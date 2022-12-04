ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Дженоа
0:1
Второй тайм: 69'
Читтаделла
0'
33' Желтая карточка
Andrea Magrassi
41' Желтая карточка
Бани Маттиа
0:1
63' Гол
Антонуччи Мирко
68' Желтая карточка
Хефти Сильван

Ход матча

33'
 
Andrea Magrassi
41'
Бани Маттиа
 
58'
Ялчын Гювен
Портанова Маноло
 
58'
Кода Массимо
Пушкаш Георге
 
62'
 
Данци Андреа
Каррьеро Джузеппе
62'
 
Тункара Мамаду
Andrea Magrassi
63'
0:1
Антонуччи Мирко
(Данци Андреа)
68'
Хефти Сильван
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Читтаделла
8.10
5.50
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шемпер
Адриан
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
2
Сабелли
Стефано
32
Morten
Frendrup
8
Стротман
Кевин
10
Араму
Маттиа
11
Гудмундссон
Альберт
90
Портанова
Маноло
57
Пушкаш
Георге
36
Кастари
Элхан
16
Вита
Алессио
2
Пертиконе
Романо
6
Висентин
Сантьяго
84
Кассандро
Томмазо
20
Каррьеро
Джузеппе
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
99
Andrea
Magrassi
30
Ignacio
Lores
Дженоа
4-2-3-1
Читтаделла
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 6 (4) 0.4
Ягелло Филип 2 0.13
Араму Маттиа 1 0.07
Гудмундссон Альберт 1 0.07
Портанова Маноло 1 0.07
Стротман Кевин 1 0.07
Экубан Калеб 1 0.07
Хефти Сильван 1 0.07
Morten Frendrup 1 0.07
Йебоа Келвин 1 0.07
Бадель Милан 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 4 0.27
Беретта Джакомо 2 0.13
Бальдини Энрико 2 (1) 0.13
Асенсио Рауль 2 (1) 0.13
Andrea Magrassi 1 0.07
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Вита Алессио 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 5 1
Бадель Милан 3 1
Гудмундссон Альберт 3 1
Стротман Кевин 3 0
Паяч Марко 3 0
Кода Массимо 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Мартинес Хосеп 2 0
Morten Frendrup 2 0
Портанова Маноло 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Ялчын Гювен 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 1
Кассандро Томмазо 5 0
Пертиконе Романо 4 0
Тункара Мамаду 4 0
Каррьеро Джузеппе 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Паван Никола 3 0
Фраре Доменико 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Данци Андреа 1 1
Беретта Джакомо 2 0
Ignacio Lores 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кастари Элхан 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Читтаделла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
3
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Читтаделла
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

9
6
Дженоа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Читтаделла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

14
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Забито

16
11
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
7
44%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
4
25%
2
18%
76-90

Пропущено

12
17
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
2
17%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1
Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2
Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0

Результаты матчей

Дженоа
Читтаделла

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
1
6
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
2
12
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:1 15 10 1 4 21 - 10 31
2.
Реджина
 2:0 15 9 2 4 28 - 13 29
3.
Зюйдтироль
 1:0 15 6 6 3 19 - 19 24
4.
Бари
 0:0 15 5 8 2 22 - 16 23
5.
Парма
 15 6 5 4 21 - 16 23
6.
Брешия
 0:2 15 6 5 4 18 - 19 23
7.
Дженоа
 0:1 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Тернана
 15 6 4 5 19 - 18 22
9.
Модена
 15 6 2 7 22 - 21 20
10.
Асколи
 1:2 15 5 5 5 19 - 18 20
11.
Читтаделла
 1:0 15 4 7 4 13 - 16 19
12.
Пиза
 0:0 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 15 4 7 4 17 - 18 19
14.
Комо
 2:1 15 4 5 6 16 - 24 17
15.
Козенца
 0:0 15 4 4 7 15 - 24 16
16.
Беневенто
 14 3 6 5 14 - 16 15
17.
СПАЛ
 15 3 6 6 19 - 21 15
18.
Венеция
 15 4 3 8 16 - 22 15
19.
Палермо
 14 4 3 7 14 - 19 15
20.
Перуджа
 0:0 15 3 3 9 10 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:1 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Реджина
 2:0 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Брешия
 0:2 8 4 3 1 10 - 6 15
5.
Зюйдтироль
 1:0 8 3 4 1 11 - 9 13
6.
Тернана
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
8.
Комо
 2:1 8 3 3 2 9 - 9 12
9.
Пиза
 0:0 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
11.
Козенца
 0:0 7 3 1 3 10 - 9 10
12.
Модена
 7 3 1 3 12 - 9 10
13.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
14.
Читтаделла
 1:0 7 2 4 1 7 - 7 10
15.
Асколи
 1:2 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Бари
 0:0 7 1 5 1 11 - 9 8
17.
Дженоа
 0:1 7 1 5 1 6 - 6 8
18.
Перуджа
 0:0 7 2 1 4 5 - 10 7
19.
Беневенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 0:1 8 5 0 3 10 - 7 15
2.
Бари
 0:0 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Реджина
 2:0 8 4 1 3 9 - 7 13
4.
Фрозиноне
 0:1 8 4 0 4 9 - 8 12
5.
Асколи
 1:2 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Венеция
 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Зюйдтироль
 1:0 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Беневенто
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Читтаделла
 1:0 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Пиза
 0:0 8 1 5 2 12 - 12 8
13.
Брешия
 0:2 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
15.
Кальяри
 7 1 4 2 8 - 8 7
16.
Козенца
 0:0 8 1 3 4 5 - 15 6
17.
Комо
 2:1 7 1 2 4 7 - 15 5
18.
Перуджа
 0:0 8 1 2 5 5 - 10 5
19.
СПАЛ
 7 0 5 2 6 - 10 5
20.
Палермо
 6 1 1 4 5 - 11 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Парма Юрич Станко 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Бани Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Andrea Magrassi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Читтаделла
8.10
5.50
5.20
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