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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 13.
Эносис
0:2
Второй тайм: 70'
АЕК Ларнака
0'
0:1
29' Гол
Лопеш Рафаэл
40' Желтая карточка
Микель Гонсалес
45' Желтая карточка
Вученович Александар
0:2
68' Гол

Ход матча

29'
0:1
Лопеш Рафаэл
35'
Alexandros Kolonias
Дрекса Павел
 
40'
 
Микель Гонсалес
45'
Вученович Александар
 
60'
Julien Lamy
Вученович Александар
 
68'
0:2
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
АЕК Ларнака
3.67
1.69
5.38
Все Коэффициенты
Эносис
АЕК Ларнака

История личных встреч

Эносис
АЕК Ларнака

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
13.3%
60%
4 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
4:4
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
Р
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
5:0
КК
2:0
КК
1:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

2.63
1.14

Среднее время на гол

34
78

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.93
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

46
84

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рушиас Онисифорос 2 0.15
Julien Lamy 2 0.15
Дьявара Кандет 2 0.15
Дрекса Павел 1 0.08
Вученович Александар 1 0.08
Сильва Луис 1 0.08
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 4 (1) 0.31
Альтман Омри 4 (1) 0.31
Лопеш Рафаэл 3 0.23
Дьюрчо Адам 3 (1) 0.23
Ромо Хосе 1 0.08
Ойер Санхурхо 1 0.08
Понс Пере 1 0.08
Олатунджи Виктор 1 0.08
Миличевич Хрвое 1 0.08

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 3 1
Константину Константинос 4 0
Demetris Mavroudis 4 0
Adrian Oscar Lucero 3 0
Вученович Александар 3 0
Marko Jevremovic 3 0
Fotis Kotsonis 3 0
Andreas Christofi 3 0
Вукчевич Стефан 2 0
Сильва Луис 2 0
Дрекса Павел 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Костич Иван 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Мейра Марсиу 1 0
Дьявара Кандет 1 0
Pantelis Gavriel 1 0
Omer Korsia 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альтман Омри 4 0
Томович Ненад 3 0
Энглезу Никос 3 0
Мамас Рафаил 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Микель Гонсалес 2 0
Понс Пере 2 0
Росалес Роберто 1 0
Тричковски Иван 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Пирич Кенан 1 0
Касас Исмаэль 1 0
Наум Гиоргос 1 0

Результаты матчей

Эносис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АЕК Ларнака
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
2
Эносис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
АЕК Ларнака
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
0

Волевые поражения

1
12
Эносис
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
АЕК Ларнака
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

3
14

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
2
67%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

14
5
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
3
21%
1
20%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
2
40%
76-90

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
22%
3
17%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
3
33%
3
17%
76-90

Пропущено

18
12
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
22%
1
8%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
28%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Акритас Хлоракас - Эносис 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1
Арис Лимассол - Эносис 2:1 Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - Аполлон 1:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1
АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2

Результаты матчей

Эносис
АЕК Ларнака

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 43%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Эносис
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 12 9 3 0 28 - 5 30
2. АЕК Ларнака 1:0 13 9 1 3 22 - 9 28
3. АПОЭЛ 12 8 3 1 16 - 3 27
4. Арис Лимассол 12 8 2 2 26 - 11 26
5. Аполлон 12 5 4 3 11 - 10 19
6. Анортосис 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Неа Саламина 12 5 1 6 12 - 14 16
8. Омония 12 5 1 6 17 - 16 16
9. Кармиотисса 12 4 3 5 9 - 17 15
10. АЕЛ Лимаcсол 12 4 2 6 10 - 11 14
11. Докса Катокопия 2:0 13 3 2 8 10 - 19 11
12. Эносис 0:1 13 3 2 8 9 - 19 11
13. Акритас Хлоракас 0:2 13 2 1 10 7 - 24 7
14. Олимпиакос Никосия 12 1 3 8 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 1:0 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
3. АПОЭЛ 7 3 3 1 8 - 2 12
4. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
5. Арис Лимассол 7 3 2 2 14 - 9 11
6. Аполлон 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Кармиотисса 7 3 1 3 7 - 8 10
8. Эносис 0:1 6 2 2 2 6 - 5 8
9. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Олимпиакос Никосия 7 1 3 3 5 - 9 6
13. Акритас Хлоракас 0:2 7 2 0 5 5 - 15 6
14. Докса Катокопия 2:0 6 1 0 5 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 7 4 3 0 16 - 5 15
2. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
3. АПОЭЛ 5 5 0 0 8 - 1 15
4. Анортосис 7 3 1 3 6 - 9 10
5. АЕК Ларнака 1:0 6 3 0 3 7 - 7 9
6. Аполлон 6 2 3 1 5 - 4 9
7. Неа Саламина 7 3 0 4 7 - 7 9
8. Докса Катокопия 2:0 7 2 2 3 7 - 10 8
9. АЕЛ Лимаcсол 6 2 2 2 6 - 4 8
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 7 1 1 5 4 - 12 4
12. Эносис 0:1 7 1 0 6 3 - 14 3
13. Акритас Хлоракас 0:2 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 8
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
Аполлон Питтас Яннис 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
АПОЭЛ Вилер Христос 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    68'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 60'
    Вученович Александар уходит с поля. Julien Lamy выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
АЕК Ларнака
3.67
1.69
5.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эносис 0:2 АЕК Ларнака онлайн

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