Тур: 16. Стадион: Ренато Кури.
0'
29' Желтая карточкаВарньер Марко
0:0
62' Не забитый пенальтиМелькьорри Федерико
64' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
69' Желтая карточкаПас Йеферсон
90'+7
Ход матча
29'
62'
69'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
17
Пас
Йеферсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
-
18 Matteo Arena
-
20 Matteo Prati
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
История личных встреч
Перуджа
СПАЛ
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.19
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.13
|Стриццоло Лука
|2
|0.13
|Луперини Грегорио
|1
|0.06
|Оливьери Марко
|1
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.06
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Анджелла Габриэле
|0
|0
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Куан Кристиан
|0
|0
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|4
|0.25
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.25
|Майстро Фабио
|3
|0.19
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.13
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.06
|Финотто Маттиа
|1
|0.06
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0.06
|Рабби Симоне
|1
|0.06
|Педа Патрик
|1
|0.06
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
|Тунёв Георгий
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санторо Симоне
|3
|1
|Ианнони Эдоардо
|3
|1
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Курадо Маркос
|4
|0
|Пас Йеферсон
|4
|0
|Куан Кристиан
|4
|0
|Лизи Франческо
|2
|1
|Сгарби Филиппо
|2
|1
|Касасола Тиаго
|3
|0
|Оливьери Марко
|3
|0
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|Рози Алеандро
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|6
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|1
|Педа Патрик
|2
|2
|Дикманн Лоренцо
|5
|0
|Ла Мантия Андреа
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Далле Мура Кристиан
|4
|0
|Дзанеллато Никколо
|3
|0
|Эспозито Сальваторе
|3
|0
|Селия Раффаэле
|3
|0
|Matteo Arena
|1
|1
|Альфонсо Энрико
|2
|0
|Вивиани Федерико
|2
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Трипальделли Алессандро
|2
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|Рабби Симоне
|1
|0
Результаты матчей
Перуджа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
СПАЛ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
6
Перуджа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
СПАЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
4
8
Перуджа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
СПАЛ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
7
14
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
4
40%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
0
0%
4
21%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
3
30%
3
16%
61-75
1
10%
4
21%
76-90
Пропущено
20
21
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
6
30%
3
14%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
1
5%
5
24%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
6
30%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0
Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0
СПАЛ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СПАЛ - Модена 2:3 Брешия - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Беневенто 1:2 Тернана - СПАЛ 0:0
СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1
Результаты матчей
Перуджа
СПАЛ
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Перуджа
СПАЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
35
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
106
115
511
115
214
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|5 (2)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|7