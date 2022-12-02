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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 13.
Докса Катокопия
2:0
Конец матча
Акритас Хлоракас
0'
1:0
30' Гол
Andreas Karamanolis
2:0
45' Гол
Садик Берат
62' Желтая карточка
Ковачевич Боян
75' Желтая карточка
Аденон Халед
87' Желтая карточка
Jawad El Jemili
88' Желтая карточка
Fawaz Abdullahi
90'+5
Докса Катокопия
Акритас Хлоракас

История личных встреч

Докса Катокопия
Акритас Хлоракас

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
5:1
К
0:7

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

5
7

Среднее время на гол

18
12

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

2.5
4

Тотал матчей

6.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
22

Бомбардиры внутри турнира

Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 3 (1) 0.23
Собчик Алекс 2 0.15
Аденон Халед 1 0.08
Бенни Бернарду 1 0.08
Benjamin Asamoah 1 0.08
Анаане Тиджани 1 0.08
Andreas Karamanolis 1 0.08
Акритас Хлоракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Reginaldo Ramires 2 0.15
Абраам Гонсалес 2 (2) 0.15
Vasos Dimosthenous 1 0.08
Stavros Gavriel 1 0.08
Rodrigo Varanda 1 0.08

Карточки

Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 5 0
Аденон Халед 3 1
Бенни Бернарду 3 0
Diego Mesen 1 1
Стилиану Мариос 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Собчик Алекс 2 0
Садик Берат 1 0
Трайчевски Душко 1 0
Меска 1 0
Илич Кристиан 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Керла Семир 1 0
Benjamin Asamoah 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0
Fawaz Abdullahi 1 0
Акритас Хлоракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seid Korac 4 1
Эрасо Хави 5 0
Шехич Эдин 3 0
Ivan Saravanja 1 1
Коне Ибрагим 2 0
Jawad El Jemili 2 0
Абраам Гонсалес 1 0
Пернтреу Клетон 1 0
Stavros Gavriel 1 0
Davi Araujo 1 0
Rodrigo Varanda 1 0
Reginaldo Ramires 1 0
Balthazar Bernardi 1 0
Konstantinos Karagiannis 1 0
Lois Fauriel 1 0

Результаты матчей

Докса Катокопия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Акритас Хлоракас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Докса Катокопия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Акритас Хлоракас
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
14

Волевые поражения

6
3
Докса Катокопия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Акритас Хлоракас
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
14

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
13%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
3
33%
6
40%
76-90

Забито

11
8
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
9%
2
25%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
0
0%
7
30%
16-30
5
28%
3
13%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
6
33%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2
Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3
Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 2:0

Результаты матчей

Докса Катокопия
Акритас Хлоракас

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Докса Катокопия
Акритас Хлоракас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
4
3
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
6
7
4
9
1.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 12 9 3 0 28 - 5 30
2. АЕК Ларнака 13 9 1 3 23 - 9 28
3. АПОЭЛ 12 8 3 1 16 - 3 27
4. Арис Лимассол 12 8 2 2 26 - 11 26
5. Аполлон 12 5 4 3 11 - 10 19
6. Анортосис 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Неа Саламина 12 5 1 6 12 - 14 16
8. Омония 12 5 1 6 17 - 16 16
9. Кармиотисса 12 4 3 5 9 - 17 15
10. АЕЛ Лимаcсол 12 4 2 6 10 - 11 14
11. Докса Катокопия 13 3 2 8 10 - 19 11
12. Эносис 13 3 2 8 9 - 20 11
13. Акритас Хлоракас 13 2 1 10 7 - 24 7
14. Олимпиакос Никосия 12 1 3 8 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
3. АПОЭЛ 7 3 3 1 8 - 2 12
4. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
5. Арис Лимассол 7 3 2 2 14 - 9 11
6. Аполлон 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Кармиотисса 7 3 1 3 7 - 8 10
8. Эносис 6 2 2 2 6 - 6 8
9. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Олимпиакос Никосия 7 1 3 3 5 - 9 6
13. Акритас Хлоракас 7 2 0 5 5 - 15 6
14. Докса Катокопия 6 1 0 5 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 7 4 3 0 16 - 5 15
2. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
3. АПОЭЛ 5 5 0 0 8 - 1 15
4. Анортосис 7 3 1 3 6 - 9 10
5. АЕК Ларнака 6 3 0 3 8 - 7 9
6. Аполлон 6 2 3 1 5 - 4 9
7. Неа Саламина 7 3 0 4 7 - 7 9
8. Докса Катокопия 7 2 2 3 7 - 10 8
9. АЕЛ Лимаcсол 6 2 2 2 6 - 4 8
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 7 1 1 5 4 - 12 4
12. Эносис 7 1 0 6 3 - 14 3
13. Акритас Хлоракас 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 8
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
Аполлон Питтас Яннис 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
АПОЭЛ Вилер Христос 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Где смотреть матч Докса Катокопия 2:0 Акритас Хлоракас онлайн

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