Тур: 16. Стадион: Либеро Либерати.
0'
1:0
8' ПенальтиФалетти Сесар
45' Желтая карточкаПеттинари Стефано
69' Желтая карточкаБаррека Антонио
71' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
73' Желтая карточкаМакумбу Антуан
1:0
76' Не забитый пенальтиПаволетти Леонардо
90' Желтая карточкаSamuele Spalluto
90'+6
Ход матча
8'
1:0
69'
73'
76'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 12
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 12
-
4 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
306 Количество передач 508
-
36 Владение мячом, % 64
33
Оберт
Адам
77
Лувумбо
Зито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Моро РаульНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
История личных встреч
Тернана
Кальяри
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Партипило Антони
|4
|0.25
|Фавилли Андреа
|4
|0.25
|Палумбо Антонио
|2
|0.13
|Кулибали Мамаду
|2
|0.13
|Фалетти Сесар
|2 (2)
|0.13
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.06
|Петтинари Стефано
|1
|0.06
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.06
|Соренсен Фредерик
|1
|0.06
|Коррадо Никколо
|1
|0.06
|Моро Рауль
|1
|0.06
|Агацци Давиде
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|5 (1)
|0.31
|Лувумбо Зито
|3
|0.19
|Манкозу Марко
|2
|0.13
|Паволетти Леонардо
|2
|0.13
|Дейола Алессандро
|1
|0.06
|Рог Марко
|1
|0.06
|Перейро Гастон
|1
|0.06
|Макумбу Антуан
|1
|0.06
|Виола Николас
|1 (1)
|0.06
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Ди Таккио Франческо
|4
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Фавилли Андреа
|3
|0
|Кассата Франческо
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|1
|Агацци Давиде
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Мантовани Валерио
|2
|0
|Кулибали Мамаду
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|5
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Рог Марко
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Паволетти Леонардо
|2
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Макумбу Антуан
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Кальяри
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
6
Тернана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
9
8
Тернана
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Кальяри
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
11
14
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
67%
2
22%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Пропущено
13
10
10 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
6
46%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
1
5%
3
18%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
6
27%
3
18%
31-45
4
18%
2
12%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
6
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
19
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 13
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
6
38%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0
Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2 Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1
Кальяри
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кальяри - Парма 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2
Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3
Результаты матчей
Тернана
Кальяри
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Тернана
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
35
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
412
511
313
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|7