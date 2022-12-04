Тур: 15. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
0:1
3' ГолФаббиан Джованни
0:2
11' ГолМенез Жереми
12' Желтая карточкаГальоло Риккардо
38' Желтая карточкаПапетти Андреа
47' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
54' Желтая карточкаАдорни Давиде
77' Желтая карточкаЭрнани Азеведо
90'+6
Ход матча
3'
11'
0:2
12'
38'
47'
54'
77'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
11
Айе
Флориан
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Бенали АхмедПолузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Клотет Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Брешия
Реджина
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.23
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|5
|0.33
|Бьянки Флавио
|3 (1)
|0.2
|Ндой Эмануэле
|2
|0.13
|Морео Стефано
|2
|0.13
|Олзер Джакомо
|2
|0.13
|Галацци Николас
|1
|0.07
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.07
|Кистана Андреа
|1
|0.07
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.07
|Карачич Фран
|0
|0
|Бизоли Димитри
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|5
|0.33
|Менез Жереми
|4
|0.27
|Канотто Луиджи
|4
|0.27
|Эрнани Азеведо
|3 (2)
|0.2
|Ривас Ригоберто
|2
|0.13
|Пьероцци Никколо
|2
|0.13
|Гальоло Риккардо
|2
|0.13
|Гори Габриэле
|2
|0.13
|Майер Жан
|1
|0.07
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.07
|Льотти Даниэле
|1
|0.07
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.07
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адорни Давиде
|5
|0
|Бенали Ахмед
|4
|0
|Карачич Фран
|4
|0
|Ндой Эмануэле
|3
|0
|Мангравити Массимилиано
|3
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Ван Де Лои Томми
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|3
|1
|Гальоло Риккардо
|4
|0
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Фаббиан Джованни
|4
|0
|Майер Жан
|3
|0
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Канотто Луиджи
|2
|0
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Менез Жереми
|1
|0
|Коломби Симоне
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Реджина
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
1
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Реджина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
5
17
Брешия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Реджина
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
8
18
Голы по времени матча
Забито
10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
30%
2
22%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
3
16%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
13%
4
21%
61-75
5
63%
3
16%
76-90
Пропущено
13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
15%
1
17%
76-90
Забито
18
28
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
3
17%
5
18%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
6
33%
4
14%
76-90
Пропущено
19
13
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
5
26%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
2
11%
4
31%
61-75
4
21%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1
Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1
Реджина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1
Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0
Результаты матчей
Брешия
Реджина
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
3 раза 43%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Брешия
Реджина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
510
105
114
510
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|7