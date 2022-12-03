Тур: 1.
1:3
Конец матча
0'
49' Желтая карточкаAjith Kumar
0:1
66' ГолНарзари Холичаран
72' Вторая желтая карточкаAjith Kumar
0:2
75' ГолСингх Чингленсана
1:2
79' ГолСлишкович Петар
1:3
86' ГолЭррера Борха
90' Желтая карточкаМишра Акаш
90'+7
Ход матча
49'
66'
72'
75'
79'
86'
1:3
90'
13
Ajith
Kumar
26
Дюкер
Юлиус
31
Мишра
Акаш
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ajith KumarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дюкер ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
18 Sourav Das
-
19 Sajal Bag
-
11 Rahim Ali
-
23 Jobby Justin
-
Главный тренер: Thomas Brdaric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Rohit Danu
-
13 Biaka
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
Ченнаин
Хайдарабад
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
54
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Хайяти Абденассер
|4 (1)
|0.5
|Слишкович Петар
|3
|0.38
|Rahim Ali
|1
|0.13
|Карикари Кваме
|1 (1)
|0.13
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0.13
|Vafa Hakhamaneshi
|1
|0.13
|Vincy Barretto
|1
|0.13
|Дюкер Юлиус
|0
|0
|Aakash Sangwan
|0
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарзари Холичаран
|3
|0.33
|Ясир Мохаммад
|2
|0.22
|Огбече Бартоломью
|2
|0.22
|Эррера Борха
|2
|0.22
|João Victor I
|2 (1)
|0.22
|Сингх Чингленсана
|1
|0.11
|Сиверио Хавьер
|1
|0.11
|Онайндиа Одеи
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ajith Kumar
|3
|1
|Vafa Hakhamaneshi
|2
|1
|Debjit Majumder
|1
|1
|Дианье Фаллу
|2
|0
|Дюкер Юлиус
|2
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Чингленсана
|3
|0
|Мишра Акаш
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Сиверио Хавьер
|2
|0
|Hitesh Sharma
|2
|0
|João Victor I
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Anuj Kumar
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
Ченнаин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хайдарабад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
0
Ченнаин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хайдарабад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
7
Ченнаин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Хайдарабад
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Пропущено
13
2
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
15%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
50%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
0
0%
3
21%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
5
36%
61-75
5
38%
2
14%
76-90
Пропущено
16
5
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
13%
1
20%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
5
31%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1
Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4
Хайдарабад
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0
Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4
Результаты матчей
Ченнаин
Хайдарабад
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:6
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
4 раза 44%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Ченнаин
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
44
36
17
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|9
|6
|3
|0
|27 - 10
|21
|2.
|Хайдарабад
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|3.
|Дели Динамос
|8
|6
|0
|2
|15 - 11
|18
|4.
|АТК
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|5.
|Керала Бластерс
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|6.
|Гоа
|8
|4
|0
|4
|12 - 11
|12
|7.
|Ченнаин
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|8.
|Ист Бенгал
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|9.
|Бенгалуру
|8
|2
|1
|5
|4 - 9
|7
|10.
|Джамшедпур
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|11.
|Нортист Юнайтед
|8
|0
|0
|8
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дели Динамос
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|12
|2.
|Мумбаи Сити
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|3.
|Хайдарабад
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|АТК
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Керала Бластерс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|6.
|Гоа
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Ченнаин
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|8.
|Бенгалуру
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|Джамшедпур
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|10.
|Ист Бенгал
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|2.
|Хайдарабад
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Ист Бенгал
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|4.
|АТК
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Дели Динамос
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Керала Бластерс
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Гоа
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Ченнаин
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Бенгалуру
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Джамшедпур
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|АТК
|Петратос Димитри
|4 (5)
|Мумбаи Сити
|Сингх Бипин
|4 (2)
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|4 (2)
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|3
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3