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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Парма
0:1
Конец матча
Беневенто
0'
18' Желтая карточка
Валенти Лаутаро
0:1
20' Гол
Форте Франческо
0:1
34' Не забитый пенальти
Васкес Франко
69' Желтая карточка
Бонни Анж-Йоан
80' Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза
83' Желтая карточка
Васкес Франко
90' Желтая карточка
Карич Нермин
90' Желтая карточка
Куцупиас Илиас
90' Желтая карточка
Пастина Кристиан
90'+8
22
Чичисола
Леандро
20
Antoine
Hainaut
3
Осорио
Йордан
30
Валенти
Лаутаро
17
Остерволде
Джейден
16
Бернабе
Адриан
24
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
10
Васкес
Франко
28
Михэйлэ
Валентин
45
Инглезе
Роберто
21
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
96
Капеллини
Риккардо
5
Машанджело
Эдоардо
7
Карич
Нермин
27
Скьяттарелла
Паскуале
8
Тельо
Андрес
10
Фариас
Диего
88
Форте
Франческо
16
Импрота
Риккардо
Парма
4-2-3-1
Беневенто
4-3-3

История личных встреч

Парма
Беневенто

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:0
СA
2:2
СA
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
180

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.25
Дель Прато Энрико 3 0.19
Ман Деннис 3 (1) 0.19
Михэйлэ Валентин 2 0.13
Камара Дрисса 2 0.13
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.13
Васкес Франко 1 (1) 0.06
Эстевес Науэль 1 0.06
Валенти Лаутаро 1 0.06
Бенедычак Адриан 1 0.06
Остерволде Джейден 1 0.06
Зом Симон 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 3 0.19
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.19
Импрота Риккардо 2 0.13
Фариас Диего 1 0.06
Акампора Дженнаро 1 0.06
Леверб Максим 1 0.06
Пастина Кристиан 1 0.06
Куцупиас Илиас 1 0.06
Капеллини Риккардо 1 0.06
Чано Камилло 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Antoine Hainaut 3 1
Васкес Франко 4 0
Эстевес Науэль 3 0
Кулибали Войо 3 0
Дель Прато Энрико 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Валенти Лаутаро 2 0
Бонни Анж-Йоан 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Чичисола Леандро 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Зом Симон 1 0
Болог Ботонд 1 0
Alessandro Circati 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карич Нермин 6 0
Пастина Кристиан 4 1
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Леверб Максим 4 0
Фулон Дам 4 0
Куцупиас Илиас 4 0
Акампора Дженнаро 3 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Тельо Андрес 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Глик Камил 2 0
Фариас Диего 2 0
Форте Франческо 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 1
Импрота Риккардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Летиция Гаэтано 1 0
Палеари Альберто 1 0
Кубица Кшиштоф 1 0

Результаты матчей

Парма
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Беневенто
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
4
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Беневенто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

7
4
Парма
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Беневенто
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

12
8

Голы по времени матча

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
2
29%
1-15
3
30%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
5
45%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

21
14
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
2
10%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
6
29%
4
29%
31-45
4
19%
3
21%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
1
5%
3
21%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
3
17%
1-15
5
29%
29%
3
17%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
4
24%
5
28%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
3
18%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0
Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1
Беневенто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Беневенто - Палермо 0:1 Реджина - Беневенто 2:2 СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1
Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0

Результаты матчей

Парма
Беневенто

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Тоталы голов в матче

Парма
Беневенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
5
4
1.5
2
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
3
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
5
11
3
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 11 2 3 25 - 10 35
2.
Реджина
 16 9 2 5 28 - 16 29
3.
Бари
 16 6 8 2 25 - 16 26
4.
Дженоа
 16 7 5 4 18 - 13 26
5.
Тернана
 16 7 4 5 20 - 18 25
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
8.
Зюйдтироль
 16 5 7 4 19 - 22 22
9.
Модена
 16 6 3 7 24 - 23 21
10.
Асколи
 15 5 6 4 21 - 19 21
11.
Читтаделла
 16 4 7 5 13 - 19 19
12.
Пиза
 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 16 4 7 5 17 - 19 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Беневенто
 16 4 6 6 15 - 17 18
16.
Козенца
 16 4 5 7 16 - 25 17
17.
СПАЛ
 16 3 7 6 19 - 21 16
18.
Венеция
 16 4 4 8 18 - 24 16
19.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
20.
Перуджа
 16 3 4 9 10 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
6.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
7.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
9.
Пиза
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
11.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
12.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
13.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
14.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
15.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
16.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
18.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
19.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 5 (2)
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Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Фрозиноне Болока Даниэль 7
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Где смотреть матч Парма 0:1 Беневенто онлайн

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