Тур: 13.
0:2
Второй тайм: 70'
0'
0:1
29' ГолЛопеш Рафаэл
40' Желтая карточкаМикель Гонсалес
45' Желтая карточкаВученович Александар
Ход матча
29'
0:1
40'
68'
0:2
- Основной состав
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
99 Julien Lamy
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Эносис
АЕК Ларнака
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
2.63
1.14
Среднее время на гол
34
78
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.93
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
46
84
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рушиас Онисифорос
|2
|0.15
|Julien Lamy
|2
|0.15
|Дьявара Кандет
|2
|0.15
|Дрекса Павел
|1
|0.08
|Вученович Александар
|1
|0.08
|Сильва Луис
|1
|0.08
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|4 (1)
|0.31
|Альтман Омри
|4 (1)
|0.31
|Лопеш Рафаэл
|3
|0.23
|Дьюрчо Адам
|3 (1)
|0.23
|Ромо Хосе
|1
|0.08
|Ойер Санхурхо
|1
|0.08
|Понс Пере
|1
|0.08
|Олатунджи Виктор
|1
|0.08
|Миличевич Хрвое
|1
|0.08
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|3
|1
|Константину Константинос
|4
|0
|Demetris Mavroudis
|4
|0
|Adrian Oscar Lucero
|3
|0
|Вученович Александар
|3
|0
|Marko Jevremovic
|3
|0
|Fotis Kotsonis
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Вукчевич Стефан
|2
|0
|Сильва Луис
|2
|0
|Дрекса Павел
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Костич Иван
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Мейра Марсиу
|1
|0
|Дьявара Кандет
|1
|0
|Pantelis Gavriel
|1
|0
|Omer Korsia
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альтман Омри
|4
|0
|Томович Ненад
|3
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Мамас Рафаил
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Микель Гонсалес
|2
|0
|Понс Пере
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Касас Исмаэль
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
2
Эносис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
АЕК Ларнака
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
0
Волевые поражения
1
12
Эносис
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
АЕК Ларнака
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
15
2
Волевые поражения
3
14
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
2
67%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
14
5
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
3
21%
1
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
2
40%
76-90
Забито
9
18
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
22%
3
17%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
3
33%
3
17%
76-90
Пропущено
18
12
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
22%
1
8%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
28%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1
Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1
АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2
Результаты матчей
Эносис
АЕК Ларнака
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 43%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Эносис
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
23
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
210
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|АЕК Ларнака
|1:0
|13
|9
|1
|3
|22 - 9
|28
|3.
|АПОЭЛ
|12
|8
|3
|1
|16 - 3
|27
|4.
|Арис Лимассол
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|5.
|Аполлон
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|6.
|Анортосис
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Неа Саламина
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|8.
|Омония
|12
|5
|1
|6
|17 - 16
|16
|9.
|Кармиотисса
|12
|4
|3
|5
|9 - 17
|15
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|4
|2
|6
|10 - 11
|14
|11.
|Докса Катокопия
|2:0
|13
|3
|2
|8
|10 - 19
|11
|12.
|Эносис
|0:1
|13
|3
|2
|8
|9 - 19
|11
|13.
|Акритас Хлоракас
|0:2
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
|14.
|Олимпиакос Никосия
|12
|1
|3
|8
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|1:0
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Пафос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|АПОЭЛ
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|4.
|Омония
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|5.
|Арис Лимассол
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|6.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Кармиотисса
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Эносис
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Неа Саламина
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|0:2
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|Докса Катокопия
|2:0
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|2.
|Арис Лимассол
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|3.
|АПОЭЛ
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|4.
|Анортосис
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|5.
|АЕК Ларнака
|1:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|6.
|Аполлон
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|7.
|Неа Саламина
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|8.
|Докса Катокопия
|2:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|10.
|Кармиотисса
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|11.
|Омония
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|Эносис
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|0:2
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|8
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 4
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4