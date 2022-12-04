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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Брешия
0:2
Конец матча
Реджина
0'
0:1
3' Гол
Фаббиан Джованни
0:2
11' Гол
Менез Жереми
12' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
38' Желтая карточка
Папетти Андреа
47' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
54' Желтая карточка
Адорни Давиде
77' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
90'+6
1
Андреаччи
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
32
Папетти
Андреа
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
26
Бертаньоли
Массимо
7
Вивиани
Федерико
5
Ван
Де
Лои
Томми
8
Ндой
Эмануэле
11
Айе
Флориан
9
Морео
Стефано
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
28
Гальоло
Риккардо
23
Кампорезе
Микеле
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
37
Майер
Жан
20
Эрнани
Азеведо
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
Брешия
4-4-1-1
Реджина
4-3-3

История личных встреч

Брешия
Реджина

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СB
3:0
СB
0:2
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
4:0
К
0:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.23
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 5 0.33
Бьянки Флавио 3 (1) 0.2
Ндой Эмануэле 2 0.13
Морео Стефано 2 0.13
Олзер Джакомо 2 0.13
Галацци Николас 1 0.07
Бертаньоли Массимо 1 0.07
Кистана Андреа 1 0.07
Мангравити Массимилиано 1 0.07
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 5 0.33
Менез Жереми 4 0.27
Канотто Луиджи 4 0.27
Эрнани Азеведо 3 (2) 0.2
Ривас Ригоберто 2 0.13
Пьероцци Никколо 2 0.13
Гальоло Риккардо 2 0.13
Гори Габриэле 2 0.13
Майер Жан 1 0.07
Кризетиг Лоренцо 1 0.07
Льотти Даниэле 1 0.07
Ломбарди Алессандро 1 0.07
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 5 0
Бенали Ахмед 4 0
Карачич Фран 4 0
Ндой Эмануэле 3 0
Мангравити Массимилиано 3 0
Кистана Андреа 2 0
Ван Де Лои Томми 2 0
Уар Матье 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Леццерини Лука 0 1
Бизоли Димитри 1 0
Морео Стефано 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Галацци Николас 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 3 1
Гальоло Риккардо 4 0
Пьероцци Никколо 4 0
Фаббиан Джованни 4 0
Майер Жан 3 0
Кризетиг Лоренцо 2 0
Канотто Луиджи 2 0
Эрнани Азеведо 2 0
Равалья Федерико 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Оби Джоэл 1 0
Менез Жереми 1 0
Коломби Симоне 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0

Результаты матчей

Брешия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Реджина
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
1
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Реджина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

5
17
Брешия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Реджина
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

8
18

Голы по времени матча

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
30%
2
22%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
0
0%
3
16%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
13%
4
21%
61-75
5
63%
3
16%
76-90

Пропущено

13
6
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
2
15%
1
17%
76-90

Забито

18
28
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
3
17%
5
18%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
6
33%
4
14%
76-90

Пропущено

19
13
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
5
26%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
2
11%
4
31%
61-75
4
21%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1
Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1
Реджина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1
Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0

Результаты матчей

Брешия
Реджина

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
3 раза 43%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брешия
Реджина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
3
5
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
10
5
1
14
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 10 2 3 22 - 10 32
2.
Реджина
 15 9 2 4 28 - 13 29
3.
Бари
 15 5 8 2 22 - 16 23
4.
Парма
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Брешия
 15 6 5 4 18 - 19 23
6.
Дженоа
 15 6 5 4 16 - 13 23
7.
Тернана
 15 6 4 5 19 - 18 22
8.
Зюйдтироль
 15 5 7 3 19 - 20 22
9.
Асколи
 15 5 6 4 21 - 19 21
10.
Модена
 15 6 2 7 22 - 21 20
11.
Читтаделла
 15 4 7 4 13 - 16 19
12.
Пиза
 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 15 4 7 4 17 - 18 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Козенца
 15 4 4 7 15 - 24 16
16.
СПАЛ
 15 3 6 6 19 - 21 15
17.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
18.
Беневенто
 15 3 6 6 14 - 17 15
19.
Венеция
 15 4 3 8 16 - 22 15
20.
Перуджа
 15 3 3 9 10 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Реджина
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
5.
Тернана
 7 3 3 1 7 - 3 12
6.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
7.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
9.
Пиза
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
11.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
12.
Козенца
 7 3 1 3 10 - 9 10
13.
Модена
 7 3 1 3 12 - 9 10
14.
Читтаделла
 7 2 4 1 7 - 7 10
15.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
17.
Дженоа
 7 1 5 1 6 - 6 8
18.
Перуджа
 7 2 1 4 5 - 10 7
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
2.
Бари
 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Фрозиноне
 8 4 1 3 10 - 8 13
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Венеция
 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Зюйдтироль
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Беневенто
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
13.
Брешия
 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 7 1 4 2 8 - 8 7
17.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
18.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
19.
СПАЛ
 7 0 5 2 6 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Фрозиноне Болока Даниэль 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Андреа Папетти получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      12'
      Гальоло Риккардо получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Giovanni Fabbian сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Менез Жереми бьет в цель!
    • 3'
      Эрнани Азеведо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Giovanni Fabbian бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брешия 0:2 Реджина онлайн

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