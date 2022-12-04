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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
СПАЛ
2:3
Конец матча
Модена
0'
9' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
35' Красная карточка
Дьяв Давиде
37' Желтая карточка
Селия Раффаэле
37' Желтая карточка
Тремолада Лука
39' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
0:1
45' Гол в свои ворота
Ла Мантия Андреа
1:1
58' Гол
Мончини Габриэле
62' Желтая карточка
Далле Мура Кристиан
66' Желтая карточка
Читтадини Джорджо
1:2
72' Гол
Фальчинелли Диего
81' Желтая карточка
Вальцания Лука
87' Желтая карточка
Фальчинелли Диего
1:3
90' Пенальти
Марсура Давиде
90' Желтая карточка
Марсура Давиде
2:3
90' Гол
Мончини Габриэле
90'+9

Ход матча

9'
Меккарьелло Бьяджо
 
35'
 
Дьяв Давиде
37'
Селия Раффаэле
 
37'
 
Тремолада Лука
39'
Дикманн Лоренцо
 
45'
0:1
Ла Мантия Андреа
46'
Майстро Фабио
Меккарьелло Бьяджо
 
56'
Трипальделли Алессандро
Селия Раффаэле
 
56'
Тунёв Георгий
Дикманн Лоренцо
 
58'
Мончини Габриэле
(Тунёв Георгий)
1:1
60'
 
Понси Фабио
Ренцетти Франческо
60'
 
Маньино Лука
Поли Андреа
61'
 
Читтадини Джорджо
Тремолада Лука
62'
Далле Мура Кристиан
 
66'
 
Читтадини Джорджо
72'
1:2
Фальчинелли Диего
(Армеллино Марко)
81'
Вальцания Лука
 
81'
Раути Никола
Проя Федерико
 
87'
 
Фальчинелли Диего
87'
Финотто Маттиа
Далле Мура Кристиан
 
89'
 
Марсура Давиде
Фальчинелли Диего
90'
1:3
Марсура Давиде
90'
 
Марсура Давиде
90'
Мончини Габриэле
2:3

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 67 Владение мячом, % 33
1
Альфонсо
Энрико
27
Педа
Патрик
6
Меккарьелло
Бьяджо
4
Далле
Мура
Кристиан
24
Дикманн
Лоренцо
21
Селия
Раффаэле
16
Вальцания
Лука
5
Эспозито
Сальваторе
8
Проя
Федерико
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Мончини
Габриэле
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
33
Ренцетти
Франческо
10
Тремолада
Лука
16
Джерли
Фабио
21
Армеллино
Марко
11
Фальчинелли
Диего
24
Поли
Андреа
99
Дьяв
Давиде
СПАЛ
3-5-2
Модена
4-3-2-1

История личных встреч

СПАЛ
Модена

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
4:2

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 4 0.27
Ла Мантия Андреа 4 0.27
Майстро Фабио 3 0.2
Эспозито Сальваторе 2 0.13
Дикманн Лоренцо 1 0.07
Финотто Маттиа 1 0.07
Меккарьелло Бьяджо 1 0.07
Рабби Симоне 1 0.07
Педа Патрик 1 0.07
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Тунёв Георгий 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 4 (1) 0.27
Фальчинелли Диего 4 0.27
Бонфанти Николас 4 0.27
Тремолада Лука 2 0.13
Antonio Pergreffi 2 0.13
Маньино Лука 2 0.13
Армеллино Марко 1 0.07
Марсура Давиде 1 (1) 0.07
Джерли Фабио 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0

Карточки

СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 6 0
Педа Патрик 2 2
Дикманн Лоренцо 5 0
Меккарьелло Бьяджо 3 1
Ла Мантия Андреа 4 0
Вальцания Лука 4 0
Далле Мура Кристиан 4 0
Дзанеллато Никколо 3 0
Эспозито Сальваторе 3 0
Селия Раффаэле 3 0
Matteo Arena 1 1
Альфонсо Энрико 2 0
Мончини Габриэле 2 0
Трипальделли Алессандро 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Майстро Фабио 1 0
Фьордализо Алессандро 1 0
Рабби Симоне 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 6 1
Читтадини Джорджо 6 0
Antonio Pergreffi 4 0
Маньино Лука 3 0
Панада Симоне 3 0
Тремолада Лука 2 0
Фальчинелли Диего 2 0
Марсура Давиде 2 0
Армеллино Марко 2 0
Копполаро Мауро 2 0
Tomasso Silvestri 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Ренцетти Франческо 1 0
Де Майо Себастьян 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Джерли Фабио 1 0
Paulo Dentello 1 0
Riccardo Gagno 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Edoardo Duca 1 0

Результаты матчей

СПАЛ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

6
3
СПАЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Модена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

6
10
СПАЛ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Модена
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
11

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
3
33%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Пропущено

11
13
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
4
36%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
4
21%
1
5%
1-15
3
16%
6
30%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
3
16%
5
25%
61-75
4
21%
3
15%
76-90

Пропущено

21
23
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
14%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
14%
7
30%
31-45
5
24%
2
9%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
4
19%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брешия - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Беневенто 1:2 Тернана - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1
СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1 Беневенто - СПАЛ 1:2
Модена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2
Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2

Результаты матчей

СПАЛ
Модена

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

СПАЛ
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5
2
5
1
7
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
4
4
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
6
9
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:1 15 10 1 4 21 - 10 31
2.
Реджина
 2:0 15 9 2 4 28 - 13 29
3.
Зюйдтироль
 1:0 15 6 6 3 19 - 19 24
4.
Бари
 0:0 15 5 8 2 22 - 16 23
5.
Парма
 15 6 5 4 21 - 16 23
6.
Брешия
 0:2 15 6 5 4 18 - 19 23
7.
Дженоа
 0:1 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Тернана
 15 6 4 5 19 - 18 22
9.
Модена
 15 6 2 7 22 - 21 20
10.
Асколи
 1:2 15 5 5 5 19 - 18 20
11.
Читтаделла
 1:0 15 4 7 4 13 - 16 19
12.
Пиза
 0:0 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 15 4 7 4 17 - 18 19
14.
Комо
 2:1 15 4 5 6 16 - 24 17
15.
Козенца
 0:0 15 4 4 7 15 - 24 16
16.
Беневенто
 14 3 6 5 14 - 16 15
17.
СПАЛ
 15 3 6 6 19 - 21 15
18.
Венеция
 15 4 3 8 16 - 22 15
19.
Палермо
 14 4 3 7 14 - 19 15
20.
Перуджа
 0:0 15 3 3 9 10 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:1 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Реджина
 2:0 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Брешия
 0:2 8 4 3 1 10 - 6 15
5.
Зюйдтироль
 1:0 8 3 4 1 11 - 9 13
6.
Тернана
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
8.
Комо
 2:1 8 3 3 2 9 - 9 12
9.
Пиза
 0:0 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
11.
Козенца
 0:0 7 3 1 3 10 - 9 10
12.
Модена
 7 3 1 3 12 - 9 10
13.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
14.
Читтаделла
 1:0 7 2 4 1 7 - 7 10
15.
Асколи
 1:2 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Бари
 0:0 7 1 5 1 11 - 9 8
17.
Дженоа
 0:1 7 1 5 1 6 - 6 8
18.
Перуджа
 0:0 7 2 1 4 5 - 10 7
19.
Беневенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 0:1 8 5 0 3 10 - 7 15
2.
Бари
 0:0 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Реджина
 2:0 8 4 1 3 9 - 7 13
4.
Фрозиноне
 0:1 8 4 0 4 9 - 8 12
5.
Асколи
 1:2 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Венеция
 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Зюйдтироль
 1:0 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Беневенто
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Читтаделла
 1:0 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Пиза
 0:0 8 1 5 2 12 - 12 8
13.
Брешия
 0:2 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
15.
Кальяри
 7 1 4 2 8 - 8 7
16.
Козенца
 0:0 8 1 3 4 5 - 15 6
17.
Комо
 2:1 7 1 2 4 7 - 15 5
18.
Перуджа
 0:0 8 1 2 5 5 - 10 5
19.
СПАЛ
 7 0 5 2 6 - 10 5
20.
Палермо
 6 1 1 4 5 - 11 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Парма Юрич Станко 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
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