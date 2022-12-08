Тур: 16. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
54' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
59' Желтая карточкаФлоренци Альдо
1:0
71' ГолЛарривей Хоакин
1:1
90' ГолБьянки Флавио
90' Желтая карточкаРиджионе Микеле
90'+10
Ход матча
54'
59'
71'
1:0
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 8
-
3 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
294 Количество передач 373
-
43 Владение мячом, % 57
25
Гоцци
Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Гоцци ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Панико ЧироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоПолузащитник
-
20 Насти МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
-
28 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Клотет Пеп
История личных встреч
Козенца
Брешия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларривей Хоакин
|3
|0.19
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.13
|Риджионе Микеле
|2
|0.13
|Бриньола Энрико
|2
|0.13
|Флоренци Альдо
|2
|0.13
|Мерони Андреа
|1
|0.06
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.06
|Брешанини Марко
|1
|0.06
|Мерола Давиде
|1
|0.06
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.06
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
|Massimo Zilli
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|5
|0.31
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.25
|Ндой Эмануэле
|2
|0.13
|Морео Стефано
|2
|0.13
|Олзер Джакомо
|2
|0.13
|Галацци Николас
|1
|0.06
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.06
|Кистана Андреа
|1
|0.06
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.06
|Карачич Фран
|0
|0
|Бизоли Димитри
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|5
|1
|Вока Идриз
|5
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Pietro Martino
|3
|1
|Рисполи Андреа
|3
|0
|Вяйсянен Саули
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Риджионе Микеле
|2
|0
|Насти Марко
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Камильяно Агостино
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
|Massimo Zilli
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адорни Давиде
|5
|0
|Бенали Ахмед
|4
|0
|Карачич Фран
|4
|0
|Ндой Эмануэле
|3
|0
|Мангравити Массимилиано
|3
|0
|Ван Де Лои Томми
|3
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Брешия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
2
4
Козенца
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
4
10
Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Брешия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
6
14
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
5
63%
76-90
Пропущено
9
13
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
6
67%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
6
10
0 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
50%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
50%
1
10%
76-90
Пропущено
14
6
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
21%
2
33%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
0
0%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
4
22%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
31%
6
33%
76-90
Пропущено
23
19
16 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
13%
5
26%
1-15
6
26%
2
11%
16-30
7
30%
4
21%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1
Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0
Брешия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1
Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2
Результаты матчей
Козенца
Брешия
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Козенца
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
34
35
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
312
510
213
114
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|5 (2)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|7