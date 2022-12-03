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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Бенгалуру
0:1
Конец матча
АТК
0'
40' Желтая карточка
Хэмилл Брендан
0:1
66' Гол
Петратос Димитри
76' Желтая карточка
Lenny Rodrigues
82' Желтая карточка
Босе Субхасиш
90' Желтая карточка
Куруниян Ашик
90'+6
1
Сандху
Гурприт
33
Prabir
Das
4
Aleksandar
Jovanovic
I
3
Джинган
Сандеш
25
Namgyal
Bhutia
12
Danish
Farooq
Bhat
10
Хави
Эрнандес
II
8
Сингх
Суреш
32
Naorem
Roshan
Singh
22
Кришна
Рой
11
Чхетри
Сунил
1
Vishal
Kaith
44
Asish
Rai
20
Котал
Притам
5
Хэмилл
Брендан
15
Босе
Субхасиш
8
Макхью
Карл
10
Hugo
Boumous
24
Lenny
Rodrigues
17
Колако
Листон
9
Петратос
Димитри
19
Куруниян
Ашик
Бенгалуру
АТК

История личных встреч

Бенгалуру
АТК

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

СИ
2:0
СИ
3:3
КА
2:0
СИ
0:2
СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
1:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.2

Среднее время на гол

60
450

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.75

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
101

Бомбардиры внутри турнира

Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хави Эрнандес II 2 0.25
Кришна Рой 1 0.13
Алан Коста 1 0.13
Сингх Уданта 0 0
Sivasakthi Narayanan 0 0
АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 4 0.5
Hugo Boumous 2 0.25
Сингх Манвир 2 0.25
Колако Листон 1 0.13
Кауко Йони 1 0.13
Макхью Карл 1 0.13
Lenny Rodrigues 1 0.13
Босе Субхасиш 1 0.13
Куруниян Ашик 0 0

Карточки

Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес II 2 0
Сандху Гурприт 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Сингх Уданта 1 0
Parag Satish 1 0
Сингх Суреш 1 0
Naorem Roshan Singh 1 0
АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэмилл Брендан 3 0
Lenny Rodrigues 1 1
Макхью Карл 2 0
Deepak Tangri 2 0
Босе Субхасиш 2 0
Кауко Йони 1 0
Петратос Димитри 1 0
Котал Притам 1 0
Vishal Kaith 1 0
Сингх Манвир 1 0
Куруниян Ашик 1 0

Результаты матчей

Бенгалуру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АТК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
1
Бенгалуру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АТК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

3
5
Бенгалуру
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
АТК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
3
43%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
100%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
25%
4
31%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
1
11%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Бенгалуру
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоа - Бенгалуру 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0
Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Джамшедпур - Бенгалуру 0:0
АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АТК - Хайдарабад 1:0 Гоа - АТК 3:0 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Мумбаи Сити - АТК 2:2
АТК - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - АТК 2:5 АТК - Ченнаин 1:2 АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Дели Динамос - АТК 1:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Гоа - АТК 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 3:1

Результаты матчей

Бенгалуру
АТК

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Бенгалуру
АТК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 9 6 3 0 27 - 10 21
2. Хайдарабад 9 6 1 2 13 - 6 19
3. Дели Динамос 8 6 0 2 15 - 11 18
4. АТК 8 5 1 2 14 - 10 16
5. Керала Бластерс 7 4 0 3 13 - 11 12
6. Гоа 8 4 0 4 12 - 11 12
7. Ченнаин 8 3 1 4 12 - 17 10
8. Ист Бенгал 8 3 0 5 11 - 14 9
9. Бенгалуру 8 2 1 5 4 - 9 7
10. Джамшедпур 7 1 1 5 6 - 14 4
11. Нортист Юнайтед 8 0 0 8 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дели Динамос 4 4 0 0 8 - 4 12
2. Мумбаи Сити 5 3 2 0 13 - 4 11
3. Хайдарабад 5 3 1 1 6 - 4 10
4. АТК 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Керала Бластерс 4 2 0 2 8 - 9 6
6. Гоа 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Ченнаин 5 1 1 3 7 - 13 4
8. Бенгалуру 3 1 0 2 1 - 2 3
9. Джамшедпур 4 1 0 3 4 - 7 3
10. Ист Бенгал 3 0 0 3 3 - 7 0
11. Нортист Юнайтед 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 4 3 1 0 14 - 6 10
2. Хайдарабад 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Ист Бенгал 5 3 0 2 8 - 7 9
4. АТК 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Дели Динамос 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Керала Бластерс 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Гоа 5 2 0 3 6 - 9 6
8. Ченнаин 3 2 0 1 5 - 4 6
9. Бенгалуру 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Джамшедпур 3 0 1 2 2 - 7 1
11. Нортист Юнайтед 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
АТК Петратос Димитри 4 (5)
Мумбаи Сити Сингх Бипин 4 (2)
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
Джамшедпур Хартли Питер 3
АТК Хэмилл Брендан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Хэмилл Брендан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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