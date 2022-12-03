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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 13.
Неа Саламина
1:3
Конец матча
АПОЭЛ
0'
7' Желтая карточка
Тчаха Серж
12' Желтая карточка
Zacharias Adoni
28' Желтая карточка
Сациас Яннис
0:1
37' Гол
Блум Данни
0:2
39' Гол
Маркиньос XXIII
39' Желтая карточка
Andreas Fragkou
1:2
47' Гол
Фелипе Жуан
53' Желтая карточка
Двали Лаша
65' Желтая карточка
Креспо Хосе
84' Желтая карточка
Манджек Жорж
1:3
90' Гол
Костадинов Георги
90'+6
Неа Саламина
АПОЭЛ

История личных встреч

Неа Саламина
АПОЭЛ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
450%
3 победы 9 ничьих 0 побед

34 матча

8.8%
91.2%
0 побед 3 ничьи 31 победа

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 24 победы

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 18 побед

36 матчей

2.8%
11.1%
86.1%
1 победа 4 ничьи 31 победа

Первый тайм

5.6%
27.8%
66.6%
2 победы 10 ничьих 24 победы

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
3 победы 15 ничьих 18 побед

История матчей

К
2:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
0:3
ПД
4:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
2:3
К
2:2
К
0:3
ПД
2:1
ПД
1:4
К
1:2
К
2:1
ПД
1:0
ПД
0:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
6:1
К
3:2
К
0:1
ПД
0:9
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.44
0.61

Среднее время на гол

202
147

Всего голов

42
45

Голов в среднем за матч

2.33
2.5

Среднее время на гол

38
36

Всего голов

50
56

Голов в среднем за матч

1.39
1.56

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

64
57

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климович Владислав 2 0.15
Мигелито 2 0.15
Фелипе Жуан 2 0.15
Abdelaye Diakite 2 0.15
Сантос Тьяго III 2 0.15
Diego Dorregaray 2 0.15
Zacharias Adoni 1 0.08
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 5 (3) 0.38
Эфрем Георгиос 2 0.15
Блум Данни 2 0.15
Костадинов Георги 2 0.15
Донис Анастасиос 2 0.15
Креспо Хосе 1 0.08
Сушич Матео 1 0.08
Двали Лаша 1 0.08
Квилитая Георгий 1 0.08
Сарфо Кингсли 1 0.08
Сациас Яннис 1 0.08

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 6 0
Сантос Тьяго III 4 0
Abdelaye Diakite 2 1
Карлитуш Тавареш 3 0
Andreas Fragkou 3 0
Konstrantinos Serghiou 3 0
Толемесс Флориан 2 0
Офори Ричард 2 0
Diego Dorregaray 2 0
Zacharias Adoni 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Michalis Koumouris 2 0
Кацикас Георгиос 1 0
Ботеак Эрик 1 0
Мигелито 1 0
Фелипе Жуан 1 0
Маргаса Ренату 1 0
Тчаха Серж 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 4 1
Даушвили Муртаз 3 0
Вильяфаньес Лукас 3 0
Квилитая Георгий 3 0
Шебаке Иссам 3 0
Креспо Хосе 2 0
Эфрем Георгиос 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Двали Лаша 1 0
Костадинов Георги 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Далсью 1 0
Каро Андреас 1 0
Rafael Moreira 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Сациас Яннис 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
АПОЭЛ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
0
Неа Саламина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
АПОЭЛ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

5
8
Неа Саламина
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
АПОЭЛ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

9
8

Голы по времени матча

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
4
36%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

13
19
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
6
32%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
38%
7
37%
76-90

Пропущено

16
4
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
25%
16-30
6
38%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2
АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АПОЭЛ - Омония 4:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0

Результаты матчей

Неа Саламина
АПОЭЛ

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 13 9 4 0 29 - 6 31
2. АПОЭЛ 13 9 3 1 19 - 4 30
3. АЕК Ларнака 13 9 1 3 23 - 9 28
4. Арис Лимассол 12 8 2 2 26 - 11 26
5. Аполлон 12 5 4 3 11 - 10 19
6. Анортосис 12 5 2 5 12 - 14 17
7. Неа Саламина 13 5 1 7 13 - 17 16
8. Омония 12 5 1 6 17 - 16 16
9. Кармиотисса 12 4 3 5 9 - 17 15
10. АЕЛ Лимаcсол 12 4 2 6 10 - 11 14
11. Докса Катокопия 13 3 2 8 10 - 19 11
12. Эносис 13 3 2 8 9 - 20 11
13. Олимпиакос Никосия 13 1 4 8 9 - 26 7
14. Акритас Хлоракас 13 2 1 10 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Пафос 6 5 1 0 13 - 1 16
3. АПОЭЛ 7 3 3 1 8 - 2 12
4. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
5. Арис Лимассол 7 3 2 2 14 - 9 11
6. Аполлон 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Кармиотисса 7 3 1 3 7 - 8 10
8. Эносис 6 2 2 2 6 - 6 8
9. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Неа Саламина 6 2 1 3 6 - 10 7
11. АЕЛ Лимаcсол 6 2 0 4 4 - 7 6
12. Олимпиакос Никосия 7 1 3 3 5 - 9 6
13. Акритас Хлоракас 7 2 0 5 5 - 15 6
14. Докса Катокопия 6 1 0 5 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 6 6 0 0 11 - 2 18
2. Пафос 7 4 3 0 16 - 5 15
3. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
4. Анортосис 7 3 1 3 6 - 9 10
5. АЕК Ларнака 6 3 0 3 8 - 7 9
6. Аполлон 6 2 3 1 5 - 4 9
7. Неа Саламина 7 3 0 4 7 - 7 9
8. Докса Катокопия 7 2 2 3 7 - 10 8
9. АЕЛ Лимаcсол 6 2 2 2 6 - 4 8
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 7 1 1 5 4 - 12 4
12. Эносис 7 1 0 6 3 - 14 3
13. Олимпиакос Никосия 6 0 1 5 4 - 17 1
14. Акритас Хлоракас 6 0 1 5 2 - 9 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Неа Саламина Манджек Жорж 6
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
АПОЭЛ Вилер Христос 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Andreas Frangos получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Маркиньос XXIII бьет в цель!
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Блум Данни бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Сациас Яннис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Zacharias Adoni получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Тчаха Серж получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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