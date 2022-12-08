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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Перуджа
0:0
Конец матча
СПАЛ
0'
29' Желтая карточка
Варньер Марко
0:0
62' Не забитый пенальти
Мелькьорри Федерико
64' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
69' Желтая карточка
Пас Йеферсон
90'+7
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
2
Рози
Алеандро
24
Касасола
Тиаго
17
Пас
Йеферсон
16
Бартоломей
Паоло
25
Санторо
Симоне
28
Куан
Кристиан
9
Мелькьорри
Федерико
11
Оливьери
Марко
1
Альфонсо
Энрико
27
Педа
Патрик
13
Варньер
Марко
6
Меккарьелло
Бьяджо
40
Тунёв
Георгий
3
Трипальделли
Алессандро
8
Проя
Федерико
5
Эспозито
Сальваторе
10
Дзанеллато
Никколо
9
Мончини
Габриэле
11
Финотто
Маттиа
Перуджа
3-4-1-2
СПАЛ
3-5-2

История личных встреч

Перуджа
СПАЛ

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:2
ТМК
0:0
ТМК
1:1
СB
2:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.19
Ди Кармине Самуэль 2 0.13
Стриццоло Лука 2 0.13
Луперини Грегорио 1 0.06
Оливьери Марко 1 0.06
Ди Серио Джузеппе 1 0.06
Касасола Тиаго 0 0
Анджелла Габриэле 0 0
Бартоломей Паоло 0 0
Курадо Маркос 0 0
Сгарби Филиппо 0 0
Куан Кристиан 0 0
СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 4 0.25
Ла Мантия Андреа 4 0.25
Майстро Фабио 3 0.19
Эспозито Сальваторе 2 0.13
Дикманн Лоренцо 1 0.06
Финотто Маттиа 1 0.06
Меккарьелло Бьяджо 1 0.06
Рабби Симоне 1 0.06
Педа Патрик 1 0.06
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Тунёв Георгий 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санторо Симоне 3 1
Ианнони Эдоардо 3 1
Мелькьорри Федерико 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Курадо Маркос 4 0
Пас Йеферсон 4 0
Куан Кристиан 4 0
Лизи Франческо 2 1
Сгарби Филиппо 2 1
Касасола Тиаго 3 0
Оливьери Марко 3 0
Бартоломей Паоло 2 0
Рози Алеандро 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Вулич Милош 1 0
СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 6 0
Меккарьелло Бьяджо 4 1
Педа Патрик 2 2
Дикманн Лоренцо 5 0
Ла Мантия Андреа 4 0
Вальцания Лука 4 0
Далле Мура Кристиан 4 0
Дзанеллато Никколо 3 0
Эспозито Сальваторе 3 0
Селия Раффаэле 3 0
Matteo Arena 1 1
Альфонсо Энрико 2 0
Вивиани Федерико 2 0
Мончини Габриэле 2 0
Трипальделли Алессандро 2 0
Альмичи Альберто 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Варньер Марко 1 0
Майстро Фабио 1 0
Фьордализо Алессандро 1 0
Рабби Симоне 1 0

Результаты матчей

Перуджа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
СПАЛ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
6
Перуджа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
СПАЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

4
8
Перуджа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
СПАЛ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

7
14

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
4
40%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
1
10%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
3
23%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
0
0%
4
21%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
3
30%
3
16%
61-75
1
10%
4
21%
76-90

Пропущено

20
21
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
6
30%
3
14%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
1
5%
5
24%
46-60
2
10%
4
19%
61-75
6
30%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Козенца - Перуджа 0:0 Перуджа - Дженоа 1:0 Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0
Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0
СПАЛ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СПАЛ - Модена 2:3 Брешия - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Беневенто 1:2 Тернана - СПАЛ 0:0
СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0 Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1

Результаты матчей

Перуджа
СПАЛ

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Перуджа
СПАЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
5
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
10
6
1
15
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 11 2 3 25 - 10 35
2.
Реджина
 16 9 2 5 28 - 16 29
3.
Бари
 16 6 8 2 25 - 16 26
4.
Дженоа
 16 7 5 4 18 - 13 26
5.
Тернана
 16 7 4 5 20 - 18 25
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
8.
Зюйдтироль
 16 5 7 4 19 - 22 22
9.
Модена
 16 6 3 7 24 - 23 21
10.
Асколи
 15 5 6 4 21 - 19 21
11.
Читтаделла
 16 4 7 5 13 - 19 19
12.
Пиза
 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 16 4 7 5 17 - 19 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Беневенто
 16 4 6 6 15 - 17 18
16.
Козенца
 16 4 5 7 16 - 25 17
17.
СПАЛ
 16 3 7 6 19 - 21 16
18.
Венеция
 16 4 4 8 18 - 24 16
19.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
20.
Перуджа
 16 3 4 9 10 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
6.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
7.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
9.
Пиза
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
11.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
12.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
13.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
14.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
15.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
16.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
18.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
19.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
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Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Фрозиноне Болока Даниэль 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Варньер Марко получил желтую карточку от судьи
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