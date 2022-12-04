Тур: 13.
0:2
Конец матча
0'
0:1
29' ГолКажу
42' Желтая карточкаКику Франсишку
0:2
48' ГолШави Уоррен
75' Желтая карточкаВарда Амр
76' Желтая карточкаЯблонский Евгений
79' Желтая карточкаАроян Вараздат
90' Желтая карточкаСёке Юлиус
90'+5
Ход матча
29'
0:1
42'
48'
0:2
49'
75'
79'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Варда АмрНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Франсиско Муньос Хиско
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Анортосис
Арис Лимассол
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Среднее время на гол
77
108
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|4
|0.31
|Байшиньу Марку
|1
|0.08
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.08
|Ароян Вараздат
|1
|0.08
|Кику Франсишку
|1
|0.08
|Хрисостому Андреас
|1
|0.08
|Сабо Эрик
|1 (1)
|0.08
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Лео
|5
|0.38
|Кокорин Александр
|5 (1)
|0.38
|Шави Уоррен
|3
|0.23
|Шполярич Матья
|2
|0.15
|Кажу
|2
|0.15
|Струски Кароль
|2
|0.15
|Браун Морган
|2
|0.15
|Яблонский Евгений
|1
|0.08
|Брорссон Франц
|1
|0.08
|Маямбела Михлали
|1
|0.08
|Гоми Янник
|1
|0.08
|Джаве Флорисс
|1
|0.08
|Стемпиньски Мариуш
|1 (1)
|0.08
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|5
|0
|Ароян Вараздат
|4
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Антониу Минас
|2
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Панчеон Джейсон
|1
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|4
|1
|Кажу
|5
|0
|Кокорин Александр
|4
|0
|Сёке Юлиус
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Брорссон Франц
|2
|0
|Маямбела Михлали
|2
|0
|Бенгтссон Лео
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
|Боакье Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Арис Лимассол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
0
0
Анортосис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Арис Лимассол
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
6
13
Анортосис
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Арис Лимассол
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
6
13
Голы по времени матча
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
4
31%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Пропущено
7
8
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
12
28
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 10
6 Не забивали 0
2
17%
4
14%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
3
25%
4
14%
31-45
3
25%
5
18%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
3
25%
7
25%
76-90
Пропущено
16
11
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:1 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Неа Саламина 2:1 Омония - Анортосис 2:0
ПАЕЕК - Анортосис 1:4 Анортосис - Докса Катокопия 3:0 Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3
Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Лимассол - Пафос 2:2 Неа Саламина - Арис Лимассол 1:3 Арис Лимассол - Омония 1:1 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2
Арис Лимассол - Эносис 2:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1
Результаты матчей
Анортосис
Арис Лимассол
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Арис Лимассол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
49
94
112
49
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|6
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 4