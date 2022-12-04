Тур: 15. Стадион: Чиро Вигорито.
0'
33' Желтая карточкаГомес Клаудио
50' Желтая карточкаВивиани Маттиа
0:1
54' ГолБрунори Маттео
78' Желтая карточкаБро Жереми
88' Желтая карточкаКубица Кшиштоф
90' Желтая карточкаТельо Андрес
90'+8
Ход матча
33'
50'
54'
0:1
78'
88'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
10
Фариас
Диего
37
Матею
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
-
14 Тиам ПапеНападающий
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Беневенто
Палермо
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.2
|Форте Франческо
|2
|0.13
|Импрота Риккардо
|2
|0.13
|Фариас Диего
|1
|0.07
|Акампора Дженнаро
|1
|0.07
|Леверб Максим
|1
|0.07
|Пастина Кристиан
|1
|0.07
|Куцупиас Илиас
|1
|0.07
|Капеллини Риккардо
|1
|0.07
|Чано Камилло
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|7 (2)
|0.47
|Элия Сальваторе
|3
|0.2
|Nicolo Valente
|2
|0.13
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.07
|Ivan Marconi
|1
|0.07
|Сегре Джакопо
|1
|0.07
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Штулац Лео
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карич Нермин
|5
|0
|Пастина Кристиан
|3
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Леверб Максим
|4
|0
|Фулон Дам
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Тельо Андрес
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Куцупиас Илиас
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Фариас Диего
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Кубица Кшиштоф
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|5
|1
|Бетелла Давиде
|3
|1
|Nicolo Valente
|2
|1
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Бро Жереми
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Брунори Маттео
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
Результаты матчей
Беневенто
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Палермо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
4
Беневенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
7
7
Беневенто
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Палермо
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
10
11
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
4
57%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
45%
3
30%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
31%
6
38%
31-45
3
23%
5
31%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
18
18
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
28%
4
22%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
5
28%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0
Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0
Палермо
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Палермо - Венеция 0:1 Козенца - Палермо 3:2 Палермо - Парма 1:0 Модена - Палермо 0:2
Палермо - Читтаделла 0:0 Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0
Результаты матчей
Беневенто
Палермо
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Беневенто
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
96
510
510
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|7