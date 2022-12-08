ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Парма
0:1
Первый тайм: 42'
Беневенто
0'
18' Желтая карточка
Валенти Лаутаро
0:1
20' Гол
Форте Франческо
0:1
32' Не забитый пенальти
Васкес Франко

Ход матча

18'
Валенти Лаутаро
 
20'
0:1
Форте Франческо
(Фариас Диего)
25'
Тутино Дженнаро
Михэйлэ Валентин
 
32'
Васкес Франко
0:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Беневенто
1.86
3.40
4.30
Все Коэффициенты
22
Чичисола
Леандро
20
Antoine
Hainaut
3
Осорио
Йордан
30
Валенти
Лаутаро
17
Остерволде
Джейден
16
Бернабе
Адриан
24
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
10
Васкес
Франко
28
Михэйлэ
Валентин
45
Инглезе
Роберто
21
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
96
Капеллини
Риккардо
5
Машанджело
Эдоардо
7
Карич
Нермин
27
Скьяттарелла
Паскуале
8
Тельо
Андрес
10
Фариас
Диего
88
Форте
Франческо
16
Импрота
Риккардо
Парма
4-2-3-1
Беневенто
4-3-3

История личных встреч

Парма
Беневенто

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:0
СA
2:2
СA
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
180

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.25
Дель Прато Энрико 3 0.19
Ман Деннис 3 (1) 0.19
Михэйлэ Валентин 2 0.13
Камара Дрисса 2 0.13
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.13
Васкес Франко 1 (1) 0.06
Эстевес Науэль 1 0.06
Валенти Лаутаро 1 0.06
Бенедычак Адриан 1 0.06
Остерволде Джейден 1 0.06
Зом Симон 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 3 0.19
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.19
Импрота Риккардо 2 0.13
Фариас Диего 1 0.06
Акампора Дженнаро 1 0.06
Леверб Максим 1 0.06
Пастина Кристиан 1 0.06
Куцупиас Илиас 1 0.06
Капеллини Риккардо 1 0.06
Чано Камилло 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Antoine Hainaut 3 1
Васкес Франко 3 0
Эстевес Науэль 3 0
Кулибали Войо 3 0
Дель Прато Энрико 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Валенти Лаутаро 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Чичисола Леандро 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Зом Симон 1 0
Болог Ботонд 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Alessandro Circati 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карич Нермин 5 0
Пастина Кристиан 3 1
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Леверб Максим 4 0
Фулон Дам 4 0
Акампора Дженнаро 3 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Тельо Андрес 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Куцупиас Илиас 3 0
Глик Камил 2 0
Фариас Диего 2 0
Форте Франческо 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Импрота Риккардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Летиция Гаэтано 1 0
Палеари Альберто 1 0
Кубица Кшиштоф 1 0

Результаты матчей

Парма
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Беневенто
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
4
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Беневенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

7
4
Парма
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Беневенто
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

12
8

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
2
29%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
5
45%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

21
13
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
4
31%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
4
19%
2
15%
61-75
1
5%
3
23%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
6%
3
17%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
4
25%
5
28%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0
Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1
Беневенто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1
Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0

Результаты матчей

Парма
Беневенто

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Парма
Беневенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
5
10
3
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 10 2 3 22 - 10 32
2.
Реджина
 15 9 2 4 28 - 13 29
3.
Тернана
 16 7 4 5 20 - 18 25
4.
Бари
 15 5 8 2 22 - 16 23
5.
Парма
 0:1 16 6 5 5 21 - 17 23
6.
Брешия
 15 6 5 4 18 - 19 23
7.
Дженоа
 15 6 5 4 16 - 13 23
8.
Зюйдтироль
 15 5 7 3 19 - 20 22
9.
Асколи
 15 5 6 4 21 - 19 21
10.
Модена
 15 6 2 7 22 - 21 20
11.
Читтаделла
 15 4 7 4 13 - 16 19
12.
Пиза
 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 16 4 7 5 17 - 19 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Беневенто
 1:0 16 4 6 6 15 - 17 18
16.
Козенца
 15 4 4 7 15 - 24 16
17.
СПАЛ
 15 3 6 6 19 - 21 15
18.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
19.
Венеция
 15 4 3 8 16 - 22 15
20.
Перуджа
 15 3 3 9 10 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 0:1 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 7 5 1 1 19 - 6 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
6.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
7.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
9.
Пиза
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
11.
Козенца
 7 3 1 3 10 - 9 10
12.
Модена
 7 3 1 3 12 - 9 10
13.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
14.
Читтаделла
 7 2 4 1 7 - 7 10
15.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
17.
Дженоа
 7 1 5 1 6 - 6 8
18.
Перуджа
 7 2 1 4 5 - 10 7
19.
Беневенто
 1:0 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
2.
Бари
 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Фрозиноне
 8 4 1 3 10 - 8 13
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Беневенто
 1:0 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Зюйдтироль
 7 3 2 2 8 - 10 11
9.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
13.
Брешия
 7 2 2 3 8 - 13 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 0:1 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
18.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
19.
СПАЛ
 7 0 5 2 6 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Фрозиноне Болока Даниэль 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Беневенто
1.86
3.40
4.30
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Где смотреть матч Парма 0:1 Беневенто онлайн

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Парма
Беневенто
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