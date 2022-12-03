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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Ченнаин
1:3
Конец матча
Хайдарабад
0'
49' Желтая карточка
Ajith Kumar
0:1
66' Гол
Нарзари Холичаран
72' Вторая желтая карточка
Ajith Kumar
0:2
75' Гол
Сингх Чингленсана
1:2
79' Гол
Слишкович Петар
1:3
86' Гол
Эррера Борха
90' Желтая карточка
Мишра Акаш
90'+7
24
Debjit
Majumder
13
Ajith
Kumar
3
Дианье
Фаллу
4
Gurmukh
Singh
27
Aakash
Sangwan
8
Edwin
Vanspaul
26
Дюкер
Юлиус
47
Vincy
Barretto
33
Эль-Хайяти
Абденассер
66
Prasanth
Karuthadathkuni
9
Слишкович
Петар
1
Gurmeet
Singh
27
Пуджари
Никхил
16
Онайндиа
Одеи
4
Сингх
Чингленсана
31
Мишра
Акаш
8
João
Victor
I
18
Hitesh
Sharma
10
Ясир
Мохаммад
7
Чианесе
Джоэль
19
Нарзари
Холичаран
20
Огбече
Бартоломью
Ченнаин
Хайдарабад

История личных встреч

Ченнаин
Хайдарабад

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СИ
1:1
СИ
0:1
СИ
2:0
СИ
1:4
СИ
1:3
СИ
2:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
54

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Хайяти Абденассер 4 (1) 0.5
Слишкович Петар 3 0.38
Rahim Ali 1 0.13
Карикари Кваме 1 (1) 0.13
Prasanth Karuthadathkuni 1 0.13
Vafa Hakhamaneshi 1 0.13
Vincy Barretto 1 0.13
Дюкер Юлиус 0 0
Aakash Sangwan 0 0
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарзари Холичаран 3 0.33
Ясир Мохаммад 2 0.22
Огбече Бартоломью 2 0.22
Эррера Борха 2 0.22
João Victor I 2 (1) 0.22
Сингх Чингленсана 1 0.11
Сиверио Хавьер 1 0.11
Онайндиа Одеи 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ajith Kumar 3 1
Vafa Hakhamaneshi 2 1
Debjit Majumder 1 1
Дианье Фаллу 2 0
Дюкер Юлиус 2 0
Дас Нараян 1 0
Тапа Анируд 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Чингленсана 3 0
Мишра Акаш 3 0
Онайндиа Одеи 2 0
Сиверио Хавьер 2 0
Hitesh Sharma 2 0
João Victor I 1 0
Sahil Tavora 1 0
Anuj Kumar 1 0
Ясир Мохаммад 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Хайдарабад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
0
Ченнаин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хайдарабад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
7
Ченнаин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Хайдарабад
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

13
2
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
15%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
50%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
0
0%
3
21%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
5
36%
61-75
5
38%
2
14%
76-90

Пропущено

16
5
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
13%
1
20%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
5
31%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Дели Динамос - Ченнаин 3:2 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1
Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4
Хайдарабад
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0
Хайдарабад - Гоа 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4

Результаты матчей

Ченнаин
Хайдарабад

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:6
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
4 раза 44%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
3
6
1
7
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 9 6 3 0 27 - 10 21
2. Хайдарабад 9 6 1 2 13 - 6 19
3. Дели Динамос 8 6 0 2 15 - 11 18
4. АТК 8 5 1 2 14 - 10 16
5. Керала Бластерс 7 4 0 3 13 - 11 12
6. Гоа 8 4 0 4 12 - 11 12
7. Ченнаин 8 3 1 4 12 - 17 10
8. Ист Бенгал 8 3 0 5 11 - 14 9
9. Бенгалуру 8 2 1 5 4 - 9 7
10. Джамшедпур 7 1 1 5 6 - 14 4
11. Нортист Юнайтед 8 0 0 8 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дели Динамос 4 4 0 0 8 - 4 12
2. Мумбаи Сити 5 3 2 0 13 - 4 11
3. Хайдарабад 5 3 1 1 6 - 4 10
4. АТК 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Керала Бластерс 4 2 0 2 8 - 9 6
6. Гоа 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Ченнаин 5 1 1 3 7 - 13 4
8. Бенгалуру 3 1 0 2 1 - 2 3
9. Джамшедпур 4 1 0 3 4 - 7 3
10. Ист Бенгал 3 0 0 3 3 - 7 0
11. Нортист Юнайтед 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 4 3 1 0 14 - 6 10
2. Хайдарабад 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Ист Бенгал 5 3 0 2 8 - 7 9
4. АТК 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Дели Динамос 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Керала Бластерс 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Гоа 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Ченнаин 3 2 0 1 5 - 4 6
9. Бенгалуру 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Джамшедпур 3 0 1 2 2 - 7 1
11. Нортист Юнайтед 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
АТК Петратос Димитри 4 (5)
Мумбаи Сити Сингх Бипин 4 (2)
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
Джамшедпур Хартли Питер 3
АТК Хэмилл Брендан 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Vincy Barretto уходит с поля. Sourav Das выходит вместо него
    • 63'
      Edwin Vanspaul уходит с поля. Rahim Ali выходит вместо него
    • Желтая карточка
      49'
      Ajith Kumar получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ченнаин 1:3 Хайдарабад онлайн

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