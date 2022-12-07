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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Тернана
1:0
Конец матча
Кальяри
0'
1:0
8' Пенальти
Фалетти Сесар
45' Желтая карточка
Петтинари Стефано
69' Желтая карточка
Баррека Антонио
71' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
73' Желтая карточка
Макумбу Антуан
1:0
76' Не забитый пенальти
Паволетти Леонардо
90' Желтая карточка
Samuele Spalluto
90'+6
1
Яннарилли
Энтони
24
Гирингелли
Лука
4
Соренсен
Фредерик
13
Мантовани
Валерио
91
Коррадо
Никколо
34
Агацци
Давиде
14
Ди
Таккио
Франческо
5
Палумбо
Антонио
10
Фалетти
Сесар
32
Петтинари
Стефано
21
Партипило
Антони
1
Радунович
Борис
28
Дзаппа
Габриэле
24
Капрадосси
Элио
33
Оберт
Адам
27
Баррека
Антонио
14
Дейола
Алессандро
10
Виола
Николас
29
Макумбу
Антуан
39
Курфалидис
Христос
9
Лападула
Джанлука
77
Лувумбо
Зито
Тернана
4-3-1-2
Кальяри
4-3-1-2

История личных встреч

Тернана
Кальяри

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Партипило Антони 4 0.25
Фавилли Андреа 4 0.25
Палумбо Антонио 2 0.13
Кулибали Мамаду 2 0.13
Фалетти Сесар 2 (2) 0.13
Доннарумма Альфредо 1 0.06
Петтинари Стефано 1 0.06
Ди Таккио Франческо 1 0.06
Соренсен Фредерик 1 0.06
Коррадо Никколо 1 0.06
Моро Рауль 1 0.06
Агацци Давиде 0 0
Дефенди Марино 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Кассата Франческо 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 5 (1) 0.31
Лувумбо Зито 3 0.19
Манкозу Марко 2 0.13
Паволетти Леонардо 2 0.13
Дейола Алессандро 1 0.06
Рог Марко 1 0.06
Перейро Гастон 1 0.06
Макумбу Антуан 1 0.06
Виола Николас 1 (1) 0.06
Миллико Винченцо 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Нандес Найтан 0 0
Карбони Франко 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 5 0
Ди Таккио Франческо 4 0
Партипило Антони 4 0
Фавилли Андреа 3 0
Кассата Франческо 3 0
Диаките Салим 3 0
Соренсен Фредерик 1 1
Агацци Давиде 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Мантовани Валерио 2 0
Кулибали Мамаду 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Петтинари Стефано 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Капуано Марко 1 0
Гирингелли Лука 1 0
Богдан Лука 1 0
Моро Рауль 1 0
Samuele Spalluto 1 0
Капанни Габриэле 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 5 0
Дейола Алессандро 3 0
Рог Марко 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Паволетти Леонардо 2 0
Лападула Джанлука 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Виола Николас 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Баррека Антонио 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Макумбу Антуан 1 0
Дезогус Якопо 1 0

Результаты матчей

Тернана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Кальяри
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
6
Тернана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

9
8
Тернана
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Кальяри
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

11
14

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
67%
2
22%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Пропущено

13
10
10 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
6
46%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
5%
3
18%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
6
27%
3
18%
31-45
4
18%
2
12%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
6
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
6
38%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0
Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1
Кальяри
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2
Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3

Результаты матчей

Тернана
Кальяри

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Тернана
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
5
11
3
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 10 2 3 22 - 10 32
2.
Реджина
 15 9 2 4 28 - 13 29
3.
Тернана
 16 7 4 5 20 - 18 25
4.
Бари
 15 5 8 2 22 - 16 23
5.
Парма
 15 6 5 4 21 - 16 23
6.
Брешия
 15 6 5 4 18 - 19 23
7.
Дженоа
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Зюйдтироль
 15 5 7 3 19 - 20 22
9.
Асколи
 15 5 6 4 21 - 19 21
10.
Модена
 15 6 2 7 22 - 21 20
11.
Читтаделла
 15 4 7 4 13 - 16 19
12.
Пиза
 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 16 4 7 5 17 - 19 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Козенца
 15 4 4 7 15 - 24 16
16.
СПАЛ
 15 3 6 6 19 - 21 15
17.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
18.
Беневенто
 15 3 6 6 14 - 17 15
19.
Венеция
 15 4 3 8 16 - 22 15
20.
Перуджа
 15 3 3 9 10 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 8 5 1 2 14 - 9 16
3.
Реджина
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
6.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
7.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
9.
Пиза
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
11.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
12.
Козенца
 7 3 1 3 10 - 9 10
13.
Модена
 7 3 1 3 12 - 9 10
14.
Читтаделла
 7 2 4 1 7 - 7 10
15.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
17.
Дженоа
 7 1 5 1 6 - 6 8
18.
Перуджа
 7 2 1 4 5 - 10 7
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
2.
Бари
 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Фрозиноне
 8 4 1 3 10 - 8 13
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Венеция
 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Зюйдтироль
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
9.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
10.
Беневенто
 7 2 3 2 8 - 7 9
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
13.
Брешия
 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
18.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
19.
СПАЛ
 7 0 5 2 6 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
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Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Петтинари Стефано получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Фалетти Сесар из команды Тернана забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тернана 1:0 Кальяри онлайн

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