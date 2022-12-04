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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Дженоа
0:1
Конец матча
Читтаделла
0'
33' Желтая карточка
Andrea Magrassi
41' Желтая карточка
Бани Маттиа
0:1
62' Гол
Антонуччи Мирко
68' Желтая карточка
Хефти Сильван
75' Желтая карточка
Ялчын Гювен
84' Желтая карточка
Данци Андреа
90'+7
1
Шемпер
Адриан
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
2
Сабелли
Стефано
32
Morten
Frendrup
8
Стротман
Кевин
10
Араму
Маттиа
11
Гудмундссон
Альберт
90
Портанова
Маноло
57
Пушкаш
Георге
36
Кастари
Элхан
16
Вита
Алессио
2
Пертиконе
Романо
6
Висентин
Сантьяго
84
Кассандро
Томмазо
20
Каррьеро
Джузеппе
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
99
Andrea
Magrassi
30
Ignacio
Lores
Дженоа
4-2-3-1
Читтаделла
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 6 (4) 0.4
Ягелло Филип 2 0.13
Араму Маттиа 1 0.07
Гудмундссон Альберт 1 0.07
Портанова Маноло 1 0.07
Стротман Кевин 1 0.07
Экубан Калеб 1 0.07
Хефти Сильван 1 0.07
Morten Frendrup 1 0.07
Йебоа Келвин 1 0.07
Бадель Милан 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 5 0.33
Беретта Джакомо 2 0.13
Бальдини Энрико 2 (1) 0.13
Асенсио Рауль 2 (1) 0.13
Andrea Magrassi 1 0.07
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Вита Алессио 0 0
Данци Андреа 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 5 1
Бадель Милан 3 1
Гудмундссон Альберт 3 1
Стротман Кевин 3 0
Паяч Марко 3 0
Кода Массимо 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Мартинес Хосеп 2 0
Morten Frendrup 2 0
Ялчын Гювен 2 0
Портанова Маноло 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Хефти Сильван 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 1
Кассандро Томмазо 5 0
Пертиконе Романо 4 0
Тункара Мамаду 4 0
Каррьеро Джузеппе 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Данци Андреа 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Паван Никола 3 0
Фраре Доменико 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Ignacio Lores 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кастари Элхан 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0

Результаты матчей

Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Читтаделла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
3
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

9
6
Дженоа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Читтаделла
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

14
9

Голы по времени матча

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Забито

16
12
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
4
25%
2
17%
16-30
7
44%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
4
25%
2
17%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
4
31%
3
18%
61-75
2
15%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1
Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2
Палермо - Читтаделла 0:0 Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0

Результаты матчей

Дженоа
Читтаделла

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
2
13
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 10 2 3 22 - 10 32
2.
Реджина
 15 9 2 4 28 - 13 29
3.
Бари
 15 5 8 2 22 - 16 23
4.
Парма
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Брешия
 15 6 5 4 18 - 19 23
6.
Дженоа
 15 6 5 4 16 - 13 23
7.
Тернана
 15 6 4 5 19 - 18 22
8.
Зюйдтироль
 15 5 7 3 19 - 20 22
9.
Асколи
 15 5 6 4 21 - 19 21
10.
Модена
 15 6 2 7 22 - 21 20
11.
Читтаделла
 15 4 7 4 13 - 16 19
12.
Пиза
 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 15 4 7 4 17 - 18 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Козенца
 15 4 4 7 15 - 24 16
16.
СПАЛ
 15 3 6 6 19 - 21 15
17.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
18.
Беневенто
 15 3 6 6 14 - 17 15
19.
Венеция
 15 4 3 8 16 - 22 15
20.
Перуджа
 15 3 3 9 10 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Реджина
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
5.
Тернана
 7 3 3 1 7 - 3 12
6.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
7.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
9.
Пиза
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
11.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
12.
Козенца
 7 3 1 3 10 - 9 10
13.
Модена
 7 3 1 3 12 - 9 10
14.
Читтаделла
 7 2 4 1 7 - 7 10
15.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
17.
Дженоа
 7 1 5 1 6 - 6 8
18.
Перуджа
 7 2 1 4 5 - 10 7
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
2.
Бари
 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Фрозиноне
 8 4 1 3 10 - 8 13
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Венеция
 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Зюйдтироль
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Беневенто
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
13.
Брешия
 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 7 1 4 2 8 - 8 7
17.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
18.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
19.
СПАЛ
 7 0 5 2 6 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Фрозиноне Болока Даниэль 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Бани Маттиа получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Andrea Magrassi получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Дженоа 0:1 Читтаделла онлайн

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