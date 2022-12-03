Тур: 1.
0'
40' Желтая карточкаХэмилл Брендан
0:1
66' ГолПетратос Димитри
76' Желтая карточкаLenny Rodrigues
82' Желтая карточкаБосе Субхасиш
90' Желтая карточкаКуруниян Ашик
90'+6
Ход матча
40'
66'
0:1
76'
82'
90'
33
Prabir
Das
22
Кришна
Рой
11
Чхетри
Сунил
44
Asish
Rai
20
Котал
Притам
10
Hugo
Boumous
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Prabir DasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Кришна РойНападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 Rohit Kumar
-
-
-
-
-
30 Lara Sharma
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Asish RaiЗащитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Hugo BoumousПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
13 Ravi Rana
-
-
31 Arsh Shaikh
-
Главный тренер: Juan Ferrando
История личных встреч
Бенгалуру
АТК
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.2
Среднее время на гол
60
450
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.75
Среднее время на гол
50
51
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.89
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
101
Бомбардиры внутри турнира
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|2
|0.25
|Кришна Рой
|1
|0.13
|Алан Коста
|1
|0.13
|Сингх Уданта
|0
|0
|Sivasakthi Narayanan
|0
|0
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|4
|0.5
|Hugo Boumous
|2
|0.25
|Сингх Манвир
|2
|0.25
|Колако Листон
|1
|0.13
|Кауко Йони
|1
|0.13
|Макхью Карл
|1
|0.13
|Lenny Rodrigues
|1
|0.13
|Босе Субхасиш
|1
|0.13
|Куруниян Ашик
|0
|0
Карточки
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес II
|2
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Parag Satish
|1
|0
|Сингх Суреш
|1
|0
|Naorem Roshan Singh
|1
|0
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хэмилл Брендан
|3
|0
|Lenny Rodrigues
|1
|1
|Макхью Карл
|2
|0
|Deepak Tangri
|2
|0
|Босе Субхасиш
|2
|0
|Кауко Йони
|1
|0
|Петратос Димитри
|1
|0
|Котал Притам
|1
|0
|Vishal Kaith
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Куруниян Ашик
|1
|0
Результаты матчей
Бенгалуру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
АТК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
1
Бенгалуру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АТК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
3
5
Бенгалуру
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
АТК
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
3
43%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
100%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
2
67%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
25%
4
31%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
3
33%
2
18%
61-75
1
11%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Бенгалуру
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоа - Бенгалуру 0:2 Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0
Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Джамшедпур - Бенгалуру 0:0
АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АТК - Хайдарабад 1:0 Гоа - АТК 3:0 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Мумбаи Сити - АТК 2:2
АТК - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - АТК 2:5 АТК - Ченнаин 1:2 АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Дели Динамос - АТК 1:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Гоа - АТК 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 3:1
Результаты матчей
Бенгалуру
АТК
Точный счет
0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Бенгалуру
АТК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
17
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|9
|6
|3
|0
|27 - 10
|21
|2.
|Хайдарабад
|9
|6
|1
|2
|13 - 6
|19
|3.
|Дели Динамос
|8
|6
|0
|2
|15 - 11
|18
|4.
|АТК
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|5.
|Керала Бластерс
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|6.
|Гоа
|8
|4
|0
|4
|12 - 11
|12
|7.
|Ченнаин
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|8.
|Ист Бенгал
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|9.
|Бенгалуру
|8
|2
|1
|5
|4 - 9
|7
|10.
|Джамшедпур
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|11.
|Нортист Юнайтед
|8
|0
|0
|8
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дели Динамос
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|12
|2.
|Мумбаи Сити
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|3.
|Хайдарабад
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|АТК
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Керала Бластерс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|6.
|Гоа
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Ченнаин
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|8.
|Бенгалуру
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|Джамшедпур
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|10.
|Ист Бенгал
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|2.
|Хайдарабад
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Ист Бенгал
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|4.
|АТК
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Дели Динамос
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Керала Бластерс
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Гоа
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|Ченнаин
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Бенгалуру
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Джамшедпур
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|АТК
|Петратос Димитри
|4 (5)
|Мумбаи Сити
|Сингх Бипин
|4 (2)
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|4 (2)
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|3
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3