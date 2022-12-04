Тур: 15. Стадион: Сан Никола.
0'
28' Желтая карточкаРус Адриан
34' Желтая карточкаВикари Франческо
45' Желтая карточкаШедлер Орельен
Ход матча
28'
34'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
18
Каприле
Элия
93
Mehdi
Dorval
10
Ботта
Рубен
44
Рус
Адриан
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 Mehdi DorvalЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаЗащитник
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Бари
Пиза
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.4
0.4
Тотал матчей
0.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
225
225
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|9 (2)
|0.6
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|0.33
|Фолоруншо Майкл
|3
|0.2
|Белломо Никола
|1
|0.07
|Сальседо Эдди
|1
|0.07
|Ди Чезаре Валерио
|1
|0.07
|Шедлер Орельен
|1
|0.07
|Ботта Рубен
|1 (1)
|0.07
|Майта Маттиа
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.33
|Моруцан Олимпиу
|4 (1)
|0.27
|Торрегросса Эрнесто
|3 (1)
|0.2
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0.2
|Туре Идрисса
|2
|0.13
|Трамони Маттео
|1
|0.07
|Ионице Артур
|1
|0.07
|Барба Федерико
|1
|0.07
|Канестрелли Симоне
|1
|0.07
|Беруатто Пьетро
|1
|0.07
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.07
|Трамони Лисандру
|1
|0.07
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|7
|0
|Фолоруншо Майкл
|6
|0
|Майта Маттиа
|5
|0
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Пучино Раффаэле
|2
|1
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Белломо Никола
|1
|1
|Антенуччи Мирко
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Малламо Алессандро
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Хеддира Валид
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрези Артуро
|6
|1
|Марин Мариус
|6
|0
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|Барба Федерико
|3
|0
|Ионице Артур
|1
|1
|Надь Адам
|2
|0
|Мастину Джузеппе
|2
|0
|Рус Адриан
|2
|0
|Сибилли Джузеппе
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
Результаты матчей
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Пиза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
10
Бари
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
11
12
Бари
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Пиза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
16
22
Голы по времени матча
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
1
9%
5
38%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
4
44%
1
9%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Забито
22
25
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
4
18%
2
8%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
5
23%
5
20%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
4
18%
4
16%
61-75
5
23%
8
32%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
5
31%
5
26%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
5
31%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0
Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2
Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0
Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0
Результаты матчей
Бари
Пиза
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
3
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Бари
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
33
43
15
34
15
16
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
35
34
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
68
77
212
68
113
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|21 - 10
|31
|2.
|2:0
|15
|9
|2
|4
|28 - 13
|29
|3.
|1:0
|15
|6
|6
|3
|19 - 19
|24
|4.
|0:0
|15
|5
|8
|2
|22 - 16
|23
|5.
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|6.
|0:2
|15
|6
|5
|4
|18 - 19
|23
|7.
|0:1
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|15
|6
|4
|5
|19 - 18
|22
|9.
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|10.
|1:2
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|11.
|1:0
|15
|4
|7
|4
|13 - 16
|19
|12.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|24 - 20
|19
|13.
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|14.
|2:1
|15
|4
|5
|6
|16 - 24
|17
|15.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|16.
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|17.
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|18.
|15
|4
|3
|8
|16 - 22
|15
|19.
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|20.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|10 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|0:2
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|5.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|8.
|2:1
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|11.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|13.
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|14.
|1:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|15.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|11 - 9
|8
|17.
|0:1
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|18.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|2.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|3.
|2:0
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|4.
|0:1
|8
|4
|0
|4
|9 - 8
|12
|5.
|1:2
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|12 - 12
|8
|13.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|14.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|16.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|17.
|2:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|18.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|20.
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Парма
|Юрич Станко
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5