Тур: 15. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
1:0
6' Гол в свои воротаЧерри Альберто
1:1
17' ГолМанкузо Леонардо
28' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
1:2
29' ГолМанкузо Леонардо
61' Желтая карточкаФаласко Никола
62' Красная карточкаГондо Седрик
66' Желтая карточкаЧерри Альберто
68' Желтая карточкаДа Рива Якопо
2:2
73' ГолЧичиретти Амато
75' Желтая карточкаМанкузо Леонардо
2:3
79' ГолБланко Алехандро
82' Желтая карточкаВиньяли Лука
3:3
83' ГолШимич Лоренцо
90' Желтая карточкаБланко Алехандро
90' Желтая карточкаИоанну Николас
90'+6
Ход матча
6'
1:0
17'
29'
61'
62'
66'
68'
73'
2:2
75'
79'
82'
83'
3:3
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 7
-
1 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
27
Эрамо
Мирко
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
-
Главный тренер: Букки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Racine Ba
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Асколи
Комо
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|4 (1)
|0.27
|Гондо Седрик
|4 (1)
|0.27
|Боттегин Эрик
|3
|0.2
|Коллоколо Микеле
|2
|0.13
|Чичиретти Амато
|2
|0.13
|Шимич Лоренцо
|2
|0.13
|Калигара Фабрицио
|1
|0.07
|Мендеш Педру
|1
|0.07
|Лунгой Кристофер
|1
|0.07
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|4 (1)
|0.27
|Манкузо Леонардо
|3
|0.2
|Кутроне Патрик
|3
|0.2
|Бланко Алехандро
|2
|0.13
|Иоанну Николас
|1
|0.07
|Арригони Томмазо
|1
|0.07
|Беллемо Алессандро
|1
|0.07
|Виньяли Лука
|1
|0.07
|Liam Kerrigan2
|1
|0.07
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Каньяно Андреа
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондо Седрик
|5
|2
|Беллучи Джузеппе
|5
|1
|Фаласко Никола
|4
|1
|Калигара Фабрицио
|3
|1
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Дионизи Федерико
|3
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Чичиретти Амато
|2
|0
|Шимич Лоренцо
|2
|0
|Кваранта Данило
|2
|0
|Адьяпонг Клод
|2
|0
|Джоване Самуэль
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|0
|1
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Виньяли Лука
|4
|0
|Бинкс Луис
|2
|1
|Фабрегас Сеск
|3
|0
|Манкузо Леонардо
|3
|0
|Черри Альберто
|3
|0
|Иоанну Николас
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Арригони Томмазо
|1
|1
|Да Рива Якопо
|1
|1
|Париджини Витторио
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Фараго Паоло
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Бланко Алехандро
|2
|0
|Каньяно Андреа
|2
|0
|Скалья Филиппо
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Комо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
9
Асколи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Комо
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
11
9
Асколи
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Комо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
16
18
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
1
6%
1-15
4
31%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
4
31%
3
19%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
18%
2
22%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
5
56%
76-90
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
15%
4
22%
1-15
3
15%
4
22%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
7
35%
3
17%
76-90
Пропущено
20
25
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
4
20%
4
16%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
4
20%
2
8%
46-60
3
15%
3
12%
61-75
5
25%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2
Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1
Комо
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0
Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1
Результаты матчей
Асколи
Комо
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Асколи
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
78
411
213
213
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|7