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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 13.
Пафос
1:1
Конец матча
Олимпиакос Никосия
0'
52' Желтая карточка
Квида Джозев
53' Желтая карточка
Пехливанис Мариос
61' Желтая карточка
Thanasis Liasidis
0:1
63' Гол
Психас Петрос
1:1
66' Гол
Жайро
68' Желтая карточка
Osman Koroma
90'+8
Пафос
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

Пафос
Олимпиакос Никосия

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
77.8%
5.5%
3 победы 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
5:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
К
0:5
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ВД
1:2
ВД
2:2
ВД
1:5
К
3:1
ПД
1:3
К
0:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

1.63
1.9

Среднее время на гол

55
47

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.56
1.61

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
55

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 9 0.69
Семедо Вилли 4 0.31
Валакари Онни 4 (2) 0.31
Абдураими Бешарт 3 0.23
Наме Мустафа 3 0.23
Танкович Муамер 3 (2) 0.23
Кане Мамаду 1 0.08
Драгомир Влад 1 0.08
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.23
Хендрикс Сэм 2 0.15
Психас Петрос 2 0.15
Дезир Жонель 1 0.08
Osman Koroma 1 0.08

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квида Джозев 4 0
Кане Мамаду 4 0
Байрич Кенан 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Икоко Джордан 2 0
Драгомир Влад 2 0
Хестад Эйрик 1 0
Танкович Муамер 1 0
Жайро 1 0
Хочко Дени 1 0
Jeisson Palacios III 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0
Леовижилду 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 6 0
Osman Koroma 4 0
Маркович Саша 3 0
Салли Эдгар 3 0
Нани II 3 0
Мучтарис Стефанос 3 0
Evgenios Kyriakou 3 0
Картащян Артур 2 0
Янну Томас 2 0
Дезир Жонель 2 0
Психас Петрос 2 0
Барди Пьер 2 0
Шлогар Мартин 2 0
Пехливанис Мариос 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Досис Николаос 1 0
Thanasis Liasidis 1 0
Эсселинк Берт 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Олимпиакос Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
5
Пафос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Олимпиакос Никосия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

15
4
Пафос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Олимпиакос Никосия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

16
9

Голы по времени матча

Забито

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
15%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
40%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

1
16
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
100%
2
13%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
2
40%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
20%
61-75
6
40%
2
40%
76-90

Пропущено

6
9
0 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
3
50%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Забито

28
10
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 6
0 Не забивали 6
2
7%
2
20%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
6
21%
2
20%
31-45
3
11%
2
20%
46-60
3
11%
2
20%
61-75
10
36%
2
20%
76-90

Пропущено

7
25
0 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 11
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
7
28%
31-45
2
29%
3
12%
46-60
4
57%
3
12%
61-75
1
14%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Арис Лимассол - Пафос 2:2 Пафос - Олвейс Реди 0:2 Пафос - Анортосис 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 1:3
Неа Саламина - Пафос 0:2 Пафос - Омония 3:0 Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Peyia 2014 FC - Пафос 0:4 Анортосис - Пафос 3:4 Пафос - Докса 1:0 Пафос - Аль-Вахда III 4:0 Эмполи - Пафос 2:1 Удинезе - Пафос 2:1
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Ксилотимву - Олимпиакос Никосия 0:2
Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3

Результаты матчей

Пафос
Олимпиакос Никосия

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Пафос
Олимпиакос Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
6
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
5
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
2
11
6
7
2.5
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 13 9 4 0 29 - 6 31
2. АПОЭЛ 13 9 3 1 19 - 4 30
3. АЕК Ларнака 13 9 1 3 23 - 9 28
4. Арис Лимассол 12 8 2 2 26 - 11 26
5. Аполлон 12 5 4 3 11 - 10 19
6. Анортосис 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Неа Саламина 13 5 1 7 13 - 17 16
8. Омония 12 5 1 6 17 - 16 16
9. Кармиотисса 12 4 3 5 9 - 17 15
10. АЕЛ Лимаcсол 12 4 2 6 10 - 11 14
11. Докса Катокопия 13 3 2 8 10 - 19 11
12. Эносис 13 3 2 8 9 - 20 11
13. Олимпиакос Никосия 13 1 4 8 9 - 26 7
14. Акритас Хлоракас 13 2 1 10 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Пафос 6 5 1 0 13 - 1 16
3. АПОЭЛ 7 3 3 1 8 - 2 12
4. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
5. Арис Лимассол 7 3 2 2 14 - 9 11
6. Аполлон 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Кармиотисса 7 3 1 3 7 - 8 10
8. Эносис 6 2 2 2 6 - 6 8
9. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Неа Саламина 6 2 1 3 6 - 10 7
11. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Олимпиакос Никосия 7 1 3 3 5 - 9 6
13. Акритас Хлоракас 7 2 0 5 5 - 15 6
14. Докса Катокопия 6 1 0 5 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 6 6 0 0 11 - 2 18
2. Пафос 7 4 3 0 16 - 5 15
3. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
4. Анортосис 7 3 1 3 6 - 9 10
5. АЕК Ларнака 6 3 0 3 8 - 7 9
6. Аполлон 6 2 3 1 5 - 4 9
7. Неа Саламина 7 3 0 4 7 - 7 9
8. Докса Катокопия 7 2 2 3 7 - 10 8
9. АЕЛ Лимаcсол 6 2 2 2 6 - 4 8
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 7 1 1 5 4 - 12 4
12. Эносис 7 1 0 6 3 - 14 3
13. Олимпиакос Никосия 6 0 1 5 4 - 17 1
14. Акритас Хлоракас 6 0 1 5 2 - 9 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Неа Саламина Манджек Жорж 6
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
АПОЭЛ Вилер Христос 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Жайро бьет в цель!
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