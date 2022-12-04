ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Брешия
0:2
Второй тайм: 66'
Реджина
0'
0:1
3' Гол
Фаббиан Джованни
0:2
11' Гол
Менез Жереми
12' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
38' Желтая карточка
Папетти Андреа
47' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
54' Желтая карточка
Адорни Давиде

Ход матча

3'
0:1
Фаббиан Джованни
(Эрнани Азеведо)
11'
0:2
Менез Жереми
(Фаббиан Джованни)
12'
 
Гальоло Риккардо
38'
Папетти Андреа
 
47'
Ван Де Лои Томми
 
54'
Адорни Давиде
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Реджина
3.02
2.65
2.84
Все Коэффициенты
1
Андреаччи
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
32
Папетти
Андреа
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
26
Бертаньоли
Массимо
7
Вивиани
Федерико
5
Ван
Де
Лои
Томми
8
Ндой
Эмануэле
11
Айе
Флориан
9
Морео
Стефано
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
28
Гальоло
Риккардо
23
Кампорезе
Микеле
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
37
Майер
Жан
20
Эрнани
Азеведо
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
Брешия
4-4-1-1
Реджина
4-3-3

История личных встреч

Брешия
Реджина

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СB
3:0
СB
0:2
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
4:0
К
0:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.23
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 5 0.33
Бьянки Флавио 3 (1) 0.2
Ндой Эмануэле 2 0.13
Морео Стефано 2 0.13
Олзер Джакомо 2 0.13
Галацци Николас 1 0.07
Бертаньоли Массимо 1 0.07
Кистана Андреа 1 0.07
Мангравити Массимилиано 1 0.07
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 5 0.33
Менез Жереми 4 0.27
Канотто Луиджи 4 0.27
Эрнани Азеведо 3 (2) 0.2
Ривас Ригоберто 2 0.13
Пьероцци Никколо 2 0.13
Гальоло Риккардо 2 0.13
Гори Габриэле 2 0.13
Майер Жан 1 0.07
Кризетиг Лоренцо 1 0.07
Льотти Даниэле 1 0.07
Ломбарди Алессандро 1 0.07
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 4 0
Адорни Давиде 4 0
Карачич Фран 4 0
Ндой Эмануэле 3 0
Мангравити Массимилиано 3 0
Кистана Андреа 2 0
Ван Де Лои Томми 2 0
Уар Матье 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Леццерини Лука 0 1
Бизоли Димитри 1 0
Морео Стефано 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Галацци Николас 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 3 1
Гальоло Риккардо 4 0
Пьероцци Никколо 4 0
Фаббиан Джованни 4 0
Майер Жан 3 0
Кризетиг Лоренцо 2 0
Канотто Луиджи 2 0
Равалья Федерико 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Оби Джоэл 1 0
Менез Жереми 1 0
Коломби Симоне 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Эрнани Азеведо 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0

Результаты матчей

Брешия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Реджина
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
1
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Реджина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

5
17
Брешия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Реджина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

8
18

Голы по времени матча

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
0
0%
3
16%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
13%
4
21%
61-75
5
63%
3
16%
76-90

Пропущено

13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Забито

18
26
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
3
17%
3
12%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
4
22%
4
15%
31-45
1
6%
6
23%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
6
33%
4
15%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
18%
2
15%
1-15
2
12%
2
15%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1
Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1
Реджина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1
Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0

Результаты матчей

Брешия
Реджина

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
3 раза 43%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брешия
Реджина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
9
5
1
13
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:1 15 10 1 4 21 - 10 31
2.
Реджина
 2:0 15 9 2 4 28 - 13 29
3.
Зюйдтироль
 1:0 15 6 6 3 19 - 19 24
4.
Бари
 0:0 15 5 8 2 22 - 16 23
5.
Парма
 15 6 5 4 21 - 16 23
6.
Брешия
 0:2 15 6 5 4 18 - 19 23
7.
Дженоа
 0:1 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Тернана
 15 6 4 5 19 - 18 22
9.
Модена
 15 6 2 7 22 - 21 20
10.
Асколи
 1:2 15 5 5 5 19 - 18 20
11.
Читтаделла
 1:0 15 4 7 4 13 - 16 19
12.
Пиза
 0:0 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 15 4 7 4 17 - 18 19
14.
Комо
 2:1 15 4 5 6 16 - 24 17
15.
Козенца
 0:0 15 4 4 7 15 - 24 16
16.
Беневенто
 14 3 6 5 14 - 16 15
17.
СПАЛ
 15 3 6 6 19 - 21 15
18.
Венеция
 15 4 3 8 16 - 22 15
19.
Палермо
 14 4 3 7 14 - 19 15
20.
Перуджа
 0:0 15 3 3 9 10 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:1 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Реджина
 2:0 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Брешия
 0:2 8 4 3 1 10 - 6 15
5.
Зюйдтироль
 1:0 8 3 4 1 11 - 9 13
6.
Тернана
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
8.
Комо
 2:1 8 3 3 2 9 - 9 12
9.
Пиза
 0:0 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
11.
Козенца
 0:0 7 3 1 3 10 - 9 10
12.
Модена
 7 3 1 3 12 - 9 10
13.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
14.
Читтаделла
 1:0 7 2 4 1 7 - 7 10
15.
Асколи
 1:2 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Бари
 0:0 7 1 5 1 11 - 9 8
17.
Дженоа
 0:1 7 1 5 1 6 - 6 8
18.
Перуджа
 0:0 7 2 1 4 5 - 10 7
19.
Беневенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 0:1 8 5 0 3 10 - 7 15
2.
Бари
 0:0 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Реджина
 2:0 8 4 1 3 9 - 7 13
4.
Фрозиноне
 0:1 8 4 0 4 9 - 8 12
5.
Асколи
 1:2 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Венеция
 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Зюйдтироль
 1:0 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Беневенто
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Читтаделла
 1:0 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Пиза
 0:0 8 1 5 2 12 - 12 8
13.
Брешия
 0:2 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
15.
Кальяри
 7 1 4 2 8 - 8 7
16.
Козенца
 0:0 8 1 3 4 5 - 15 6
17.
Комо
 2:1 7 1 2 4 7 - 15 5
18.
Перуджа
 0:0 8 1 2 5 5 - 10 5
19.
СПАЛ
 7 0 5 2 6 - 10 5
20.
Палермо
 6 1 1 4 5 - 11 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Парма Юрич Станко 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Андреа Папетти получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Гальоло Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Giovanni Fabbian сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Менез Жереми бьет в цель!
  • 3'
    Эрнани Азеведо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Giovanni Fabbian бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Реджина
3.02
2.65
2.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брешия 0:2 Реджина онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Брешия
Реджина
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 