Тур: 13.
1:0
Первый тайм: 43'
0'
19' Желтая карточкаЗелая Эмилио
1:0
23' Гол в свои воротаТанди Симранджит
32' Желтая карточкаКассама Морету
Ход матча
19'
23'
1:0
32'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррера Янник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зелая ЭмилиоНападающий
-
23 Калцас НикосНападающий
- Запасные игроки
-
71 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
История личных встреч
Омония
Кармиотисса
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
2.2
4
Среднее время на гол
40
22
Всего голов
12
19
Голов в среднем за матч
1.33
2.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
42
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|5 (2)
|0.38
|Хупер Гэри
|2
|0.15
|Безус Роман
|2
|0.15
|Какулис Андроникос
|2
|0.15
|Матавж Тим
|1
|0.08
|Ансарифард Карим
|1
|0.08
|Папулис Фотис
|1
|0.08
|Захариу Панайотис
|1
|0.08
|Милетич Неманья
|1
|0.08
|Лойзу Лойзос
|1
|0.08
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелая Эмилио
|3 (3)
|0.23
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0.15
|Думбия Абубакар
|2
|0.15
|Дюриш Михал
|1
|0.08
|Малоне Дион
|1
|0.08
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|6
|1
|Бруно V
|3
|0
|Безус Роман
|2
|0
|Кусулос Янис
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Ланг Адам
|0
|1
|Панайоту Николас
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Кирякидес Хараламбос
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малоне Дион
|4
|0
|Саллам Самир Бен
|4
|0
|Губочан Томаш
|3
|0
|Думбия Абубакар
|3
|0
|Сулейман Кулибали I
|3
|0
|Зелая Эмилио
|2
|0
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0
|Калцас Никос
|2
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Экономидис Гиоргос
|1
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|1
|0
|Меджиморец Винко
|1
|0
Результаты матчей
Омония
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Кармиотисса
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
0
Омония
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Кармиотисса
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
3
5
Омония
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Кармиотисса
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
13
2
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
50%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
35%
3
33%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
2
12%
3
33%
61-75
6
35%
1
11%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
5
33%
2
12%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Арис Лимассол - Омония 1:1
Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0
Кармиотисса
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1
АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6
Результаты матчей
Омония
Кармиотисса
Точный счет
4:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
4:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
4:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Омония
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
41
16
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
14
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
57
210
39
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|2.
|13
|9
|3
|1
|19 - 4
|30
|3.
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|4.
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|5.
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|6.
|1:0
|13
|6
|1
|6
|18 - 16
|19
|7.
|13
|5
|2
|6
|12 - 16
|17
|8.
|13
|5
|1
|7
|13 - 17
|16
|9.
|0:1
|13
|4
|3
|6
|9 - 18
|15
|10.
|12
|4
|2
|6
|10 - 11
|14
|11.
|13
|3
|2
|8
|10 - 19
|11
|12.
|13
|3
|2
|8
|9 - 20
|11
|13.
|13
|1
|4
|8
|9 - 26
|7
|14.
|13
|2
|1
|10
|7 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|3.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|4.
|7
|3
|3
|1
|8 - 2
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|13.
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|14 - 2
|18
|2.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|3.
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|5.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|7.
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|10.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|2 - 10
|5
|11.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|9
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|5
|Омония
|Бруно V
|5
|АПОЭЛ
|Маркиньос XXIII
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|6
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 4