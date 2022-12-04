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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Асколи
3:3
Конец матча
Комо
0'
1:0
6' Гол в свои ворота
Черри Альберто
1:1
17' Гол
Манкузо Леонардо
28' Желтая карточка
Беллемо Алессандро
1:2
29' Гол
Манкузо Леонардо
61' Желтая карточка
Фаласко Никола
62' Красная карточка
Гондо Седрик
66' Желтая карточка
Черри Альберто
68' Желтая карточка
Да Рива Якопо
2:2
73' Гол
Чичиретти Амато
75' Желтая карточка
Манкузо Леонардо
2:3
79' Гол
Бланко Алехандро
82' Желтая карточка
Виньяли Лука
3:3
83' Гол
Шимич Лоренцо
90' Желтая карточка
Бланко Алехандро
90' Желтая карточка
Иоанну Николас
90'+6

Ход матча

6'
Черри Альберто
1:0
17'
1:1
Манкузо Леонардо
(Иоанну Николас)
26'
 
Да Рива Якопо
Иовин Алессио
28'
 
Беллемо Алессандро
29'
1:2
Манкузо Леонардо
(Кутроне Патрик)
41'
 
Бинкс Луис
Солини Маттео
43'
Гондо Седрик
Дионизи Федерико
 
46'
Чичиретти Амато
Фальцерано Марчелло
 
61'
Фаласко Никола
 
62'
Гондо Седрик
 
66'
 
Черри Альберто
67'
Мендеш Педру
Беллучи Джузеппе
 
68'
 
Да Рива Якопо
73'
Чичиретти Амато
2:2
75'
 
Манкузо Леонардо
76'
 
Бланко Алехандро
Кутроне Патрик
77'
 
Габриеллони Алессандро
Манкузо Леонардо
77'
 
Целехин Энрико
Да Рива Якопо
79'
2:3
Бланко Алехандро
(Беллемо Алессандро)
82'
Бюхель Марсель
Эрамо Мирко
 
82'
Бидуи Софьян
Калигара Фабрицио
 
82'
 
Виньяли Лука
83'
Шимич Лоренцо
(Чичиретти Амато)
3:3
90'
 
Бланко Алехандро
90'
 
Иоанну Николас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 7
  • 1 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гуарна
Энрико
4
Шимич
Лоренцо
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
23
Фальцерано
Марчелло
54
Фаласко
Никола
18
Коллоколо
Микеле
27
Эрамо
Мирко
8
Калигара
Фабрицио
7
Лунгой
Кристофер
9
Дионизи
Федерико
1
Гидотти
Симоне
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
16
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
6
Иовин
Алессио
14
Беллемо
Алессандро
21
Арригони
Томмазо
63
Кутроне
Патрик
27
Черри
Альберто
77
Манкузо
Леонардо
Асколи
3-5-2
Комо
4-3-1-2

История личных встреч

Асколи
Комо

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:1
СB
0:1
СB
1:0
СB
0:4

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 4 (1) 0.27
Гондо Седрик 4 (1) 0.27
Боттегин Эрик 3 0.2
Коллоколо Микеле 2 0.13
Чичиретти Амато 2 0.13
Шимич Лоренцо 2 0.13
Калигара Фабрицио 1 0.07
Мендеш Педру 1 0.07
Лунгой Кристофер 1 0.07
Бюхель Марсель 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Фаласко Никола 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 4 (1) 0.27
Манкузо Леонардо 3 0.2
Кутроне Патрик 3 0.2
Бланко Алехандро 2 0.13
Иоанну Николас 1 0.07
Арригони Томмазо 1 0.07
Беллемо Алессандро 1 0.07
Виньяли Лука 1 0.07
Liam Kerrigan2 1 0.07
Чаджиа Мутир 0 0
Фабрегас Сеск 0 0
Париджини Витторио 0 0
Каньяно Андреа 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гондо Седрик 5 2
Беллучи Джузеппе 5 1
Фаласко Никола 4 1
Калигара Фабрицио 3 1
Эрамо Мирко 4 0
Дионизи Федерико 3 0
Сальви Алессандро 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Леали Никола 2 0
Чичиретти Амато 2 0
Шимич Лоренцо 2 0
Кваранта Данило 2 0
Адьяпонг Клод 2 0
Джоване Самуэль 2 0
Донати Франческо 2 0
Коллоколо Микеле 0 1
Бюхель Марсель 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базелли Даниэле 4 0
Виньяли Лука 4 0
Бинкс Луис 2 1
Фабрегас Сеск 3 0
Манкузо Леонардо 3 0
Черри Альберто 3 0
Иоанну Николас 3 0
Одентал Кас 3 0
Арригони Томмазо 1 1
Да Рива Якопо 1 1
Париджини Витторио 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Фараго Паоло 2 0
Иовин Алессио 2 0
Бланко Алехандро 2 0
Каньяно Андреа 2 0
Скалья Филиппо 1 0
Солини Маттео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Целехин Энрико 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0

Результаты матчей

Асколи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Комо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
9
Асколи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Комо
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

11
9
Асколи
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Комо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

16
18

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
1
6%
1-15
4
31%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
15%
3
19%
61-75
4
31%
3
19%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
18%
2
22%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
5
56%
76-90

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
3
15%
4
22%
1-15
3
15%
4
22%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
7
35%
3
17%
76-90

Пропущено

20
25
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
4
20%
4
16%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
4
20%
2
8%
46-60
3
15%
3
12%
61-75
5
25%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Зюйдтироль - Асколи 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2
Асколи - Кальяри 2:1 Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1
Комо
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Комо - Бари 1:1 Дженоа - Комо 1:1 Комо - Венеция 1:0 Парма - Комо 1:0
Комо - Беневенто 2:1 Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3 Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1

Результаты матчей

Асколи
Комо

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
3:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Асколи
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 10 2 3 22 - 10 32
2.
Реджина
 15 9 2 4 28 - 13 29
3.
Бари
 15 5 8 2 22 - 16 23
4.
Парма
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Брешия
 15 6 5 4 18 - 19 23
6.
Дженоа
 15 6 5 4 16 - 13 23
7.
Тернана
 15 6 4 5 19 - 18 22
8.
Зюйдтироль
 15 5 7 3 19 - 20 22
9.
Асколи
 15 5 6 4 21 - 19 21
10.
Модена
 15 6 2 7 22 - 21 20
11.
Читтаделла
 15 4 7 4 13 - 16 19
12.
Пиза
 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 15 4 7 4 17 - 18 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Козенца
 15 4 4 7 15 - 24 16
16.
СПАЛ
 15 3 6 6 19 - 21 15
17.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
18.
Беневенто
 15 3 6 6 14 - 17 15
19.
Венеция
 15 4 3 8 16 - 22 15
20.
Перуджа
 15 3 3 9 10 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Реджина
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
5.
Тернана
 7 3 3 1 7 - 3 12
6.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
7.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
9.
Пиза
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
11.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
12.
Козенца
 7 3 1 3 10 - 9 10
13.
Модена
 7 3 1 3 12 - 9 10
14.
Читтаделла
 7 2 4 1 7 - 7 10
15.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
17.
Дженоа
 7 1 5 1 6 - 6 8
18.
Перуджа
 7 2 1 4 5 - 10 7
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
2.
Бари
 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Фрозиноне
 8 4 1 3 10 - 8 13
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Венеция
 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Зюйдтироль
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Беневенто
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
13.
Брешия
 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 7 1 4 2 8 - 8 7
17.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
18.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
19.
СПАЛ
 7 0 5 2 6 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Фрозиноне Болока Даниэль 7
Весь список
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    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 43'
      Дионизи Федерико уходит с поля. Гондо Седрик выходит вместо него
    • 41'
      Солини Маттео уходит с поля. Луис Бинкс выходит вместо него
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