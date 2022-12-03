Тур: 15. Стадион: Сардиния Арена.
0'
34' Желтая карточкаЧичисола Леандро
0:1
44' ГолКамара Дрисса
50' Желтая карточкаПаволетти Леонардо
1:1
54' ГолПаволетти Леонардо
60' Желтая карточкаНандес Найтан
71' Желтая карточкаЮрич Станко
73' Желтая карточкаОсорио Йордан
90'+4
Ход матча
34'
44'
0:1
54'
60'
71'
73'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
33
Оберт
Адам
24
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Кальяри
Парма
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
20 матчей
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.7
0.9
Среднее время на гол
52
100
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.3
0.9
Среднее время на гол
69
100
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
1.5
0.9
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
60
100
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|5 (1)
|0.33
|Лувумбо Зито
|3
|0.2
|Манкозу Марко
|2
|0.13
|Паволетти Леонардо
|2
|0.13
|Дейола Алессандро
|1
|0.07
|Рог Марко
|1
|0.07
|Перейро Гастон
|1
|0.07
|Макумбу Антуан
|1
|0.07
|Виола Николас
|1 (1)
|0.07
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инглезе Роберто
|4
|0.27
|Дель Прато Энрико
|3
|0.2
|Ман Деннис
|3 (1)
|0.2
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.13
|Камара Дрисса
|2
|0.13
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.13
|Васкес Франко
|1 (1)
|0.07
|Эстевес Науэль
|1
|0.07
|Валенти Лаутаро
|1
|0.07
|Бенедычак Адриан
|1
|0.07
|Остерволде Джейден
|1
|0.07
|Зом Симон
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|5
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Рог Марко
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Паволетти Леонардо
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Antoine Hainaut
|3
|1
|Васкес Франко
|3
|0
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Кулибали Войо
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Зом Симон
|1
|0
|Валенти Лаутаро
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Парма
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
4
Кальяри
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Парма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
7
11
Кальяри
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Парма
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
11
15
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
13%
4
29%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
3
18%
2
10%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
3
18%
6
29%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
3
18%
4
19%
61-75
5
29%
29%
1
5%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
4
25%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
5
28%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1
Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0
Парма
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0
Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1
Результаты матчей
Кальяри
Парма
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
510
78
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|14
|10
|1
|3
|21 - 9
|31
|2.
|Реджина
|14
|8
|2
|4
|26 - 13
|26
|3.
|Парма
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|4.
|Брешия
|14
|6
|5
|3
|18 - 17
|23
|5.
|Дженоа
|14
|6
|5
|3
|16 - 12
|23
|6.
|Тернана
|15
|6
|4
|5
|19 - 18
|22
|7.
|Бари
|14
|5
|7
|2
|22 - 16
|22
|8.
|Зюйдтироль
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|9.
|Асколи
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Кальяри
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|11.
|Пиза
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|12.
|Модена
|14
|5
|2
|7
|19 - 19
|17
|13.
|Читтаделла
|14
|3
|7
|4
|12 - 16
|16
|14.
|Беневенто
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|15.
|СПАЛ
|14
|3
|6
|5
|17 - 18
|15
|16.
|Венеция
|15
|4
|3
|8
|16 - 22
|15
|17.
|Козенца
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|18.
|Палермо
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|19.
|Комо
|14
|3
|5
|6
|14 - 23
|14
|20.
|Перуджа
|14
|3
|2
|9
|10 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Парма
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|Реджина
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|Брешия
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|Тернана
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Кальяри
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|7.
|Комо
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|8.
|Пиза
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Палермо
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|10.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|11.
|Зюйдтироль
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|12.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|13.
|Читтаделла
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|14.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|15.
|Дженоа
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|16.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Перуджа
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|Венеция
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Дженоа
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Венеция
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|7.
|Тернана
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|8.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|9.
|Беневенто
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|10.
|Брешия
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|11.
|Парма
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|13.
|Кальяри
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Модена
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Козенца
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|17.
|СПАЛ
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|18.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|20.
|Комо
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Парма
|Юрич Станко
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5