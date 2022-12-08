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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Козенца
1:1
Конец матча
Брешия
0'
54' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
59' Желтая карточка
Флоренци Альдо
1:0
71' Гол
Ларривей Хоакин
1:1
90' Гол
Бьянки Флавио
90' Желтая карточка
Риджионе Микеле
90'+10

Ход матча

46'
 
Галацци Николас
Ндой Эмануэле
50'
Ла Вардера Сальваторе Дарио
Гоцци Паоло
 
54'
 
Ван Де Лои Томми
59'
Флоренци Альдо
 
63'
 
Бенали Ахмед
Бертаньоли Массимо
65'
Д'Урсо Кристиан
Брешанини Марко
 
65'
Насти Марко
Мерола Давиде
 
70'
 
Айе Флориан
Морео Стефано
70'
 
Лабойко Якуб
Вивиани Федерико
71'
Ларривей Хоакин
1:0
80'
Валлоккия Андреа
Флоренци Альдо
 
80'
Мерони Андреа
Бриньола Энрико
 
85'
 
Federico Pace
Яллоу Александр
90'
1:1
Бьянки Флавио
90'
Риджионе Микеле
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 8
  • 3 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 294 Количество передач 373
  • 43 Владение мячом, % 57
77
Марсон
Леонардо
3
Рисполи
Андреа
15
Вяйсянен
Саули
5
Риджионе
Микеле
25
Гоцци
Паоло
4
Брешанини
Марко
6
Кало
Джакомо
34
Флоренци
Альдо
18
Мерола
Давиде
11
Бриньола
Энрико
9
Ларривей
Хоакин
1
Андреаччи
Лоренцо
2
Карачич
Фран
32
Папетти
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
18
Яллоу
Александр
26
Бертаньоли
Массимо
5
Ван
Де
Лои
Томми
7
Вивиани
Федерико
8
Ндой
Эмануэле
9
Морео
Стефано
24
Бьянки
Флавио
Козенца
4-3-2-1
Брешия
4-4-2

История личных встреч

Козенца
Брешия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
0:0
СB
5:1
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:3
СB
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларривей Хоакин 3 0.19
Д'Урсо Кристиан 2 0.13
Риджионе Микеле 2 0.13
Бриньола Энрико 2 0.13
Флоренци Альдо 2 0.13
Мерони Андреа 1 0.06
Корнвиг Эмиль 1 0.06
Брешанини Марко 1 0.06
Мерола Давиде 1 0.06
Бутич Карло 1 (1) 0.06
Рисполи Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Pietro Martino 0 0
Massimo Zilli 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 5 0.31
Бьянки Флавио 4 (1) 0.25
Ндой Эмануэле 2 0.13
Морео Стефано 2 0.13
Олзер Джакомо 2 0.13
Галацци Николас 1 0.06
Бертаньоли Массимо 1 0.06
Кистана Андреа 1 0.06
Мангравити Массимилиано 1 0.06
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 5 1
Вока Идриз 5 0
Вентури Майкл 5 0
Pietro Martino 3 1
Рисполи Андреа 3 0
Вяйсянен Саули 3 0
Кало Джакомо 3 0
Риджионе Микеле 2 0
Насти Марко 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Ларривей Хоакин 1 0
Камильяно Агостино 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Мерони Андреа 1 0
Бутич Карло 1 0
Брешанини Марко 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0
Massimo Zilli 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 5 0
Бенали Ахмед 4 0
Карачич Фран 4 0
Ндой Эмануэле 3 0
Мангравити Массимилиано 3 0
Ван Де Лои Томми 3 0
Кистана Андреа 2 0
Уар Матье 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Леццерини Лука 0 1
Вивиани Федерико 1 0
Бизоли Димитри 1 0
Морео Стефано 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Галацци Николас 1 0

Результаты матчей

Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Брешия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
4
Козенца
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Брешия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

4
10
Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Брешия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

6
14

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
5
63%
76-90

Пропущено

9
13
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
6
67%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

6
10
0 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 7
9 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
50%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
50%
1
10%
76-90

Пропущено

14
6
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
21%
2
33%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
0
0%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
4
22%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
31%
6
33%
76-90

Пропущено

23
19
16 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
13%
5
26%
1-15
6
26%
2
11%
16-30
7
30%
4
21%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Козенца - Перуджа 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1
Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0 Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0
Брешия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - Реджина 0:2 Брешия - СПАЛ 2:0 Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1
Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1 Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2

Результаты матчей

Козенца
Брешия

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Козенца
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
3
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 11 2 3 25 - 10 35
2.
Реджина
 16 9 2 5 28 - 16 29
3.
Бари
 16 6 8 2 25 - 16 26
4.
Дженоа
 16 7 5 4 18 - 13 26
5.
Тернана
 16 7 4 5 20 - 18 25
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
8.
Зюйдтироль
 16 5 7 4 19 - 22 22
9.
Модена
 16 6 3 7 24 - 23 21
10.
Асколи
 15 5 6 4 21 - 19 21
11.
Читтаделла
 16 4 7 5 13 - 19 19
12.
Пиза
 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 16 4 7 5 17 - 19 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Беневенто
 16 4 6 6 15 - 17 18
16.
Козенца
 16 4 5 7 16 - 25 17
17.
СПАЛ
 16 3 7 6 19 - 21 16
18.
Венеция
 16 4 4 8 18 - 24 16
19.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
20.
Перуджа
 16 3 4 9 10 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
6.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
7.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
9.
Пиза
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
11.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
12.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
13.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
14.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
15.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
16.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
18.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
19.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Фрозиноне Болока Даниэль 7
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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