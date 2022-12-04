ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Зюйдтироль
1:0
Второй тайм: 71'
Фрозиноне
0'
1:0
24' Гол
Де Коль Филиппо
53' Желтая карточка
Де Коль Филиппо
62' Желтая карточка
Болока Даниэль

Ход матча

24'
Де Коль Филиппо
(Ровер Маттео)
1:0
53'
Де Коль Филиппо
 
53'
 
Мулаттьери Самуэле
Гарритано Лука
53'
 
Касо Джузеппе
Бошич Милош
62'
Д'Орацио Томмазо
Де Коль Филиппо
 
62'
Сьега Николас
Маццокки Симоне
 
62'
 
Болока Даниэль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 26 Владение мячом, % 74
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Фрозиноне
1.55
3.33
9.54
Все Коэффициенты
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
2
Берра
Филиппо
14
Николусси
Кавилья
Ханс
21
Fabian
Tait
26
Де
Коль
Филиппо
9
Маццокки
Симоне
18
Ровер
Маттео
90
Raphael
Odogwu
22
Турати
Стефано
30
Монтеризи
Иларио
25
Шиминьски
Пшемыслав
20
Раванелли
Лука
29
Коттали
Маттео
11
Болока
Даниэль
8
Лулич
Карло
16
Гарритано
Лука
19
Бошич
Милош
24
Моро
Лука
94
Инсинье
Роберто
Зюйдтироль
4-2-3-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Зюйдтироль
Фрозиноне

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:2
СCB
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 5 0.33
Ровер Маттео 4 (2) 0.27
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.13
Giovanni Zaro 2 0.13
Маццокки Симоне 2 0.13
Де Коль Филиппо 1 0.07
Карретта Мирко 1 0.07
Fabian Tait 1 0.07
Николусси Кавилья Ханс 1 0.07
Белардинелли Лука 0 0
Маркони Микеле 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 4 0.27
Роден Маркус 3 0.2
Моро Лука 3 0.2
Инсинье Роберто 2 0.13
Касо Джузеппе 2 0.13
Боррелли Дженнаро 2 0.13
Гарритано Лука 1 0.07
Маццители Лука 1 0.07
Лучиони Фабио 1 0.07
Коне Бенджамин 1 0.07
Фработта Джанлука 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 3 1
Помпетти Марко 4 0
Мазиелло Андреа 3 0
Giovanni Zaro 3 0
Fabian Tait 3 0
Де Коль Филиппо 2 0
Берра Филиппо 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Daniele Casiraghi 1 0
Крочата Джованни 1 0
Ровер Маттео 1 0
Белардинелли Лука 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 7 0
Маццители Лука 5 0
Коттали Маттео 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Коне Бенджамин 3 0
Гарритано Лука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Раванелли Лука 2 0
Мулаттьери Самуэле 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Моро Лука 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Роден Маркус 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Турати Стефано 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фрозиноне
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

8
2
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фрозиноне
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

8
11
Зюйдтироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Фрозиноне
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

16
13

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
38%
3
27%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
10%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
11%
1
5%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
7
37%
6
30%
76-90

Пропущено

18
10
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 7
2
11%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
6
33%
4
40%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
6
33%
1
10%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1
Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0
Фрозиноне
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2
Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1

Результаты матчей

Зюйдтироль
Фрозиноне

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:1 15 10 1 4 21 - 10 31
2.
Реджина
 2:0 15 9 2 4 28 - 13 29
3.
Зюйдтироль
 1:0 15 6 6 3 19 - 19 24
4.
Бари
 0:0 15 5 8 2 22 - 16 23
5.
Парма
 15 6 5 4 21 - 16 23
6.
Брешия
 0:2 15 6 5 4 18 - 19 23
7.
Дженоа
 0:1 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Тернана
 15 6 4 5 19 - 18 22
9.
Модена
 15 6 2 7 22 - 21 20
10.
Асколи
 1:2 15 5 5 5 19 - 18 20
11.
Читтаделла
 1:0 15 4 7 4 13 - 16 19
12.
Пиза
 0:0 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 15 4 7 4 17 - 18 19
14.
Комо
 2:1 15 4 5 6 16 - 24 17
15.
Козенца
 0:0 15 4 4 7 15 - 24 16
16.
Беневенто
 14 3 6 5 14 - 16 15
17.
СПАЛ
 15 3 6 6 19 - 21 15
18.
Венеция
 15 4 3 8 16 - 22 15
19.
Палермо
 14 4 3 7 14 - 19 15
20.
Перуджа
 0:0 15 3 3 9 10 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:1 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Реджина
 2:0 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Брешия
 0:2 8 4 3 1 10 - 6 15
5.
Зюйдтироль
 1:0 8 3 4 1 11 - 9 13
6.
Тернана
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
8.
Комо
 2:1 8 3 3 2 9 - 9 12
9.
Пиза
 0:0 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
11.
Козенца
 0:0 7 3 1 3 10 - 9 10
12.
Модена
 7 3 1 3 12 - 9 10
13.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
14.
Читтаделла
 1:0 7 2 4 1 7 - 7 10
15.
Асколи
 1:2 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Бари
 0:0 7 1 5 1 11 - 9 8
17.
Дженоа
 0:1 7 1 5 1 6 - 6 8
18.
Перуджа
 0:0 7 2 1 4 5 - 10 7
19.
Беневенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 0:1 8 5 0 3 10 - 7 15
2.
Бари
 0:0 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Реджина
 2:0 8 4 1 3 9 - 7 13
4.
Фрозиноне
 0:1 8 4 0 4 9 - 8 12
5.
Асколи
 1:2 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Венеция
 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Зюйдтироль
 1:0 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Беневенто
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Читтаделла
 1:0 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Пиза
 0:0 8 1 5 2 12 - 12 8
13.
Брешия
 0:2 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
15.
Кальяри
 7 1 4 2 8 - 8 7
16.
Козенца
 0:0 8 1 3 4 5 - 15 6
17.
Комо
 2:1 7 1 2 4 7 - 15 5
18.
Перуджа
 0:0 8 1 2 5 5 - 10 5
19.
СПАЛ
 7 0 5 2 6 - 10 5
20.
Палермо
 6 1 1 4 5 - 11 4
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Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Парма Юрич Станко 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 24'
    Ровер Маттео сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Де Коль Филиппо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Фрозиноне
1.55
3.33
9.54
Все Коэффициенты
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