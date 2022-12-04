ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Козенца
0:0
Конец матча
Перуджа
0'
43' Желтая карточка
Вока Идриз
57' Желтая карточка
Вентури Майкл
79' Желтая карточка
Ианнони Эдоардо
86' Желтая карточка
Камильяно Агостино
90'+5

Ход матча

43'
Вока Идриз
 
46'
 
Стриццоло Лука
Ди Серио Джузеппе
46'
 
Бегетто Андреа
Пас Йеферсон
57'
Вентури Майкл
 
61'
Бриньола Энрико
Massimo Zilli
 
61'
 
Луперини Грегорио
Куан Кристиан
67'
 
Мелькьорри Федерико
Ди Кармине Самуэль
77'
Бутич Карло
Д'Урсо Кристиан
 
77'
 
Ианнони Эдоардо
Бартоломей Паоло
79'
 
Ианнони Эдоардо
85'
Брешанини Марко
Вока Идриз
 
85'
Камильяно Агостино
Гоцци Паоло
 
86'
Камильяно Агостино
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
77
Марсон
Леонардо
23
Вентури
Майкл
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
25
Гоцци
Паоло
42
Вока
Идриз
6
Кало
Джакомо
34
Флоренци
Альдо
10
Д'Урсо
Кристиан
40
Massimo
Zilli
9
Ларривей
Хоакин
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
24
Касасола
Тиаго
17
Пас
Йеферсон
16
Бартоломей
Паоло
25
Санторо
Симоне
28
Куан
Кристиан
18
Ди
Кармине
Самуэль
20
Ди
Серио
Джузеппе
Козенца
4-3-1-2
Перуджа
3-4-1-2

История личных встреч

Козенца
Перуджа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:2
СB
0:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
67

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Урсо Кристиан 2 0.13
Ларривей Хоакин 2 0.13
Риджионе Микеле 2 0.13
Бриньола Энрико 2 0.13
Флоренци Альдо 2 0.13
Мерони Андреа 1 0.07
Корнвиг Эмиль 1 0.07
Брешанини Марко 1 0.07
Мерола Давиде 1 0.07
Бутич Карло 1 (1) 0.07
Рисполи Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Pietro Martino 0 0
Massimo Zilli 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.2
Ди Кармине Самуэль 2 0.13
Стриццоло Лука 2 0.13
Луперини Грегорио 1 0.07
Оливьери Марко 1 0.07
Ди Серио Джузеппе 1 0.07
Касасола Тиаго 0 0
Анджелла Габриэле 0 0
Бартоломей Паоло 0 0
Курадо Маркос 0 0
Сгарби Филиппо 0 0
Куан Кристиан 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 4 1
Вока Идриз 5 0
Вентури Майкл 5 0
Pietro Martino 3 1
Рисполи Андреа 3 0
Вяйсянен Саули 3 0
Кало Джакомо 3 0
Риджионе Микеле 2 0
Насти Марко 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Ларривей Хоакин 1 0
Камильяно Агостино 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Мерони Андреа 1 0
Бутич Карло 1 0
Брешанини Марко 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0
Massimo Zilli 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санторо Симоне 3 1
Ианнони Эдоардо 3 1
Мелькьорри Федерико 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Курадо Маркос 4 0
Куан Кристиан 4 0
Лизи Франческо 2 1
Сгарби Филиппо 2 1
Касасола Тиаго 3 0
Оливьери Марко 3 0
Пас Йеферсон 3 0
Бартоломей Паоло 2 0
Рози Алеандро 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Вулич Милош 1 0

Результаты матчей

Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Перуджа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

2
2
Козенца
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Перуджа
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
10

Волевые поражения

4
2
Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Перуджа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

6
4

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
6
67%
4
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

6
5
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

14
10
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
3
21%
4
40%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

16
10
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
4
25%
2
20%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
5
31%
1
10%
76-90

Пропущено

23
20
16 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
3
13%
6
30%
1-15
6
26%
1
5%
16-30
7
30%
4
20%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
4
17%
2
10%
61-75
0
0%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2
СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1
Перуджа
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2
Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0

Результаты матчей

Козенца
Перуджа

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Козенца
Перуджа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
1
14
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 10 2 3 22 - 10 32
2.
Реджина
 15 9 2 4 28 - 13 29
3.
Бари
 15 5 8 2 22 - 16 23
4.
Парма
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Брешия
 15 6 5 4 18 - 19 23
6.
Дженоа
 15 6 5 4 16 - 13 23
7.
Тернана
 15 6 4 5 19 - 18 22
8.
Зюйдтироль
 15 5 7 3 19 - 20 22
9.
Асколи
 15 5 6 4 21 - 19 21
10.
Модена
 15 6 2 7 22 - 21 20
11.
Читтаделла
 15 4 7 4 13 - 16 19
12.
Пиза
 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 15 4 7 4 17 - 18 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Козенца
 15 4 4 7 15 - 24 16
16.
СПАЛ
 15 3 6 6 19 - 21 15
17.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
18.
Беневенто
 15 3 6 6 14 - 17 15
19.
Венеция
 15 4 3 8 16 - 22 15
20.
Перуджа
 15 3 3 9 10 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Реджина
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
5.
Тернана
 7 3 3 1 7 - 3 12
6.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
7.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
9.
Пиза
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
11.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
12.
Козенца
 7 3 1 3 10 - 9 10
13.
Модена
 7 3 1 3 12 - 9 10
14.
Читтаделла
 7 2 4 1 7 - 7 10
15.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
17.
Дженоа
 7 1 5 1 6 - 6 8
18.
Перуджа
 7 2 1 4 5 - 10 7
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
2.
Бари
 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Фрозиноне
 8 4 1 3 10 - 8 13
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Венеция
 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Зюйдтироль
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Беневенто
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
13.
Брешия
 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 7 1 4 2 8 - 8 7
17.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
18.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
19.
СПАЛ
 7 0 5 2 6 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Фрозиноне Болока Даниэль 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      43'
      Вока Идриз получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Козенца 0:0 Перуджа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     