Тур: 15. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
25
Гоцци
Паоло
42
Вока
Идриз
17
Пас
Йеферсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Гоцци ПаолоЗащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Панико ЧироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Насти МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Козенца
Перуджа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
67
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.13
|Ларривей Хоакин
|2
|0.13
|Риджионе Микеле
|2
|0.13
|Бриньола Энрико
|2
|0.13
|Флоренци Альдо
|2
|0.13
|Мерони Андреа
|1
|0.07
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.07
|Брешанини Марко
|1
|0.07
|Мерола Давиде
|1
|0.07
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.07
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
|Massimo Zilli
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.2
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.13
|Стриццоло Лука
|2
|0.13
|Луперини Грегорио
|1
|0.07
|Оливьери Марко
|1
|0.07
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.07
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Анджелла Габриэле
|0
|0
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Куан Кристиан
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|4
|1
|Вока Идриз
|5
|0
|Pietro Martino
|3
|1
|Вентури Майкл
|4
|0
|Рисполи Андреа
|3
|0
|Вяйсянен Саули
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Риджионе Микеле
|2
|0
|Насти Марко
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
|Massimo Zilli
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санторо Симоне
|3
|1
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Курадо Маркос
|4
|0
|Куан Кристиан
|4
|0
|Лизи Франческо
|2
|1
|Сгарби Филиппо
|2
|1
|Ианнони Эдоардо
|2
|1
|Касасола Тиаго
|3
|0
|Оливьери Марко
|3
|0
|Пас Йеферсон
|3
|0
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|Рози Алеандро
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Перуджа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
2
2
Козенца
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Перуджа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
10
Волевые поражения
4
2
Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Перуджа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
6
4
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
6
67%
4
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
6
5
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
14
10
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
3
21%
4
40%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
5
31%
1
10%
76-90
Пропущено
23
20
16 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
13%
6
30%
1-15
6
26%
1
5%
16-30
7
30%
4
20%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
0
0%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2
СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1
Перуджа
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2
Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0
Результаты матчей
Козенца
Перуджа
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Козенца
Перуджа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
311
113
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|21 - 10
|31
|2.
|2:0
|15
|9
|2
|4
|28 - 13
|29
|3.
|1:0
|15
|6
|6
|3
|19 - 19
|24
|4.
|0:0
|15
|5
|8
|2
|22 - 16
|23
|5.
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|6.
|0:2
|15
|6
|5
|4
|18 - 19
|23
|7.
|0:1
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|15
|6
|4
|5
|19 - 18
|22
|9.
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|10.
|1:2
|15
|5
|5
|5
|19 - 18
|20
|11.
|1:0
|15
|4
|7
|4
|13 - 16
|19
|12.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|24 - 20
|19
|13.
|15
|4
|7
|4
|17 - 18
|19
|14.
|2:1
|15
|4
|5
|6
|16 - 24
|17
|15.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|16.
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|17.
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|18.
|15
|4
|3
|8
|16 - 22
|15
|19.
|14
|4
|3
|7
|14 - 19
|15
|20.
|0:0
|15
|3
|3
|9
|10 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|0:2
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|5.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|8.
|2:1
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|11.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|13.
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|14.
|1:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|15.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|11 - 9
|8
|17.
|0:1
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|18.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|2.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|3.
|2:0
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|4.
|0:1
|8
|4
|0
|4
|9 - 8
|12
|5.
|1:2
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|9.
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|12 - 12
|8
|13.
|0:2
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|14.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|16.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|17.
|2:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|18.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|20.
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Парма
|Юрич Станко
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5