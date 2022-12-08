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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
АТК
1:0
Конец матча
Джамшедпур
0'
81' Желтая карточка
Boris Singh Thangjam
81' Желтая карточка
Куруниян Ашик
87' Желтая карточка
Хартли Питер
89' Вторая желтая карточка
Хартли Питер
1:0
90' Пенальти
Hugo Boumous
90' Желтая карточка
Hugo Boumous
90'+8
1
Vishal
Kaith
44
Asish
Rai
20
Котал
Притам
8
Макхью
Карл
15
Босе
Субхасиш
22
Deepak
Tangri
10
Hugo
Boumous
24
Lenny
Rodrigues
9
Петратос
Димитри
17
Колако
Листон
19
Куруниян
Ашик
31
Vishal
Yadav
26
Laldinliana
Renthlei
29
Хартли
Питер
13
Eli
Sabia
6
Ricky
Lallawmawma
10
Эммануэль-Томас
Джей
28
Germanpreet
Singh
2
Boris
Singh
Thangjam
50
Кривелларо
Рафаэл
18
Ritwik
Das
9
Пандита
Ишан
АТК
Джамшедпур

История личных встреч

АТК
Джамшедпур

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СИ
0:1
СИ
2:1
СИ
1:0
СИ
2:1
СИ
0:3
СИ
3:1
СИ
2:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 4 0.44
Hugo Boumous 3 (1) 0.33
Сингх Манвир 2 0.22
Колако Листон 1 0.11
Кауко Йони 1 0.11
Макхью Карл 1 0.11
Lenny Rodrigues 1 0.11
Босе Субхасиш 1 0.11
Куруниян Ашик 0 0
Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 2 0.22
Хартли Питер 1 0.11
Boris Singh Thangjam 1 0.11
Пандита Ишан 1 0.11
Эммануэль-Томас Джей 1 (1) 0.11
Harrison Sawyer 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хэмилл Брендан 3 0
Lenny Rodrigues 1 1
Макхью Карл 2 0
Куруниян Ашик 2 0
Deepak Tangri 2 0
Босе Субхасиш 2 0
Кауко Йони 1 0
Петратос Димитри 1 0
Hugo Boumous 1 0
Котал Притам 1 0
Vishal Kaith 1 0
Сингх Манвир 1 0
Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хартли Питер 4 1
Boris Singh Thangjam 2 0
Laldinliana Renthlei 2 0
Чима Даниэль 1 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Wellington XVII 1 0
Harrison Sawyer 1 0
Pratik Chowdhary 1 0
Jitendra Singh 1 0
Ritwik Das 1 0

Результаты матчей

АТК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Джамшедпур
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
АТК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Джамшедпур
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

7
1
АТК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Джамшедпур
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

8
3

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
4
50%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
7%
3
50%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
1
17%
76-90

Пропущено

11
16
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
18%
4
25%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бенгалуру - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Гоа - АТК 3:0 АТК - Нортист Юнайтед 2:1
Мумбаи Сити - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - АТК 2:5 АТК - Ченнаин 1:2 АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Дели Динамос - АТК 1:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Гоа - АТК 0:2
Джамшедпур
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1
Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0

Результаты матчей

АТК
Джамшедпур

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

АТК
Джамшедпур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 9 6 3 0 27 - 10 21
2.
АТК
 9 6 1 2 15 - 10 19
3.
Хайдарабад
 9 6 1 2 13 - 6 19
4.
Дели Динамос
 8 6 0 2 15 - 11 18
5.
Керала Бластерс
 8 5 0 3 14 - 11 15
6.
Гоа
 8 4 0 4 12 - 11 12
7.
Ченнаин
 8 3 1 4 12 - 17 10
8.
Ист Бенгал
 8 3 0 5 11 - 14 9
9.
Бенгалуру
 8 2 1 5 4 - 9 7
10.
Джамшедпур
 9 1 1 7 6 - 16 4
11.
Нортист Юнайтед
 8 0 0 8 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 4 4 0 0 8 - 4 12
2.
АТК
 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Хайдарабад
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Керала Бластерс
 4 2 0 2 8 - 9 6
6.
Гоа
 3 2 0 1 6 - 2 6
7.
Ченнаин
 5 1 1 3 7 - 13 4
8.
Бенгалуру
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Джамшедпур
 5 1 0 4 4 - 8 3
10.
Ист Бенгал
 3 0 0 3 3 - 7 0
11.
Нортист Юнайтед
 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 4 3 1 0 14 - 6 10
2.
Керала Бластерс
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Хайдарабад
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Ист Бенгал
 5 3 0 2 8 - 7 9
5.
АТК
 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Дели Динамос
 4 2 0 2 7 - 7 6
7.
Гоа
 5 2 0 3 6 - 9 6
8.
Ченнаин
 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Бенгалуру
 5 1 1 3 3 - 7 4
10.
Джамшедпур
 4 0 1 3 2 - 8 1
11.
Нортист Юнайтед
 4 0 0 4 2 - 6 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 6 (1)
Ист Бенгал Cleiton Silva 5
АТК Петратос Димитри 4 (5)
Мумбаи Сити Сингх Бипин 4 (2)
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Джамшедпур Хартли Питер 1 4
Ченнаин Ajith Kumar 1 3
Гоа Бедия Эду 1 2
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
АТК Хэмилл Брендан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Hugo Boumous уходит с поля. Халдер Пронай выходит вместо него
  • Желтая карточка
    94'
    Hugo Boumous получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Hugo Boumous из команды АТК забивает с точки!
  • 89'
    Хартли Питер получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 88'
    Boris Singh Thangjam уходит с поля. Доунгел Семинлен выходит вместо него
  • 87'
    Laldinliana Renthlei уходит с поля. Farukh Choudhary выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
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    • 27'
      Germanpreet Singh уходит с поля. Jitendra Singh выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч АТК 1:0 Джамшедпур онлайн

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