Тур: 13.
1:3
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаТчаха Серж
12' Желтая карточкаZacharias Adoni
28' Желтая карточкаСациас Яннис
0:1
37' ГолБлум Данни
0:2
39' ГолМаркиньос XXIII
39' Желтая карточкаAndreas Fragkou
1:2
47' ГолФелипе Жуан
53' Желтая карточкаДвали Лаша
65' Желтая карточкаКреспо Хосе
84' Желтая карточкаМанджек Жорж
1:3
90' ГолКостадинов Георги
90'+6
Ход матча
7'
12'
28'
37'
0:1
39'
0:2
39'
47'
1:2
53'
64'
65'
72'
84'
90'
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
37 Офори РичардЗащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Блум ДанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Муянич АмелПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Элиа МариосНападающий
-
55 Carlos Dias
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Неа Саламина
АПОЭЛ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
450%
3 победы 9 ничьих 0 побед
34 матча
8.8%
91.2%
0 побед 3 ничьи 31 победа
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 24 победы
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 18 побед
36 матчей
2.8%
11.1%
86.1%
1 победа 4 ничьи 31 победа
Первый тайм
5.6%
27.8%
66.6%
2 победы 10 ничьих 24 победы
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
3 победы 15 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.44
0.61
Среднее время на гол
202
147
Всего голов
42
45
Голов в среднем за матч
2.33
2.5
Среднее время на гол
38
36
Всего голов
50
56
Голов в среднем за матч
1.39
1.56
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
64
57
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климович Владислав
|2
|0.15
|Мигелито
|2
|0.15
|Фелипе Жуан
|2
|0.15
|Abdelaye Diakite
|2
|0.15
|Сантос Тьяго III
|2
|0.15
|Diego Dorregaray
|2
|0.15
|Zacharias Adoni
|1
|0.08
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|5 (3)
|0.38
|Эфрем Георгиос
|2
|0.15
|Блум Данни
|2
|0.15
|Костадинов Георги
|2
|0.15
|Донис Анастасиос
|2
|0.15
|Креспо Хосе
|1
|0.08
|Сушич Матео
|1
|0.08
|Двали Лаша
|1
|0.08
|Квилитая Георгий
|1
|0.08
|Сарфо Кингсли
|1
|0.08
|Сациас Яннис
|1
|0.08
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|6
|0
|Сантос Тьяго III
|4
|0
|Abdelaye Diakite
|2
|1
|Карлитуш Тавареш
|3
|0
|Andreas Fragkou
|3
|0
|Konstrantinos Serghiou
|3
|0
|Толемесс Флориан
|2
|0
|Офори Ричард
|2
|0
|Diego Dorregaray
|2
|0
|Zacharias Adoni
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Michalis Koumouris
|2
|0
|Кацикас Георгиос
|1
|0
|Ботеак Эрик
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Фелипе Жуан
|1
|0
|Маргаса Ренату
|1
|0
|Тчаха Серж
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|4
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|Квилитая Георгий
|3
|0
|Шебаке Иссам
|3
|0
|Креспо Хосе
|2
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Далсью
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
АПОЭЛ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
0
Неа Саламина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
АПОЭЛ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
5
8
Неа Саламина
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
АПОЭЛ
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
9
8
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
4
36%
76-90
Пропущено
9
2
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
13
19
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
1
8%
6
32%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
5
38%
7
37%
76-90
Пропущено
16
4
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
25%
16-30
6
38%
1
25%
31-45
1
6%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
6
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - Пафос 0:2
АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АПОЭЛ - Омония 4:0 Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0
Результаты матчей
Неа Саламина
АПОЭЛ
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
310
67
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|2.
|АПОЭЛ
|13
|9
|3
|1
|19 - 4
|30
|3.
|АЕК Ларнака
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|4.
|Арис Лимассол
|12
|8
|2
|2
|26 - 11
|26
|5.
|Аполлон
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|6.
|Анортосис
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|17
|7.
|Неа Саламина
|13
|5
|1
|7
|13 - 17
|16
|8.
|Омония
|12
|5
|1
|6
|17 - 16
|16
|9.
|Кармиотисса
|12
|4
|3
|5
|9 - 17
|15
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|4
|2
|6
|10 - 11
|14
|11.
|Докса Катокопия
|13
|3
|2
|8
|10 - 19
|11
|12.
|Эносис
|13
|3
|2
|8
|9 - 20
|11
|13.
|Олимпиакос Никосия
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|14.
|Акритас Хлоракас
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Пафос
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|3.
|АПОЭЛ
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|4.
|Омония
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|5.
|Арис Лимассол
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|6.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Кармиотисса
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Эносис
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Неа Саламина
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|Докса Катокопия
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|Пафос
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|3.
|Арис Лимассол
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|4.
|Анортосис
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|5.
|АЕК Ларнака
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|6.
|Аполлон
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|7.
|Неа Саламина
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|8.
|Докса Катокопия
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|10.
|Кармиотисса
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|11.
|Омония
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|Эносис
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|Олимпиакос Никосия
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|14.
|Акритас Хлоракас
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|6
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 4