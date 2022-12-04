ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Бари
0:0
Конец матча
Пиза
0'
28' Желтая карточка
Рус Адриан
34' Желтая карточка
Викари Франческо
45' Желтая карточка
Шедлер Орельен
70' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
76' Вторая желтая карточка
Рус Адриан
90'+5

Ход матча

28'
 
Рус Адриан
34'
Викари Франческо
 
45'
Шедлер Орельен
 
64'
 
Марин Мариус
Мастину Джузеппе
64'
 
Глиоцци Этторе
Торрегросса Эрнесто
70'
Майелло Раффаэле
 
72'
Сальседо Эдди
Шедлер Орельен
 
72'
Бенедетти Леонардо
Антенуччи Мирко
 
72'
 
Сибилли Джузеппе
Трамони Маттео
76'
 
Рус Адриан
79'
 
Канестрелли Симоне
Моруцан Олимпиу
79'
 
Де Витис Алессандро
Надь Адам
90'
Белломо Никола
Майелло Раффаэле
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
93
Mehdi
Dorval
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
90
Фолоруншо
Майкл
10
Ботта
Рубен
26
Шедлер
Орельен
7
Антенуччи
Мирко
22
Ливьери
Алессандро
6
Херманнссон
Хьёртур
44
Рус
Адриан
93
Барба
Федерико
15
Туре
Идрисса
20
Беруатто
Пьетро
16
Надь
Адам
18
Мастину
Джузеппе
80
Моруцан
Олимпиу
10
Торрегросса
Эрнесто
27
Трамони
Маттео
Бари
4-3-1-2
Пиза
3-4-1-2

История личных встреч

Бари
Пиза

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
0:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.4
0.4

Тотал матчей

0.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

225
225

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 9 (2) 0.6
Антенуччи Мирко 5 (1) 0.33
Фолоруншо Майкл 3 0.2
Белломо Никола 1 0.07
Сальседо Эдди 1 0.07
Ди Чезаре Валерио 1 0.07
Шедлер Орельен 1 0.07
Ботта Рубен 1 (1) 0.07
Майта Маттиа 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Mehdi Dorval 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.33
Моруцан Олимпиу 4 (1) 0.27
Торрегросса Эрнесто 3 (1) 0.2
Мазуччи Гаэтано 3 0.2
Туре Идрисса 2 0.13
Трамони Маттео 1 0.07
Ионице Артур 1 0.07
Барба Федерико 1 0.07
Канестрелли Симоне 1 0.07
Беруатто Пьетро 1 0.07
Сибилли Джузеппе 1 0.07
Трамони Лисандру 1 0.07
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 7 0
Фолоруншо Майкл 6 0
Майта Маттиа 5 0
Риччи Джакомо 3 1
Пучино Раффаэле 2 1
Майелло Раффаэле 3 0
Д'Эррико Андреа 3 0
Белломо Никола 1 1
Антенуччи Мирко 2 0
Малламо Алессандро 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Викари Франческо 1 0
Сетер Дамир 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Бенедетти Леонардо 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Хеддира Валид 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 6 1
Марин Мариус 6 0
Беруатто Пьетро 4 0
Рус Адриан 2 1
Барба Федерико 3 0
Ионице Артур 1 1
Надь Адам 2 0
Мастину Джузеппе 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Николас Андраде 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Туре Идрисса 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Канестрелли Симоне 1 0

Результаты матчей

Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Пиза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
10
Бари
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Пиза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

11
12
Бари
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Пиза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

16
22

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
1
9%
5
38%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
4
44%
1
9%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Забито

22
25
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
18%
2
8%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
5
23%
5
20%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
4
18%
4
16%
61-75
5
23%
8
32%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
5
31%
5
26%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
5
31%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0
Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2
Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0
Пиза - Модена 4:2 Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0

Результаты матчей

Бари
Пиза

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бари
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
7
8
2
13
2.5
6
9
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 10 2 3 22 - 10 32
2.
Реджина
 15 9 2 4 28 - 13 29
3.
Бари
 15 5 8 2 22 - 16 23
4.
Парма
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Брешия
 15 6 5 4 18 - 19 23
6.
Дженоа
 15 6 5 4 16 - 13 23
7.
Тернана
 15 6 4 5 19 - 18 22
8.
Зюйдтироль
 15 5 7 3 19 - 20 22
9.
Асколи
 15 5 6 4 21 - 19 21
10.
Модена
 15 6 2 7 22 - 21 20
11.
Читтаделла
 15 4 7 4 13 - 16 19
12.
Пиза
 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 15 4 7 4 17 - 18 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Козенца
 15 4 4 7 15 - 24 16
16.
СПАЛ
 15 3 6 6 19 - 21 15
17.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
18.
Беневенто
 15 3 6 6 14 - 17 15
19.
Венеция
 15 4 3 8 16 - 22 15
20.
Перуджа
 15 3 3 9 10 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Реджина
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
5.
Тернана
 7 3 3 1 7 - 3 12
6.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
7.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
9.
Пиза
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
11.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
12.
Козенца
 7 3 1 3 10 - 9 10
13.
Модена
 7 3 1 3 12 - 9 10
14.
Читтаделла
 7 2 4 1 7 - 7 10
15.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
17.
Дженоа
 7 1 5 1 6 - 6 8
18.
Перуджа
 7 2 1 4 5 - 10 7
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
2.
Бари
 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Фрозиноне
 8 4 1 3 10 - 8 13
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Венеция
 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Зюйдтироль
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Беневенто
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
13.
Брешия
 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 7 1 4 2 8 - 8 7
17.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
18.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
19.
СПАЛ
 7 0 5 2 6 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Фрозиноне Болока Даниэль 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Шедлер Орельен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Викари Франческо получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      28'
      Рус Адриан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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