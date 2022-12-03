Тур: 15. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
1:0
9' ГолПохьянпало Йоэль
1:1
37' ПенальтиФалетти Сесар
2:1
45' ГолПохьянпало Йоэль
47' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
62' Желтая карточкаКулибали Мамаду
65' Желтая карточкаМантовани Валерио
90'+6
Ход матча
9'
1:0
37'
1:1
45'
62'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 8
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Моро РаульНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
История личных встреч
Венеция
Тернана
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
2.5
Среднее время на гол
38
36
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.33
Среднее время на гол
36
270
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2.4
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
37
75
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|5
|0.33
|Черышев Денис
|3
|0.2
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.13
|Чрнигой Домен
|1
|0.07
|Йонсен Деннис
|1
|0.07
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.07
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.07
|Новакович Андрия
|1
|0.07
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Партипило Антони
|4
|0.27
|Фавилли Андреа
|4
|0.27
|Палумбо Антонио
|2
|0.13
|Кулибали Мамаду
|2
|0.13
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.07
|Петтинари Стефано
|1
|0.07
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.07
|Соренсен Фредерик
|1
|0.07
|Коррадо Никколо
|1
|0.07
|Моро Рауль
|1
|0.07
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.07
|Агацци Давиде
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Хапс Ридгесиано
|5
|0
|Тессманн Таннер
|3
|1
|Висневски Пшемыслав
|4
|0
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Йоронен Йессе
|1
|1
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Свобода Михаэль
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Фавилли Андреа
|3
|0
|Кассата Франческо
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|1
|Агацци Давиде
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Мантовани Валерио
|2
|0
|Кулибали Мамаду
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Тернана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
5
5
Венеция
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Тернана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
8
6
Венеция
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Тернана
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
13
11
Голы по времени матча
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
15
13
3 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
20%
6
46%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
7
47%
0
0%
76-90
Забито
8
7
0 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
4
50%
2
29%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90
Забито
15
21
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
20%
6
29%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
5
33%
2
10%
61-75
4
27%
6
29%
76-90
Пропущено
23
16
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
5
22%
6
38%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
9
39%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Палермо - Венеция 0:1 Венеция - Реджина 1:2 Комо - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 0:2
Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1
Тернана
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0
Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0
Результаты матчей
Венеция
Тернана
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Венеция
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
25
35
16
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
312
411
114
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|14
|10
|1
|3
|21 - 9
|31
|2.
|Реджина
|14
|8
|2
|4
|26 - 13
|26
|3.
|Парма
|1:0
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|4.
|Брешия
|14
|6
|5
|3
|18 - 17
|23
|5.
|Дженоа
|14
|6
|5
|3
|16 - 12
|23
|6.
|Тернана
|15
|6
|4
|5
|19 - 18
|22
|7.
|Бари
|14
|5
|7
|2
|22 - 16
|22
|8.
|Зюйдтироль
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|9.
|Асколи
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Пиза
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|11.
|Кальяри
|0:1
|15
|4
|6
|5
|16 - 18
|18
|12.
|Модена
|14
|5
|2
|7
|19 - 19
|17
|13.
|Читтаделла
|14
|3
|7
|4
|12 - 16
|16
|14.
|Беневенто
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|15.
|СПАЛ
|14
|3
|6
|5
|17 - 18
|15
|16.
|Венеция
|15
|4
|3
|8
|16 - 22
|15
|17.
|Козенца
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|18.
|Палермо
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|19.
|Комо
|14
|3
|5
|6
|14 - 23
|14
|20.
|Перуджа
|14
|3
|2
|9
|10 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Парма
|1:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|Реджина
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|Брешия
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|Тернана
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Комо
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|Пиза
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Палермо
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|9.
|Кальяри
|0:1
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|10.
|Зюйдтироль
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|11.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|12.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|13.
|Читтаделла
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|14.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|15.
|Дженоа
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|16.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Перуджа
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|Венеция
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Дженоа
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Венеция
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|7.
|Тернана
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|8.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|9.
|Парма
|1:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|10.
|Беневенто
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Брешия
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|12.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|13.
|Кальяри
|0:1
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Модена
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Козенца
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|17.
|СПАЛ
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|18.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|20.
|Комо
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5