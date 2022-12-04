Тур: 15. Стадион: Паоло Мацца.
0'
9' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
35' Красная карточкаДьяв Давиде
37' Желтая карточкаСелия Раффаэле
37' Желтая карточкаТремолада Лука
39' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
0:1
45' Гол в свои воротаЛа Мантия Андреа
1:1
58' ГолМончини Габриэле
62' Желтая карточкаДалле Мура Кристиан
66' Желтая карточкаЧиттадини Джорджо
1:2
72' ГолФальчинелли Диего
81' Желтая карточкаВальцания Лука
87' Желтая карточкаФальчинелли Диего
1:3
90' ПенальтиМарсура Давиде
90' Желтая карточкаМарсура Давиде
2:3
90' ГолМончини Габриэле
90'+9
Ход матча
35'
37'
37'
39'
45'
0:1
58'
72'
81'
90'
1:3
90'
90'
2:3
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
67 Владение мячом, % 33
27
Педа
Патрик
16
Джерли
Фабио
24
Поли
Андреа
99
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеПолузащитник
-
32 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
18 Matteo Arena
-
20 Matteo Prati
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Поли АндреаПолузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
История личных встреч
СПАЛ
Модена
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|4
|0.27
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.27
|Майстро Фабио
|3
|0.2
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.13
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.07
|Финотто Маттиа
|1
|0.07
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0.07
|Рабби Симоне
|1
|0.07
|Педа Патрик
|1
|0.07
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
|Тунёв Георгий
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|4 (1)
|0.27
|Фальчинелли Диего
|4
|0.27
|Бонфанти Николас
|4
|0.27
|Тремолада Лука
|2
|0.13
|Antonio Pergreffi
|2
|0.13
|Маньино Лука
|2
|0.13
|Армеллино Марко
|1
|0.07
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.07
|Джерли Фабио
|0
|0
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Карточки
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|6
|0
|Педа Патрик
|2
|2
|Дикманн Лоренцо
|5
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|3
|1
|Ла Мантия Андреа
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Далле Мура Кристиан
|4
|0
|Дзанеллато Никколо
|3
|0
|Эспозито Сальваторе
|3
|0
|Селия Раффаэле
|3
|0
|Matteo Arena
|1
|1
|Альфонсо Энрико
|2
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Трипальделли Алессандро
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|Рабби Симоне
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|6
|1
|Читтадини Джорджо
|6
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Армеллино Марко
|2
|0
|Копполаро Мауро
|2
|0
|Tomasso Silvestri
|2
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Ренцетти Франческо
|1
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Джерли Фабио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Riccardo Gagno
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
Результаты матчей
СПАЛ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
6
3
СПАЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Модена
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
6
10
СПАЛ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Модена
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
11
Волевые поражения
12
13
Голы по времени матча
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
3
33%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Пропущено
11
13
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
4
36%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Забито
19
20
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
4
21%
1
5%
1-15
3
16%
6
30%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
16%
2
10%
46-60
3
16%
5
25%
61-75
4
21%
3
15%
76-90
Пропущено
21
23
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
3
14%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
14%
7
30%
31-45
5
24%
2
9%
46-60
4
19%
4
17%
61-75
4
19%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брешия - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Беневенто 1:2 Тернана - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1
СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1 Беневенто - СПАЛ 1:2
Модена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2
Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2
Результаты матчей
СПАЛ
Модена
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
СПАЛ
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
35
25
17
25
17
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
25
44
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
510
69
213
312
114
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|21 - 10
|31
|2.
|2:0
|15
|9
|2
|4
|28 - 13
|29
|3.
|1:0
|15
|6
|6
|3
|19 - 19
|24
|4.
|0:0
|15
|5
|8
|2
|22 - 16
|23
|5.
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|6.
|0:2
|15
|6
|5
|4
|18 - 19
|23
|7.
|0:1
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|15
|6
|4
|5
|19 - 18
|22
|9.
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|10.
|1:2
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|11.
|1:0
|15
|4
|7
|4
|13 - 16
|19
|12.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|24 - 20
|19
|13.
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|14.
|2:1
|15
|4
|5
|6
|16 - 24
|17
|15.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|16.
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|17.
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|18.
|15
|4
|3
|8
|16 - 22
|15
|19.
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|20.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|10 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|0:2
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|5.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|8.
|2:1
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|11.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|13.
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|14.
|1:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|15.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|11 - 9
|8
|17.
|0:1
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|18.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|2.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|3.
|2:0
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|4.
|0:1
|8
|4
|0
|4
|9 - 8
|12
|5.
|1:2
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|12 - 12
|8
|13.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|14.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|16.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|17.
|2:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|18.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|20.
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Парма
|Юрич Станко
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5