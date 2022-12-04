ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Асколи
1:2
Второй тайм: 64'
Комо
0'
1:0
6' Гол в свои ворота
Черри Альберто
1:1
17' Гол
Манкузо Леонардо
28' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
1:2
29' Гол
Манкузо Леонардо
62' Желтая карточка
Фаласко Никола
63' Красная карточка
Гондо Седрик

Ход матча

6'
Черри Альберто
1:0
17'
1:1
Манкузо Леонардо
(Иоанну Николас)
26'
 
Да Рива Якопо
Иовин Алессио
28'
 
Беллемо Алессандро
29'
1:2
Манкузо Леонардо
(Кутроне Патрик)
41'
 
Бинкс Луис
Солини Маттео
43'
Гондо Седрик
Дионизи Федерико
 
46'
Чичиретти Амато
Фальцерано Марчелло
 
62'
Фаласко Никола
 
63'
Гондо Седрик
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Комо
3.19
3.39
2.24
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гуарна
Энрико
4
Шимич
Лоренцо
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
23
Фальцерано
Марчелло
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
27
Эрамо
Мирко
8
Калигара
Фабрицио
7
Лунгой
Кристофер
9
Дионизи
Федерико
1
Гидотти
Симоне
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
16
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
6
Иовин
Алессио
14
Беллемо
Алессандро
21
Арригони
Томмазо
63
Кутроне
Патрик
77
Манкузо
Леонардо
27
Черри
Альберто
Асколи
3-5-2
Комо
4-3-1-2

История личных встреч

Асколи
Комо

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
0:1
СB
1:0
СB
0:4

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 4 (1) 0.27
Гондо Седрик 4 (1) 0.27
Боттегин Эрик 3 0.2
Коллоколо Микеле 2 0.13
Калигара Фабрицио 1 0.07
Мендеш Педру 1 0.07
Чичиретти Амато 1 0.07
Шимич Лоренцо 1 0.07
Лунгой Кристофер 1 0.07
Бюхель Марсель 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Фаласко Никола 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 4 (1) 0.27
Манкузо Леонардо 3 0.2
Кутроне Патрик 3 0.2
Иоанну Николас 1 0.07
Бланко Алехандро 1 0.07
Арригони Томмазо 1 0.07
Беллемо Алессандро 1 0.07
Виньяли Лука 1 0.07
Liam Kerrigan2 1 0.07
Чаджиа Мутир 0 0
Фабрегас Сеск 0 0
Париджини Витторио 0 0
Каньяно Андреа 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 5 1
Гондо Седрик 5 1
Фаласко Никола 3 1
Калигара Фабрицио 3 1
Эрамо Мирко 4 0
Дионизи Федерико 3 0
Сальви Алессандро 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Леали Никола 2 0
Чичиретти Амато 2 0
Шимич Лоренцо 2 0
Кваранта Данило 2 0
Адьяпонг Клод 2 0
Джоване Самуэль 2 0
Донати Франческо 2 0
Коллоколо Микеле 0 1
Бюхель Марсель 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базелли Даниэле 4 0
Бинкс Луис 2 1
Фабрегас Сеск 3 0
Виньяли Лука 3 0
Одентал Кас 3 0
Арригони Томмазо 1 1
Манкузо Леонардо 2 0
Черри Альберто 2 0
Париджини Витторио 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Фараго Паоло 2 0
Иовин Алессио 2 0
Каньяно Андреа 2 0
Да Рива Якопо 0 1
Скалья Филиппо 1 0
Солини Маттео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Целехин Энрико 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0

Результаты матчей

Асколи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Комо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
5
Асколи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Комо
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

11
9
Асколи
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Комо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

14
14

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
3
33%
2
14%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
18%
2
22%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
5
56%
76-90

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
17%
3
21%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
6
33%
2
14%
76-90

Пропущено

16
23
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
6%
3
13%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
5
22%
31-45
4
25%
2
9%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
4
25%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2
Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1
Комо
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0
Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1

Результаты матчей

Асколи
Комо

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Асколи
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:1 15 10 1 4 21 - 10 31
2.
Реджина
 2:0 15 9 2 4 28 - 13 29
3.
Зюйдтироль
 1:0 15 6 6 3 19 - 19 24
4.
Бари
 0:0 15 5 8 2 22 - 16 23
5.
Парма
 15 6 5 4 21 - 16 23
6.
Брешия
 0:2 15 6 5 4 18 - 19 23
7.
Дженоа
 0:1 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Тернана
 15 6 4 5 19 - 18 22
9.
Модена
 15 6 2 7 22 - 21 20
10.
Асколи
 1:2 15 5 5 5 19 - 18 20
11.
Читтаделла
 1:0 15 4 7 4 13 - 16 19
12.
Пиза
 0:0 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 15 4 7 4 17 - 18 19
14.
Комо
 2:1 15 4 5 6 16 - 24 17
15.
Козенца
 0:0 15 4 4 7 15 - 24 16
16.
Беневенто
 14 3 6 5 14 - 16 15
17.
СПАЛ
 15 3 6 6 19 - 21 15
18.
Венеция
 15 4 3 8 16 - 22 15
19.
Палермо
 14 4 3 7 14 - 19 15
20.
Перуджа
 0:0 15 3 3 9 10 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:1 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Реджина
 2:0 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Брешия
 0:2 8 4 3 1 10 - 6 15
5.
Зюйдтироль
 1:0 8 3 4 1 11 - 9 13
6.
Тернана
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
8.
Комо
 2:1 8 3 3 2 9 - 9 12
9.
Пиза
 0:0 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
11.
Козенца
 0:0 7 3 1 3 10 - 9 10
12.
Модена
 7 3 1 3 12 - 9 10
13.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
14.
Читтаделла
 1:0 7 2 4 1 7 - 7 10
15.
Асколи
 1:2 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Бари
 0:0 7 1 5 1 11 - 9 8
17.
Дженоа
 0:1 7 1 5 1 6 - 6 8
18.
Перуджа
 0:0 7 2 1 4 5 - 10 7
19.
Беневенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 0:1 8 5 0 3 10 - 7 15
2.
Бари
 0:0 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Реджина
 2:0 8 4 1 3 9 - 7 13
4.
Фрозиноне
 0:1 8 4 0 4 9 - 8 12
5.
Асколи
 1:2 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Венеция
 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Зюйдтироль
 1:0 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Беневенто
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Читтаделла
 1:0 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Пиза
 0:0 8 1 5 2 12 - 12 8
13.
Брешия
 0:2 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
15.
Кальяри
 7 1 4 2 8 - 8 7
16.
Козенца
 0:0 8 1 3 4 5 - 15 6
17.
Комо
 2:1 7 1 2 4 7 - 15 5
18.
Перуджа
 0:0 8 1 2 5 5 - 10 5
19.
СПАЛ
 7 0 5 2 6 - 10 5
20.
Палермо
 6 1 1 4 5 - 11 4
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Парма Юрич Станко 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 43'
    Дионизи Федерико уходит с поля. Гондо Седрик выходит вместо него
  • 41'
    Солини Маттео уходит с поля. Луис Бинкс выходит вместо него
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    Асколи
    Ничья
    Комо
    3.19
    3.39
    2.24
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