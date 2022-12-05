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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 13.
Омония
1:0
Первый тайм: 43'
Кармиотисса
0'
19' Желтая карточка
Зелая Эмилио
1:0
23' Гол в свои ворота
Танди Симранджит
32' Желтая карточка
Кассама Морету

Ход матча

19'
 
Зелая Эмилио
23'
Танди Симранджит
1:0
32'
Кассама Морету
 
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Кармиотисса
7.10
4.55
1.38
Все Коэффициенты
Омония
Кармиотисса

История личных встреч

Омония
Кармиотисса

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:1
ПД
1:5
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
4:2
КК
0:5
К
0:5
КК
2:0
К
2:0

Голы

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

2.2
4

Среднее время на гол

40
22

Всего голов

12
19

Голов в среднем за матч

1.33
2.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
42

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 5 (2) 0.38
Хупер Гэри 2 0.15
Безус Роман 2 0.15
Какулис Андроникос 2 0.15
Матавж Тим 1 0.08
Ансарифард Карим 1 0.08
Папулис Фотис 1 0.08
Захариу Панайотис 1 0.08
Милетич Неманья 1 0.08
Лойзу Лойзос 1 0.08
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелая Эмилио 3 (3) 0.23
Эль-Алуши Мунир 2 0.15
Думбия Абубакар 2 0.15
Дюриш Михал 1 0.08
Малоне Дион 1 0.08

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 6 1
Бруно V 3 0
Безус Роман 2 0
Кусулос Янис 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Ланг Адам 0 1
Панайоту Николас 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Псалтис Парис 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малоне Дион 4 0
Саллам Самир Бен 4 0
Губочан Томаш 3 0
Думбия Абубакар 3 0
Сулейман Кулибали I 3 0
Зелая Эмилио 2 0
Эль-Алуши Мунир 2 0
Калцас Никос 2 0
Дюриш Михал 1 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Авраам Андреас 1 0
Подставски Томаш 1 0
Экономидис Гиоргос 1 0
Хадьивасилис Иоаннис 1 0
Меджиморец Винко 1 0

Результаты матчей

Омония
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Кармиотисса
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Омония
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Кармиотисса
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

3
5
Омония
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Кармиотисса
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

13
2
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
50%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
35%
3
33%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
2
12%
3
33%
61-75
6
35%
1
11%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
5
33%
2
12%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Омония - Кармиотисса 2:1 АПОЭЛ - Омония 4:0 Омония - Олимпиакос Никосия 4:0 Арис Лимассол - Омония 1:1
Шериф - Омония 1:0 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Реал Сосьедад 0:2 Пафос - Омония 3:0 Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0
Кармиотисса
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Омония - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1
АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6

Результаты матчей

Омония
Кармиотисса

Точный счет

4:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 40%
4:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

4:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Омония
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
1
1.5
1
6
3
2
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1
6
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
2
10
3
9
2.5
2
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 13 9 4 0 29 - 6 31
2.
АПОЭЛ
 13 9 3 1 19 - 4 30
3.
Арис Лимассол
 13 9 2 2 28 - 11 29
4.
АЕК Ларнака
 13 9 1 3 23 - 9 28
5.
Аполлон
 12 5 4 3 11 - 10 19
6.
Омония
 1:0 13 6 1 6 18 - 16 19
7.
Анортосис
 13 5 2 6 12 - 16 17
8.
Неа Саламина
 13 5 1 7 13 - 17 16
9.
Кармиотисса
 0:1 13 4 3 6 9 - 18 15
10.
АЕЛ Лимаcсол
 12 4 2 6 10 - 11 14
11.
Докса Катокопия
 13 3 2 8 10 - 19 11
12.
Эносис
 13 3 2 8 9 - 20 11
13.
Олимпиакос Никосия
 13 1 4 8 9 - 26 7
14.
Акритас Хлоракас
 13 2 1 10 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 7 6 1 0 15 - 2 19
2.
Пафос
 6 5 1 0 13 - 1 16
3.
Омония
 1:0 6 5 0 1 14 - 4 15
4.
АПОЭЛ
 7 3 3 1 8 - 2 12
5.
Арис Лимассол
 7 3 2 2 14 - 9 11
6.
Аполлон
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Кармиотисса
 0:1 7 3 1 3 7 - 8 10
8.
Эносис
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Анортосис
 6 2 1 3 6 - 7 7
10.
Неа Саламина
 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 0 4 4 - 7 6
12.
Олимпиакос Никосия
 7 1 3 3 5 - 9 6
13.
Акритас Хлоракас
 7 2 0 5 5 - 15 6
14.
Докса Катокопия
 6 1 0 5 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 6 6 0 0 14 - 2 18
2.
АПОЭЛ
 6 6 0 0 11 - 2 18
3.
Пафос
 7 4 3 0 16 - 5 15
4.
Анортосис
 7 3 1 3 6 - 9 10
5.
АЕК Ларнака
 6 3 0 3 8 - 7 9
6.
Аполлон
 6 2 3 1 5 - 4 9
7.
Неа Саламина
 7 3 0 4 7 - 7 9
8.
Докса Катокопия
 7 2 2 3 7 - 10 8
9.
АЕЛ Лимаcсол
 6 2 2 2 6 - 4 8
10.
Кармиотисса
 0:1 6 1 2 3 2 - 10 5
11.
Омония
 1:0 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Эносис
 7 1 0 6 3 - 14 3
13.
Олимпиакос Никосия
 6 0 1 5 4 - 17 1
14.
Акритас Хлоракас
 6 0 1 5 2 - 9 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 9
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 5
Омония Бруно V 5
АПОЭЛ Маркиньос XXIII 5
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Неа Саламина Манджек Жорж 6
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
АПОЭЛ Вилер Христос 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    32'
    Кассама Морету получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Simranjit Thandi уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    19'
    Зелая Эмилио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Кармиотисса
7.10
4.55
1.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Омония 1:0 Кармиотисса онлайн

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