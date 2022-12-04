Тур: 15. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
0:1
3' ГолФаббиан Джованни
0:2
11' ГолМенез Жереми
12' Желтая карточкаГальоло Риккардо
38' Желтая карточкаПапетти Андреа
47' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
54' Желтая карточкаАдорни Давиде
Ход матча
3'
11'
0:2
12'
38'
47'
54'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
11
Айе
Флориан
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Бенали АхмедПолузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Клотет Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Брешия
Реджина
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.23
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|5
|0.33
|Бьянки Флавио
|3 (1)
|0.2
|Ндой Эмануэле
|2
|0.13
|Морео Стефано
|2
|0.13
|Олзер Джакомо
|2
|0.13
|Галацци Николас
|1
|0.07
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.07
|Кистана Андреа
|1
|0.07
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.07
|Карачич Фран
|0
|0
|Бизоли Димитри
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|5
|0.33
|Менез Жереми
|4
|0.27
|Канотто Луиджи
|4
|0.27
|Эрнани Азеведо
|3 (2)
|0.2
|Ривас Ригоберто
|2
|0.13
|Пьероцци Никколо
|2
|0.13
|Гальоло Риккардо
|2
|0.13
|Гори Габриэле
|2
|0.13
|Майер Жан
|1
|0.07
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.07
|Льотти Даниэле
|1
|0.07
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.07
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|4
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Карачич Фран
|4
|0
|Ндой Эмануэле
|3
|0
|Мангравити Массимилиано
|3
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|3
|1
|Гальоло Риккардо
|4
|0
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Фаббиан Джованни
|4
|0
|Майер Жан
|3
|0
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Канотто Луиджи
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Менез Жереми
|1
|0
|Коломби Симоне
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Реджина
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
1
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Реджина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
5
17
Брешия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Реджина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
8
18
Голы по времени матча
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Забито
8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
0
0%
3
16%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
13%
4
21%
61-75
5
63%
3
16%
76-90
Пропущено
13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Забито
18
26
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
3
17%
3
12%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
4
22%
4
15%
31-45
1
6%
6
23%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
6
33%
4
15%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
18%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
4
24%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1
Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1
Реджина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1
Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0
Результаты матчей
Брешия
Реджина
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
3 раза 43%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Брешия
Реджина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
59
95
113
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|21 - 10
|31
|2.
|2:0
|15
|9
|2
|4
|28 - 13
|29
|3.
|1:0
|15
|6
|6
|3
|19 - 19
|24
|4.
|0:0
|15
|5
|8
|2
|22 - 16
|23
|5.
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|6.
|0:2
|15
|6
|5
|4
|18 - 19
|23
|7.
|0:1
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|15
|6
|4
|5
|19 - 18
|22
|9.
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|10.
|1:2
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|11.
|1:0
|15
|4
|7
|4
|13 - 16
|19
|12.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|24 - 20
|19
|13.
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|14.
|2:1
|15
|4
|5
|6
|16 - 24
|17
|15.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|16.
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|17.
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|18.
|15
|4
|3
|8
|16 - 22
|15
|19.
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|20.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|10 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|0:2
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|5.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|8.
|2:1
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|11.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|13.
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|14.
|1:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|15.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|11 - 9
|8
|17.
|0:1
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|18.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|2.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|3.
|2:0
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|4.
|0:1
|8
|4
|0
|4
|9 - 8
|12
|5.
|1:2
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|12 - 12
|8
|13.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|14.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|16.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|17.
|2:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|18.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|20.
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Парма
|Юрич Станко
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5