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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 13.
Анортосис
0:2
Конец матча
Арис Лимассол
0'
0:1
29' Гол
Кажу
42' Желтая карточка
Кику Франсишку
0:2
48' Гол
Шави Уоррен
75' Желтая карточка
Варда Амр
76' Желтая карточка
Яблонский Евгений
79' Желтая карточка
Ароян Вараздат
90' Желтая карточка
Сёке Юлиус
90'+5
Анортосис
Арис Лимассол

История личных встреч

Анортосис
Арис Лимассол

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 4 0.31
Байшиньу Марку 1 0.08
Амбарцумян Оганес 1 0.08
Ароян Вараздат 1 0.08
Кику Франсишку 1 0.08
Хрисостому Андреас 1 0.08
Сабо Эрик 1 (1) 0.08
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Лео 5 0.38
Кокорин Александр 5 (1) 0.38
Шави Уоррен 3 0.23
Шполярич Матья 2 0.15
Кажу 2 0.15
Струски Кароль 2 0.15
Браун Морган 2 0.15
Яблонский Евгений 1 0.08
Брорссон Франц 1 0.08
Маямбела Михлали 1 0.08
Гоми Янник 1 0.08
Джаве Флорисс 1 0.08
Стемпиньски Мариуш 1 (1) 0.08

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варда Амр 5 0
Ароян Вараздат 4 0
Сабо Эрик 2 0
Коррейя Андерсон 2 0
Антониу Минас 2 0
Иоанну Михалис 2 0
Нинга Казимир 2 0
Панчеон Джейсон 1 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Уорис Маджид 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Кику Франсишку 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Радонич Деян 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 4 1
Кажу 5 0
Кокорин Александр 4 0
Сёке Юлиус 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Брорссон Франц 2 0
Маямбела Михлали 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Струски Кароль 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Мукету-Муссунда Алекс 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Шполярич Матья 1 0
Делмиро 1 0
Медиуб Абдель 1 0
Боакье Эрик 1 0

Результаты матчей

Анортосис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Арис Лимассол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
0
Анортосис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Арис Лимассол
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

6
13
Анортосис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Арис Лимассол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

6
13

Голы по времени матча

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
4
31%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Пропущено

7
8
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

12
28
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
6 Не забивали 0
2
17%
4
14%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
3
25%
4
14%
31-45
3
25%
5
18%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
3
25%
7
25%
76-90

Пропущено

16
11
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0
ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2
Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1

Результаты матчей

Анортосис
Арис Лимассол

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
3
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
9
4
1
12
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 13 9 4 0 29 - 6 31
2.
АПОЭЛ
 13 9 3 1 19 - 4 30
3.
Арис Лимассол
 13 9 2 2 28 - 11 29
4.
АЕК Ларнака
 13 9 1 3 23 - 9 28
5.
Аполлон
 12 5 4 3 11 - 10 19
6.
Анортосис
 13 5 2 6 12 - 16 17
7.
Неа Саламина
 13 5 1 7 13 - 17 16
8.
Омония
 12 5 1 6 17 - 16 16
9.
Кармиотисса
 12 4 3 5 9 - 17 15
10.
АЕЛ Лимаcсол
 12 4 2 6 10 - 11 14
11.
Докса Катокопия
 13 3 2 8 10 - 19 11
12.
Эносис
 13 3 2 8 9 - 20 11
13.
Олимпиакос Никосия
 13 1 4 8 9 - 26 7
14.
Акритас Хлоракас
 13 2 1 10 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 7 6 1 0 15 - 2 19
2.
Пафос
 6 5 1 0 13 - 1 16
3.
АПОЭЛ
 7 3 3 1 8 - 2 12
4.
Омония
 5 4 0 1 13 - 4 12
5.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
6.
Аполлон
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Кармиотисса
 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Эносис
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Анортосис
 6 2 1 3 6 - 7 7
10.
Неа Саламина
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 0 4 4 - 7 6
12.
Олимпиакос Никосия
 7 1 3 3 5 - 9 6
13.
Акритас Хлоракас
 7 2 0 5 5 - 15 6
14.
Докса Катокопия
 6 1 0 5 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 6 6 0 0 14 - 2 18
2.
АПОЭЛ
 6 6 0 0 11 - 2 18
3.
Пафос
 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
Анортосис
 7 3 1 3 6 - 9 10
5.
АЕК Ларнака
 6 3 0 3 8 - 7 9
6.
Аполлон
 6 2 3 1 5 - 4 9
7.
Неа Саламина
 7 3 0 4 7 - 7 9
8.
Докса Катокопия
 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 2 2 6 - 4 8
10.
Кармиотисса
 5 1 2 2 2 - 9 5
11.
Омония
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Эносис
 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 6 0 1 5 4 - 17 1
14.
Акритас Хлоракас
 6 0 1 5 2 - 9 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Неа Саламина Манджек Жорж 6
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
АПОЭЛ Вилер Христос 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Кику Франсишку получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Кажу бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Анортосис 0:2 Арис Лимассол онлайн

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