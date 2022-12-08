Тур: 16. Стадион: Эннио Тардини.
0'
18' Желтая карточкаВаленти Лаутаро
0:1
20' ГолФорте Франческо
0:1
32' Не забитый пенальтиВаскес Франко
Ход матча
18'
20'
0:1
32'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
24
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
-
14 Тиам ПапеНападающий
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
История личных встреч
Парма
Беневенто
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
180
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инглезе Роберто
|4
|0.25
|Дель Прато Энрико
|3
|0.19
|Ман Деннис
|3 (1)
|0.19
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.13
|Камара Дрисса
|2
|0.13
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.13
|Васкес Франко
|1 (1)
|0.06
|Эстевес Науэль
|1
|0.06
|Валенти Лаутаро
|1
|0.06
|Бенедычак Адриан
|1
|0.06
|Остерволде Джейден
|1
|0.06
|Зом Симон
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|3
|0.19
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.19
|Импрота Риккардо
|2
|0.13
|Фариас Диего
|1
|0.06
|Акампора Дженнаро
|1
|0.06
|Леверб Максим
|1
|0.06
|Пастина Кристиан
|1
|0.06
|Куцупиас Илиас
|1
|0.06
|Капеллини Риккардо
|1
|0.06
|Чано Камилло
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Antoine Hainaut
|3
|1
|Васкес Франко
|3
|0
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Кулибали Войо
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Валенти Лаутаро
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Зом Симон
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карич Нермин
|5
|0
|Пастина Кристиан
|3
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Леверб Максим
|4
|0
|Фулон Дам
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Тельо Андрес
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Куцупиас Илиас
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Фариас Диего
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Кубица Кшиштоф
|1
|0
Результаты матчей
Парма
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Беневенто
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
4
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Беневенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
7
4
Парма
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Беневенто
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
12
8
Голы по времени матча
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
2
29%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
5
45%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
21
13
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
4
31%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
4
19%
2
15%
61-75
1
5%
3
23%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
6%
3
17%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
25%
5
28%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0
Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1
Беневенто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1
Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0
Результаты матчей
Парма
Беневенто
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Парма
Беневенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
25
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
78
510
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|2
|3
|22 - 10
|32
|2.
|15
|9
|2
|4
|28 - 13
|29
|3.
|16
|7
|4
|5
|20 - 18
|25
|4.
|15
|5
|8
|2
|22 - 16
|23
|5.
|0:1
|16
|6
|5
|5
|21 - 17
|23
|6.
|15
|6
|5
|4
|18 - 19
|23
|7.
|15
|6
|5
|4
|16 - 13
|23
|8.
|15
|5
|7
|3
|19 - 20
|22
|9.
|15
|5
|6
|4
|21 - 19
|21
|10.
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|11.
|15
|4
|7
|4
|13 - 16
|19
|12.
|15
|4
|7
|4
|24 - 20
|19
|13.
|16
|4
|7
|5
|17 - 19
|19
|14.
|15
|5
|3
|7
|15 - 19
|18
|15.
|1:0
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|16.
|15
|4
|4
|7
|15 - 24
|16
|17.
|15
|3
|6
|6
|19 - 21
|15
|18.
|15
|3
|6
|6
|17 - 26
|15
|19.
|15
|4
|3
|8
|16 - 22
|15
|20.
|15
|3
|3
|9
|10 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|6.
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|8.
|8
|2
|5
|1
|11 - 10
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|13.
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|14.
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|7
|1
|5
|1
|11 - 9
|8
|17.
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|18.
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|1:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|20.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|2.
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|3.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|12 - 15
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|8
|1
|5
|2
|12 - 12
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|15.
|0:1
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|16.
|8
|1
|4
|3
|8 - 9
|7
|17.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|18.
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|20.
|7
|0
|3
|4
|8 - 17
|3
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|7