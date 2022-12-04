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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
Беневенто
0:1
Конец матча
Палермо
0'
33' Желтая карточка
Гомес Клаудио
50' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
0:1
54' Гол
Брунори Маттео
78' Желтая карточка
Бро Жереми
88' Желтая карточка
Кубица Кшиштоф
90' Желтая карточка
Тельо Андрес
90'+8
21
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
33
Леверб
Максим
96
Капеллини
Риккардо
5
Машанджело
Эдоардо
16
Импрота
Риккардо
24
Вивиани
Маттиа
4
Акампора
Дженнаро
20
Ла
Гумина
Антонино
88
Форте
Франческо
10
Фариас
Диего
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
48
Бетелла
Давиде
30
Nicolo
Valente
3
Сала
Марко
8
Сегре
Джакопо
5
Гомес
Клаудио
21
Дамьяни
Самуэле
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
Беневенто
4-3-3
Палермо
3-5-2

История личных встреч

Беневенто
Палермо

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.2
Форте Франческо 2 0.13
Импрота Риккардо 2 0.13
Фариас Диего 1 0.07
Акампора Дженнаро 1 0.07
Леверб Максим 1 0.07
Пастина Кристиан 1 0.07
Куцупиас Илиас 1 0.07
Капеллини Риккардо 1 0.07
Чано Камилло 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 7 (2) 0.47
Элия Сальваторе 3 0.2
Nicolo Valente 2 0.13
Ди Мариано Франческо 1 0.07
Ivan Marconi 1 0.07
Сегре Джакопо 1 0.07
Неделчару Ионуц 0 0
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Матею Алеш 0 0
Гомес Клаудио 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карич Нермин 5 0
Пастина Кристиан 3 1
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Леверб Максим 4 0
Фулон Дам 4 0
Акампора Дженнаро 3 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Тельо Андрес 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Куцупиас Илиас 3 0
Глик Камил 2 0
Фариас Диего 2 0
Форте Франческо 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Импрота Риккардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Летиция Гаэтано 1 0
Палеари Альберто 1 0
Кубица Кшиштоф 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 5 1
Бетелла Давиде 3 1
Nicolo Valente 2 1
Неделчару Ионуц 3 0
Матею Алеш 3 0
Бро Жереми 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Брунори Маттео 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0

Результаты матчей

Беневенто
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
4
Беневенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

7
7
Беневенто
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Палермо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
4
57%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
45%
3
30%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
31%
6
38%
31-45
3
23%
5
31%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

18
18
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
28%
4
22%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
5
28%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0
Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0
Палермо
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Палермо - Венеция 0:1 Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2
Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0

Результаты матчей

Беневенто
Палермо

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Беневенто
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 10 2 3 22 - 10 32
2.
Реджина
 15 9 2 4 28 - 13 29
3.
Бари
 15 5 8 2 22 - 16 23
4.
Парма
 15 6 5 4 21 - 16 23
5.
Брешия
 15 6 5 4 18 - 19 23
6.
Дженоа
 15 6 5 4 16 - 13 23
7.
Тернана
 15 6 4 5 19 - 18 22
8.
Зюйдтироль
 15 5 7 3 19 - 20 22
9.
Асколи
 15 5 6 4 21 - 19 21
10.
Модена
 15 6 2 7 22 - 21 20
11.
Читтаделла
 15 4 7 4 13 - 16 19
12.
Пиза
 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 15 4 7 4 17 - 18 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Козенца
 15 4 4 7 15 - 24 16
16.
СПАЛ
 15 3 6 6 19 - 21 15
17.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
18.
Беневенто
 15 3 6 6 14 - 17 15
19.
Венеция
 15 4 3 8 16 - 22 15
20.
Перуджа
 15 3 3 9 10 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Реджина
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
5.
Тернана
 7 3 3 1 7 - 3 12
6.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
7.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
9.
Пиза
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
11.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
12.
Козенца
 7 3 1 3 10 - 9 10
13.
Модена
 7 3 1 3 12 - 9 10
14.
Читтаделла
 7 2 4 1 7 - 7 10
15.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
17.
Дженоа
 7 1 5 1 6 - 6 8
18.
Перуджа
 7 2 1 4 5 - 10 7
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
2.
Бари
 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Фрозиноне
 8 4 1 3 10 - 8 13
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Венеция
 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Зюйдтироль
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Беневенто
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
13.
Брешия
 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 7 1 4 2 8 - 8 7
17.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
18.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
19.
СПАЛ
 7 0 5 2 6 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Фрозиноне Болока Даниэль 7
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Гомес Клаудио получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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