
2
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

18
21
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
1
6%
3
14%
1-15
0
0%
6
29%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
6
33%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2
Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3
Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 2:0

Результаты матчей

Докса Катокопия
Акритас Хлоракас

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Акритас Хлоракас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
3
3
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 12 9 3 0 28 - 5 30
2. АЕК Ларнака 1:0 13 9 1 3 22 - 9 28
3. АПОЭЛ 12 8 3 1 16 - 3 27
4. Арис Лимассол 12 8 2 2 26 - 11 26
5. Аполлон 12 5 4 3 11 - 10 19
6. Анортосис 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Неа Саламина 12 5 1 6 12 - 14 16
8. Омония 12 5 1 6 17 - 16 16
9. Кармиотисса 12 4 3 5 9 - 17 15
10. АЕЛ Лимаcсол 12 4 2 6 10 - 11 14
11. Докса Катокопия 2:0 13 3 2 8 10 - 19 11
12. Эносис 0:1 13 3 2 8 9 - 19 11
13. Акритас Хлоракас 0:2 13 2 1 10 7 - 24 7
14. Олимпиакос Никосия 12 1 3 8 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 1:0 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
3. АПОЭЛ 7 3 3 1 8 - 2 12
4. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
5. Арис Лимассол 7 3 2 2 14 - 9 11
6. Аполлон 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Кармиотисса 7 3 1 3 7 - 8 10
8. Эносис 0:1 6 2 2 2 6 - 5 8
9. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Олимпиакос Никосия 7 1 3 3 5 - 9 6
13. Акритас Хлоракас 0:2 7 2 0 5 5 - 15 6
14. Докса Катокопия 2:0 6 1 0 5 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 7 4 3 0 16 - 5 15
2. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
3. АПОЭЛ 5 5 0 0 8 - 1 15
4. Анортосис 7 3 1 3 6 - 9 10
5. АЕК Ларнака 1:0 6 3 0 3 7 - 7 9
6. Аполлон 6 2 3 1 5 - 4 9
7. Неа Саламина 7 3 0 4 7 - 7 9
8. Докса Катокопия 2:0 7 2 2 3 7 - 10 8
9. АЕЛ Лимаcсол 6 2 2 2 6 - 4 8
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 7 1 1 5 4 - 12 4
12. Эносис 0:1 7 1 0 6 3 - 14 3
13. Акритас Хлоракас 0:2 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 8
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
Аполлон Питтас Яннис 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
АПОЭЛ Вилер Христос 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Докса Катокопия
Ничья
Акритас Хлоракас
3.31
2.04
60.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Докса Катокопия 2:0 Акритас Хлоракас онлайн

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