Тур: 16. Стадион: Эннио Тардини.
0'
18' Желтая карточкаВаленти Лаутаро
0:1
20' ГолФорте Франческо
0:1
34' Не забитый пенальтиВаскес Франко
69' Желтая карточкаБонни Анж-Йоан
80' Красная карточкаЭль-Кауакиби Хамза
83' Желтая карточкаВаскес Франко
90' Желтая карточкаКарич Нермин
90' Желтая карточкаКуцупиас Илиас
90' Желтая карточкаПастина Кристиан
90'+8
Ход матча
18'
20'
0:1
34'
0:1
69'
83'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
13 Угловые 0
-
2 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
479 Количество передач 347
-
59 Владение мячом, % 41
24
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
-
14 Тиам ПапеНападающий
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
История личных встреч
Парма
Беневенто
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
180
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инглезе Роберто
|4
|0.25
|Дель Прато Энрико
|3
|0.19
|Ман Деннис
|3 (1)
|0.19
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.13
|Камара Дрисса
|2
|0.13
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.13
|Васкес Франко
|1 (1)
|0.06
|Эстевес Науэль
|1
|0.06
|Валенти Лаутаро
|1
|0.06
|Бенедычак Адриан
|1
|0.06
|Остерволде Джейден
|1
|0.06
|Зом Симон
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|3
|0.19
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.19
|Импрота Риккардо
|2
|0.13
|Фариас Диего
|1
|0.06
|Акампора Дженнаро
|1
|0.06
|Леверб Максим
|1
|0.06
|Пастина Кристиан
|1
|0.06
|Куцупиас Илиас
|1
|0.06
|Капеллини Риккардо
|1
|0.06
|Чано Камилло
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Antoine Hainaut
|3
|1
|Васкес Франко
|4
|0
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Кулибали Войо
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Валенти Лаутаро
|2
|0
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Зом Симон
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карич Нермин
|6
|0
|Пастина Кристиан
|4
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Леверб Максим
|4
|0
|Фулон Дам
|4
|0
|Куцупиас Илиас
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Тельо Андрес
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Фариас Диего
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|0
|1
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Кубица Кшиштоф
|1
|0
Результаты матчей
Парма
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Беневенто
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
4
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Беневенто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
7
4
Парма
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Беневенто
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
12
8
Голы по времени матча
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
2
29%
1-15
3
30%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
5
45%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
21
14
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
10%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
6
29%
4
29%
31-45
4
19%
3
21%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
1
5%
3
21%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
3
17%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
5
28%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
3
18%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0
Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1
Беневенто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1
Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0
Результаты матчей
Парма
Беневенто
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Тоталы голов в матче
Парма
Беневенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
44
54
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
62
25
35
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
79
511
313
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|5 (2)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|7