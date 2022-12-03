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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Кальяри
1:1
Конец матча
Парма
0'
34' Желтая карточка
Чичисола Леандро
0:1
44' Гол
Камара Дрисса
50' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
1:1
54' Гол
Паволетти Леонардо
60' Желтая карточка
Нандес Найтан
71' Желтая карточка
Юрич Станко
73' Желтая карточка
Осорио Йордан
90'+4
1
Радунович
Борис
99
Ди
Пардо
Алессандро
24
Капрадосси
Элио
33
Оберт
Адам
27
Баррека
Антонио
8
Нандес
Найтан
10
Виола
Николас
29
Макумбу
Антуан
39
Курфалидис
Христос
9
Лападула
Джанлука
30
Паволетти
Леонардо
22
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
4
Болог
Ботонд
17
Остерволде
Джейден
24
Юрич
Станко
10
Васкес
Франко
98
Ман
Деннис
16
Бернабе
Адриан
23
Камара
Дрисса
45
Инглезе
Роберто
Кальяри
4-3-1-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Кальяри
Парма

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

СA
4:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:0
К
2:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.7
0.9

Среднее время на гол

52
100

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.3
0.9

Среднее время на гол

69
100

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.5
0.9

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

60
100

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 5 (1) 0.33
Лувумбо Зито 3 0.2
Манкозу Марко 2 0.13
Паволетти Леонардо 2 0.13
Дейола Алессандро 1 0.07
Рог Марко 1 0.07
Перейро Гастон 1 0.07
Макумбу Антуан 1 0.07
Виола Николас 1 (1) 0.07
Миллико Винченцо 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Нандес Найтан 0 0
Карбони Франко 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.27
Дель Прато Энрико 3 0.2
Ман Деннис 3 (1) 0.2
Михэйлэ Валентин 2 0.13
Камара Дрисса 2 0.13
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.13
Васкес Франко 1 (1) 0.07
Эстевес Науэль 1 0.07
Валенти Лаутаро 1 0.07
Бенедычак Адриан 1 0.07
Остерволде Джейден 1 0.07
Зом Симон 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 5 0
Дейола Алессандро 3 0
Рог Марко 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Паволетти Леонардо 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Виола Николас 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Antoine Hainaut 3 1
Васкес Франко 3 0
Эстевес Науэль 3 0
Кулибали Войо 3 0
Дель Прато Энрико 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Чичисола Леандро 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Зом Симон 1 0
Валенти Лаутаро 1 0
Болог Ботонд 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Alessandro Circati 1 0

Результаты матчей

Кальяри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Парма
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
4
Кальяри
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Парма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

7
11
Кальяри
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Парма
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

11
15

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
3
18%
2
10%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
3
18%
6
29%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
5
29%
29%
1
5%
76-90

Пропущено

18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
4
25%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
5
28%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1
Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0
Парма
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0
Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1

Результаты матчей

Кальяри
Парма

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 14 10 1 3 21 - 9 31
2. Реджина 14 8 2 4 26 - 13 26
3. Парма 15 6 5 4 21 - 16 23
4. Брешия 14 6 5 3 18 - 17 23
5. Дженоа 14 6 5 3 16 - 12 23
6. Тернана 15 6 4 5 19 - 18 22
7. Бари 14 5 7 2 22 - 16 22
8. Зюйдтироль 14 5 6 3 18 - 19 21
9. Асколи 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Кальяри 15 4 7 4 17 - 18 19
11. Пиза 14 4 6 4 24 - 20 18
12. Модена 14 5 2 7 19 - 19 17
13. Читтаделла 14 3 7 4 12 - 16 16
14. Беневенто 14 3 6 5 14 - 16 15
15. СПАЛ 14 3 6 5 17 - 18 15
16. Венеция 15 4 3 8 16 - 22 15
17. Козенца 14 4 3 7 15 - 24 15
18. Палермо 14 4 3 7 14 - 19 15
19. Комо 14 3 5 6 14 - 23 14
20. Перуджа 14 3 2 9 10 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 7 6 1 0 12 - 2 19
2. Парма 8 5 1 2 14 - 9 16
3. Реджина 7 5 1 1 19 - 6 16
4. Брешия 7 4 3 0 10 - 4 15
5. Тернана 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Кальяри 8 3 3 2 9 - 10 12
7. Комо 8 3 3 2 9 - 9 12
8. Пиза 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Палермо 8 3 2 3 9 - 8 11
10. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
11. Зюйдтироль 7 2 4 1 10 - 9 10
12. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
13. Читтаделла 7 2 4 1 7 - 7 10
14. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
15. Дженоа 6 1 5 0 6 - 5 8
16. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Перуджа 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
20. Венеция 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 8 4 3 1 11 - 7 15
2. Дженоа 8 5 0 3 10 - 7 15
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Венеция 7 3 2 2 9 - 7 11
6. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
7. Тернана 8 3 1 4 12 - 15 10
8. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
9. Беневенто 7 2 3 2 8 - 7 9
10. Брешия 7 2 2 3 8 - 13 8
11. Парма 7 1 4 2 7 - 7 7
12. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
13. Кальяри 7 1 4 2 8 - 8 7
14. Модена 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Козенца 8 1 3 4 5 - 15 6
16. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
17. СПАЛ 7 0 5 2 6 - 10 5
18. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
20. Комо 6 0 2 4 5 - 14 2
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Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
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Палермо Ivan Marconi 1 5
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 44'
      Васкес Франко сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Камара Дрисса бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Чичисола Леандро получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Васкес Франко сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Ман Деннис бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кальяри 1:1 Парма онлайн

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