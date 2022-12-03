Тур: 13.
0:0
Перерыв
Ход матча
22'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ЛеовижилдуЗащитник
- Защитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Педро ЖоаоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 НаниПолузащитник
- Нападающий
-
99 Osman Koroma
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хендрикс СэмНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Makis Sergidis
История личных встреч
Пафос
Олимпиакос Никосия
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
77.8%
5.5%
3 победы 14 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
1.63
1.9
Среднее время на гол
55
47
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.56
1.61
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
55
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|9
|0.69
|Семедо Вилли
|4
|0.31
|Валакари Онни
|4 (2)
|0.31
|Абдураими Бешарт
|3
|0.23
|Наме Мустафа
|3
|0.23
|Танкович Муамер
|3 (2)
|0.23
|Кане Мамаду
|1
|0.08
|Драгомир Влад
|1
|0.08
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.23
|Хендрикс Сэм
|2
|0.15
|Дезир Жонель
|1
|0.08
|Психас Петрос
|1
|0.08
|Osman Koroma
|1
|0.08
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кане Мамаду
|4
|0
|Квида Джозев
|3
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Икоко Джордан
|2
|0
|Драгомир Влад
|2
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Жайро
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Jeisson Palacios III
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Салли Эдгар
|3
|0
|Нани II
|3
|0
|Мучтарис Стефанос
|3
|0
|Evgenios Kyriakou
|3
|0
|Osman Koroma
|3
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Янну Томас
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Психас Петрос
|2
|0
|Барди Пьер
|2
|0
|Шлогар Мартин
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
|Досис Николаос
|1
|0
|Эсселинк Берт
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Олимпиакос Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
4
Пафос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Олимпиакос Никосия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
15
4
Пафос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Олимпиакос Никосия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
15
8
Голы по времени матча
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
17%
2
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
15
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
2
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
6
40%
2
40%
76-90
Пропущено
6
9
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Забито
27
9
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
0 Не забивали 6
2
7%
2
22%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
6
22%
2
22%
31-45
3
11%
2
22%
46-60
2
7%
1
11%
61-75
10
37%
2
22%
76-90
Пропущено
6
24
0 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
0
0%
7
29%
29%
31-45
2
33%
3
13%
46-60
3
50%
2
8%
61-75
1
17%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арис Лимассол - Пафос 2:2 Пафос - Олвейс Реди 0:2 Пафос - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3
Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Peyia 2014 FC - Пафос 0:4 Анортосис - Пафос 3:4 Пафос - Докса 1:0 Пафос - Аль-Вахда III 4:0 Эмполи - Пафос 2:1 Удинезе - Пафос 2:1
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2
Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3
Результаты матчей
Пафос
Олимпиакос Никосия
Точный счет
1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Пафос
Олимпиакос Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
16
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
14
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
210
66
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|0:0
|13
|9
|4
|0
|28 - 5
|31
|2.
|АПОЭЛ
|2:0
|13
|9
|3
|1
|18 - 3
|30
|3.
|АЕК Ларнака
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|4.
|Арис Лимассол
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|5.
|Аполлон
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|6.
|Анортосис
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Неа Саламина
|0:2
|13
|5
|1
|7
|12 - 16
|16
|8.
|Омония
|12
|5
|1
|6
|17 - 16
|16
|9.
|Кармиотисса
|12
|4
|3
|5
|9 - 17
|15
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|4
|2
|6
|10 - 11
|14
|11.
|Докса Катокопия
|13
|3
|2
|8
|10 - 19
|11
|12.
|Эносис
|13
|3
|2
|8
|9 - 20
|11
|13.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|13
|1
|4
|8
|8 - 25
|7
|14.
|Акритас Хлоракас
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Пафос
|0:0
|6
|5
|1
|0
|12 - 0
|16
|3.
|АПОЭЛ
|2:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|4.
|Омония
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|5.
|Арис Лимассол
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|6.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Кармиотисса
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Эносис
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Неа Саламина
|0:2
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|Докса Катокопия
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|2:0
|6
|6
|0
|0
|10 - 1
|18
|2.
|Пафос
|0:0
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|3.
|Арис Лимассол
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|4.
|Анортосис
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|5.
|АЕК Ларнака
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|6.
|Аполлон
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|7.
|Неа Саламина
|0:2
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|8.
|Докса Катокопия
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|10.
|Кармиотисса
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|11.
|Омония
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|Эносис
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|Акритас Хлоракас
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 4
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4
Тайм-аут
Попробуйте пройти футбольный тест про чемпионат мира 2022 года, ответив на 20 вопросов.