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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Венеция
2:1
Конец матча
Тернана
0'
1:0
9' Гол
Похьянпало Йоэль
1:1
37' Пенальти
Фалетти Сесар
2:1
45' Гол
Похьянпало Йоэль
47' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
62' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
65' Желтая карточка
Мантовани Валерио
90'+6
12
Бертинато
Бруно
2
Висневски
Пшемыслав
23
Чеппители
Лука
32
Чеккарони
Пьетро
27
Кандела
Антонио
7
Дзампано
Франческо
33
Чрнигой
Домен
8
Тессманн
Таннер
38
Андерсен
Магнус
II
17
Йонсен
Деннис
20
Похьянпало
Йоэль
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
4
Соренсен
Фредерик
13
Мантовани
Валерио
91
Коррадо
Никколо
29
Кассата
Франческо
14
Ди
Таккио
Франческо
2
Кулибали
Мамаду
21
Партипило
Антони
10
Фалетти
Сесар
32
Петтинари
Стефано
Венеция
3-5-2
Тернана
4-3-2-1

История личных встреч

Венеция
Тернана

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
3:1
СB
2:0
СB
2:3
СCA
3:2
СCA
2:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
2.5

Среднее время на гол

38
36

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.33

Среднее время на гол

36
270

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2.4
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

37
75

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 5 0.33
Черышев Денис 3 0.2
Кюизанс Микаэль 2 0.13
Чрнигой Домен 1 0.07
Йонсен Деннис 1 0.07
Хапс Ридгесиано 1 0.07
Чеккарони Пьетро 1 0.07
Новакович Андрия 1 0.07
Ульманн Максимилиан 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Партипило Антони 4 0.27
Фавилли Андреа 4 0.27
Палумбо Антонио 2 0.13
Кулибали Мамаду 2 0.13
Доннарумма Альфредо 1 0.07
Петтинари Стефано 1 0.07
Ди Таккио Франческо 1 0.07
Соренсен Фредерик 1 0.07
Коррадо Никколо 1 0.07
Моро Рауль 1 0.07
Фалетти Сесар 1 (1) 0.07
Агацци Давиде 0 0
Дефенди Марино 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Кассата Франческо 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккарони Пьетро 4 1
Хапс Ридгесиано 5 0
Тессманн Таннер 3 1
Висневски Пшемыслав 4 0
Дзампано Франческо 3 0
Йоронен Йессе 1 1
Чрнигой Домен 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Свобода Михаэль 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Чеппители Лука 1 0
Модоло Марко 1 0
Новакович Андрия 1 0
Пьерини Николас 1 0
Кандела Антонио 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 5 0
Партипило Антони 4 0
Ди Таккио Франческо 3 0
Фавилли Андреа 3 0
Кассата Франческо 3 0
Диаките Салим 3 0
Соренсен Фредерик 1 1
Агацци Давиде 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Мантовани Валерио 2 0
Кулибали Мамаду 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Капуано Марко 1 0
Гирингелли Лука 1 0
Богдан Лука 1 0
Моро Рауль 1 0
Капанни Габриэле 1 0

Результаты матчей

Венеция
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Тернана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

5
5
Венеция
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Тернана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
6
Венеция
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Тернана
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

13
11

Голы по времени матча

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

15
13
3 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
20%
6
46%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
7
47%
0
0%
76-90

Забито

8
7
0 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
4
50%
2
29%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Забито

15
21
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
20%
6
29%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
5
33%
2
10%
61-75
4
27%
6
29%
76-90

Пропущено

23
16
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
5
22%
6
38%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
9
39%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Палермо - Венеция 0:1 Венеция - Реджина 1:2 Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2
Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1
Тернана
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0
Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0

Результаты матчей

Венеция
Тернана

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Венеция
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
3
5
1
6
2.5
2
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
4
11
1
14
2.5
3
12
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 14 10 1 3 21 - 9 31
2. Реджина 14 8 2 4 26 - 13 26
3. Парма 1:0 15 7 4 4 21 - 15 25
4. Брешия 14 6 5 3 18 - 17 23
5. Дженоа 14 6 5 3 16 - 12 23
6. Тернана 15 6 4 5 19 - 18 22
7. Бари 14 5 7 2 22 - 16 22
8. Зюйдтироль 14 5 6 3 18 - 19 21
9. Асколи 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Пиза 14 4 6 4 24 - 20 18
11. Кальяри 0:1 15 4 6 5 16 - 18 18
12. Модена 14 5 2 7 19 - 19 17
13. Читтаделла 14 3 7 4 12 - 16 16
14. Беневенто 14 3 6 5 14 - 16 15
15. СПАЛ 14 3 6 5 17 - 18 15
16. Венеция 15 4 3 8 16 - 22 15
17. Козенца 14 4 3 7 15 - 24 15
18. Палермо 14 4 3 7 14 - 19 15
19. Комо 14 3 5 6 14 - 23 14
20. Перуджа 14 3 2 9 10 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 7 6 1 0 12 - 2 19
2. Парма 1:0 8 5 1 2 14 - 9 16
3. Реджина 7 5 1 1 19 - 6 16
4. Брешия 7 4 3 0 10 - 4 15
5. Тернана 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Комо 8 3 3 2 9 - 9 12
7. Пиза 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Палермо 8 3 2 3 9 - 8 11
9. Кальяри 0:1 8 3 2 3 8 - 10 11
10. Зюйдтироль 7 2 4 1 10 - 9 10
11. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
12. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
13. Читтаделла 7 2 4 1 7 - 7 10
14. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
15. Дженоа 6 1 5 0 6 - 5 8
16. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Перуджа 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
20. Венеция 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 8 4 3 1 11 - 7 15
2. Дженоа 8 5 0 3 10 - 7 15
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Венеция 7 3 2 2 9 - 7 11
6. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
7. Тернана 8 3 1 4 12 - 15 10
8. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
9. Парма 1:0 7 2 3 2 7 - 6 9
10. Беневенто 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Брешия 7 2 2 3 8 - 13 8
12. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
13. Кальяри 0:1 7 1 4 2 8 - 8 7
14. Модена 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Козенца 8 1 3 4 5 - 15 6
16. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
17. СПАЛ 7 0 5 2 6 - 10 5
18. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
20. Комо 6 0 2 4 5 - 14 2
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Весь список
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