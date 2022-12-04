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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Зюйдтироль
1:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
1:0
24' Гол
Де Коль Филиппо
53' Желтая карточка
Де Коль Филиппо
62' Желтая карточка
Болока Даниэль
80' Желтая карточка
Боррелли Дженнаро
82' Желтая карточка
Giovanni Zaro
90' Желтая карточка
Мулаттьери Самуэле
1:1
90' Гол
Монтеризи Иларио
90'+6
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
2
Берра
Филиппо
14
Николусси
Кавилья
Ханс
21
Fabian
Tait
26
Де
Коль
Филиппо
9
Маццокки
Симоне
18
Ровер
Маттео
90
Raphael
Odogwu
22
Турати
Стефано
30
Монтеризи
Иларио
25
Шиминьски
Пшемыслав
20
Раванелли
Лука
29
Коттали
Маттео
11
Болока
Даниэль
8
Лулич
Карло
16
Гарритано
Лука
19
Бошич
Милош
24
Моро
Лука
94
Инсинье
Роберто
Зюйдтироль
4-2-3-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Зюйдтироль
Фрозиноне

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:2
СCB
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 5 0.33
Ровер Маттео 4 (2) 0.27
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.13
Giovanni Zaro 2 0.13
Маццокки Симоне 2 0.13
Де Коль Филиппо 1 0.07
Карретта Мирко 1 0.07
Fabian Tait 1 0.07
Николусси Кавилья Ханс 1 0.07
Белардинелли Лука 0 0
Маркони Микеле 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 4 0.27
Роден Маркус 3 0.2
Моро Лука 3 0.2
Инсинье Роберто 2 0.13
Касо Джузеппе 2 0.13
Боррелли Дженнаро 2 0.13
Гарритано Лука 1 0.07
Маццители Лука 1 0.07
Лучиони Фабио 1 0.07
Коне Бенджамин 1 0.07
Монтеризи Иларио 1 0.07
Фработта Джанлука 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 3 1
Giovanni Zaro 4 0
Помпетти Марко 4 0
Мазиелло Андреа 3 0
Fabian Tait 3 0
Де Коль Филиппо 2 0
Берра Филиппо 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Daniele Casiraghi 1 0
Крочата Джованни 1 0
Ровер Маттео 1 0
Белардинелли Лука 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 7 0
Маццители Лука 5 0
Коттали Маттео 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Коне Бенджамин 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Гарритано Лука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Раванелли Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Моро Лука 2 0
Боррелли Дженнаро 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Роден Маркус 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Турати Стефано 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Фрозиноне
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

9
3
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фрозиноне
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

8
11
Зюйдтироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Фрозиноне
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

17
14

Голы по времени матча

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
3
30%
61-75
4
33%
4
40%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
38%
3
27%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
10%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

20
21
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
10%
1
5%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
7
35%
7
33%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 8
2
11%
1
9%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
6
32%
4
36%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
6
32%
1
9%
61-75
3
16%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1
Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0
Фрозиноне
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2
Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1

Результаты матчей

Зюйдтироль
Фрозиноне

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 10 2 3 22 - 10 32
2.
Реджина
 15 9 2 4 28 - 13 29
3.
Бари
 15 5 8 2 22 - 16 23
4.
Парма
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Брешия
 15 6 5 4 18 - 19 23
6.
Дженоа
 15 6 5 4 16 - 13 23
7.
Тернана
 15 6 4 5 19 - 18 22
8.
Зюйдтироль
 15 5 7 3 19 - 20 22
9.
Асколи
 15 5 6 4 21 - 19 21
10.
Модена
 15 6 2 7 22 - 21 20
11.
Читтаделла
 15 4 7 4 13 - 16 19
12.
Пиза
 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 15 4 7 4 17 - 18 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Козенца
 15 4 4 7 15 - 24 16
16.
СПАЛ
 15 3 6 6 19 - 21 15
17.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
18.
Беневенто
 15 3 6 6 14 - 17 15
19.
Венеция
 15 4 3 8 16 - 22 15
20.
Перуджа
 15 3 3 9 10 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Реджина
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
5.
Тернана
 7 3 3 1 7 - 3 12
6.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
7.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
9.
Пиза
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
11.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
12.
Козенца
 7 3 1 3 10 - 9 10
13.
Модена
 7 3 1 3 12 - 9 10
14.
Читтаделла
 7 2 4 1 7 - 7 10
15.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
17.
Дженоа
 7 1 5 1 6 - 6 8
18.
Перуджа
 7 2 1 4 5 - 10 7
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
2.
Бари
 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Фрозиноне
 8 4 1 3 10 - 8 13
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Венеция
 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Зюйдтироль
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Беневенто
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
13.
Брешия
 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 7 1 4 2 8 - 8 7
17.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
18.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
19.
СПАЛ
 7 0 5 2 6 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Фрозиноне Болока Даниэль 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 24'
      Ровер Маттео сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Де Коль Филиппо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Зюйдтироль 1:1 Фрозиноне онлайн

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