Тур: 13.
2:0
Второй тайм: 69'
Ход матча
30'
45'
2:0
61'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Инджия РевазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Собчик АлексНападающий
-
70 МескаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Cheu
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Шехич ЭдинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Эрасо ХавиПолузащитник
-
26 Lois Fauriel
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Оноди АкошВратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
77 Davi Araujo
-
-
Главный тренер: David Badia
История личных встреч
Докса Катокопия
Акритас Хлоракас
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
5
7
Среднее время на гол
18
12
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
2.5
4
Тотал матчей
6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
22
Бомбардиры внутри турнира
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|3 (1)
|0.23
|Собчик Алекс
|2
|0.15
|Аденон Халед
|1
|0.08
|Бенни Бернарду
|1
|0.08
|Benjamin Asamoah
|1
|0.08
|Анаане Тиджани
|1
|0.08
|Andreas Karamanolis
|1
|0.08
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Reginaldo Ramires
|2
|0.15
|Абраам Гонсалес
|2 (2)
|0.15
|Vasos Dimosthenous
|1
|0.08
|Stavros Gavriel
|1
|0.08
|Rodrigo Varanda
|1
|0.08
Карточки
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|4
|0
|Аденон Халед
|2
|1
|Бенни Бернарду
|3
|0
|Diego Mesen
|1
|1
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Садик Берат
|1
|0
|Трайчевски Душко
|1
|0
|Меска
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Керла Семир
|1
|0
|Benjamin Asamoah
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seid Korac
|4
|1
|Эрасо Хави
|5
|0
|Шехич Эдин
|3
|0
|Ivan Saravanja
|1
|1
|Коне Ибрагим
|2
|0
|Абраам Гонсалес
|1
|0
|Пернтреу Клетон
|1
|0
|Stavros Gavriel
|1
|0
|Davi Araujo
|1
|0
|Rodrigo Varanda
|1
|0
|Reginaldo Ramires
|1
|0
|Balthazar Bernardi
|1
|0
|Konstantinos Karagiannis
|1
|0
|Jawad El Jemili
|1
|0
|Lois Fauriel
|1
|0
Результаты матчей
Докса Катокопия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Акритас Хлоракас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Докса Катокопия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Акритас Хлоракас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
14
Волевые поражения
6
3
Докса Катокопия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Акритас Хлоракас
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
14
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
13%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
9
15
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
3
33%
6
40%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
11%
2
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
18
21
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
1
6%
3
14%
1-15
0
0%
6
29%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
6
33%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2
Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3
Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 2:0
Результаты матчей
Докса Катокопия
Акритас Хлоракас
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Докса Катокопия
Акритас Хлоракас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
23
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
66
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|АЕК Ларнака
|1:0
|13
|9
|1
|3
|22 - 9
|28
|3.
|АПОЭЛ
|12
|8
|3
|1
|16 - 3
|27
|4.
|Арис Лимассол
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|5.
|Аполлон
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|6.
|Анортосис
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Неа Саламина
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|8.
|Омония
|12
|5
|1
|6
|17 - 16
|16
|9.
|Кармиотисса
|12
|4
|3
|5
|9 - 17
|15
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|4
|2
|6
|10 - 11
|14
|11.
|Докса Катокопия
|2:0
|13
|3
|2
|8
|10 - 19
|11
|12.
|Эносис
|0:1
|13
|3
|2
|8
|9 - 19
|11
|13.
|Акритас Хлоракас
|0:2
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
|14.
|Олимпиакос Никосия
|12
|1
|3
|8
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|1:0
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Пафос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|АПОЭЛ
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|4.
|Омония
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|5.
|Арис Лимассол
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|6.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Кармиотисса
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Эносис
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Неа Саламина
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|0:2
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|Докса Катокопия
|2:0
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Арис Лимассол
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|3.
|АПОЭЛ
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|4.
|Анортосис
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|5.
|АЕК Ларнака
|1:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|6.
|Аполлон
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|7.
|Неа Саламина
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|8.
|Докса Катокопия
|2:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|10.
|Кармиотисса
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|11.
|Омония
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|Эносис
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|0:2
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|8
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 4
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4