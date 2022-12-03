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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 13.
Неа Саламина
0:2
Перерыв
АПОЭЛ
0'
7' Желтая карточка
Тчаха Серж
12' Желтая карточка
Zacharias Adoni
28' Желтая карточка
Сациас Яннис
0:1
36' Гол
Блум Данни
0:2
38' Гол
Маркиньос XXIII
39' Желтая карточка
Andreas Fragkou

Ход матча

7'
Тчаха Серж
 
12'
Zacharias Adoni
 
28'
 
Сациас Яннис
36'
0:1
Блум Данни
38'
0:2
Маркиньос XXIII
39'
Andreas Fragkou
 
Лучшие коэффициенты
Неа Саламина
Ничья
АПОЭЛ
6.22
3.52
1.73
Все Коэффициенты
Неа Саламина
АПОЭЛ

История личных встреч

Неа Саламина
АПОЭЛ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
450%
3 победы 9 ничьих 0 побед

34 матча

8.8%
91.2%
0 побед 3 ничьи 31 победа

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 24 победы

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 18 побед

36 матчей

2.8%
11.1%
86.1%
1 победа 4 ничьи 31 победа

Первый тайм

5.6%
27.8%
66.6%
2 победы 10 ничьих 24 победы

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
3 победы 15 ничьих 18 побед

История матчей

К
2:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
0:3
ПД
4:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
2:3
К
2:2
К
0:3
ПД
2:1
ПД
1:4
К
1:2
К
2:1
ПД
1:0
ПД
0:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
6:1
К
3:2
К
0:1
ПД
0:9
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.44
0.61

Среднее время на гол

202
147

Всего голов

42
45

Голов в среднем за матч

2.33
2.5

Среднее время на гол

38
36

Всего голов

50
56

Голов в среднем за матч

1.39
1.56

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

64
57

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климович Владислав 2 0.15
Мигелито 2 0.15
Abdelaye Diakite 2 0.15
Сантос Тьяго III 2 0.15
Diego Dorregaray 2 0.15
Фелипе Жуан 1 0.08
Zacharias Adoni 1 0.08
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 5 (3) 0.38
Эфрем Георгиос 2 0.15
Блум Данни 2 0.15
Донис Анастасиос 2 0.15
Креспо Хосе 1 0.08
Сушич Матео 1 0.08
Двали Лаша 1 0.08
Костадинов Георги 1 0.08
Квилитая Георгий 1 0.08
Сарфо Кингсли 1 0.08
Сациас Яннис 1 0.08

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 5 0
Сантос Тьяго III 4 0
Abdelaye Diakite 2 1
Карлитуш Тавареш 3 0
Andreas Fragkou 3 0
Konstrantinos Serghiou 3 0
Толемесс Флориан 2 0
Офори Ричард 2 0
Diego Dorregaray 2 0
Zacharias Adoni 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Michalis Koumouris 2 0
Кацикас Георгиос 1 0
Ботеак Эрик 1 0
Мигелито 1 0
Фелипе Жуан 1 0
Маргаса Ренату 1 0
Тчаха Серж 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 4 1
Даушвили Муртаз 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Шебаке Иссам 3 0
Креспо Хосе 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Костадинов Георги 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Далсью 1 0
Каро Андреас 1 0
Rafael Moreira 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Сациас Яннис 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
АПОЭЛ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
0
Неа Саламина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
АПОЭЛ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

5
8
Неа Саламина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
38%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
5
42%
6
38%
76-90

Пропущено

13
3
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
4
31%
1
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2
АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АПОЭЛ - Омония 4:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0

Результаты матчей

Неа Саламина
АПОЭЛ

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 0:0 13 9 4 0 28 - 5 31
2. АПОЭЛ 2:0 13 9 3 1 18 - 3 30
3. АЕК Ларнака 13 9 1 3 23 - 9 28
4. Арис Лимассол 12 8 2 2 26 - 11 26
5. Аполлон 12 5 4 3 11 - 10 19
6. Анортосис 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Неа Саламина 0:2 13 5 1 7 12 - 16 16
8. Омония 12 5 1 6 17 - 16 16
9. Кармиотисса 12 4 3 5 9 - 17 15
10. АЕЛ Лимаcсол 12 4 2 6 10 - 11 14
11. Докса Катокопия 13 3 2 8 10 - 19 11
12. Эносис 13 3 2 8 9 - 20 11
13. Олимпиакос Никосия 0:0 13 1 4 8 8 - 25 7
14. Акритас Хлоракас 13 2 1 10 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Пафос 0:0 6 5 1 0 12 - 0 16
3. АПОЭЛ 2:0 7 3 3 1 8 - 2 12
4. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
5. Арис Лимассол 7 3 2 2 14 - 9 11
6. Аполлон 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Кармиотисса 7 3 1 3 7 - 8 10
8. Эносис 6 2 2 2 6 - 6 8
9. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Неа Саламина 0:2 6 2 1 3 5 - 9 7
11. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Олимпиакос Никосия 0:0 7 1 3 3 5 - 9 6
13. Акритас Хлоракас 7 2 0 5 5 - 15 6
14. Докса Катокопия 6 1 0 5 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 2:0 6 6 0 0 10 - 1 18
2. Пафос 0:0 7 4 3 0 16 - 5 15
3. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
4. Анортосис 7 3 1 3 6 - 9 10
5. АЕК Ларнака 6 3 0 3 8 - 7 9
6. Аполлон 6 2 3 1 5 - 4 9
7. Неа Саламина 0:2 7 3 0 4 7 - 7 9
8. Докса Катокопия 7 2 2 3 7 - 10 8
9. АЕЛ Лимаcсол 6 2 2 2 6 - 4 8
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 7 1 1 5 4 - 12 4
12. Эносис 7 1 0 6 3 - 14 3
13. Олимпиакос Никосия 0:0 6 0 1 5 3 - 16 1
14. Акритас Хлоракас 6 0 1 5 2 - 9 1
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
АПОЭЛ Вилер Христос 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Весь список
Тайм-аут
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Лучшие коэффициенты
Неа Саламина
Ничья
АПОЭЛ
6.22
3.52
1.73
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Где смотреть матч Неа Саламина 0:2 АПОЭЛ онлайн

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