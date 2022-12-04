Тур: 15. Стадион: Луиджи Феррарис.
0:1
Второй тайм: 69'
0'
33' Желтая карточкаAndrea Magrassi
41' Желтая карточкаБани Маттиа
0:1
63' ГолАнтонуччи Мирко
68' Желтая карточкаХефти Сильван
Ход матча
33'
41'
63'
0:1
68'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
13
Бани
Маттиа
10
Араму
Маттиа
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Водишек РокВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
- Нападающий
-
35 Luca Lipani
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Вита АлессиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|6 (4)
|0.4
|Ягелло Филип
|2
|0.13
|Араму Маттиа
|1
|0.07
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.07
|Портанова Маноло
|1
|0.07
|Стротман Кевин
|1
|0.07
|Экубан Калеб
|1
|0.07
|Хефти Сильван
|1
|0.07
|Morten Frendrup
|1
|0.07
|Йебоа Келвин
|1
|0.07
|Бадель Милан
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|4
|0.27
|Беретта Джакомо
|2
|0.13
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.13
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.13
|Andrea Magrassi
|1
|0.07
|Бранка Симоне
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|5
|1
|Бадель Милан
|3
|1
|Гудмундссон Альберт
|3
|1
|Стротман Кевин
|3
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Сабелли Стефано
|2
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|0
|Morten Frendrup
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Ялчын Гювен
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|4
|1
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Пертиконе Романо
|4
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Каррьеро Джузеппе
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Паван Никола
|3
|0
|Фраре Доменико
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Данци Андреа
|1
|1
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Ignacio Lores
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|2
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Маттиоли Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Читтаделла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
3
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Читтаделла
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
9
6
Дженоа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Читтаделла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
14
9
Голы по времени матча
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Забито
16
11
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
7
44%
1
9%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Пропущено
12
17
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
2
17%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1
Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2
Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0
Результаты матчей
Дженоа
Читтаделла
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
44
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
59
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|21 - 10
|31
|2.
|2:0
|15
|9
|2
|4
|28 - 13
|29
|3.
|1:0
|15
|6
|6
|3
|19 - 19
|24
|4.
|0:0
|15
|5
|8
|2
|22 - 16
|23
|5.
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|6.
|0:2
|15
|6
|5
|4
|18 - 19
|23
|7.
|0:1
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|15
|6
|4
|5
|19 - 18
|22
|9.
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|10.
|1:2
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|11.
|1:0
|15
|4
|7
|4
|13 - 16
|19
|12.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|24 - 20
|19
|13.
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|14.
|2:1
|15
|4
|5
|6
|16 - 24
|17
|15.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|16.
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|17.
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|18.
|15
|4
|3
|8
|16 - 22
|15
|19.
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|20.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|10 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|0:2
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|5.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|8.
|2:1
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|11.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|13.
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|14.
|1:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|15.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|11 - 9
|8
|17.
|0:1
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|18.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|2.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|3.
|2:0
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|4.
|0:1
|8
|4
|0
|4
|9 - 8
|12
|5.
|1:2
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|12 - 12
|8
|13.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|14.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|16.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|17.
|2:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|18.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|20.
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Парма
|Юрич Станко
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5