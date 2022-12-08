Тур: 1.
1:0
Конец матча
0'
81' Желтая карточкаBoris Singh Thangjam
81' Желтая карточкаКуруниян Ашик
87' Желтая карточкаХартли Питер
89' Вторая желтая карточкаХартли Питер
1:0
90' ПенальтиHugo Boumous
90' Желтая карточкаHugo Boumous
90'+8
Ход матча
81'
87'
89'
90'
1:0
90'
44
Asish
Rai
20
Котал
Притам
10
Hugo
Boumous
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Asish RaiЗащитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Hugo BoumousПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
13 Ravi Rana
-
-
31 Arsh Shaikh
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
-
31 Vishal YadavВратарь
- Защитник
-
29 Хартли ПитерЗащитник
-
13 Eli SabiaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ritwik DasПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Чима ДаниэльНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Адриан Бутройд
История личных встреч
АТК
Джамшедпур
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|4
|0.44
|Hugo Boumous
|3 (1)
|0.33
|Сингх Манвир
|2
|0.22
|Колако Листон
|1
|0.11
|Кауко Йони
|1
|0.11
|Макхью Карл
|1
|0.11
|Lenny Rodrigues
|1
|0.11
|Босе Субхасиш
|1
|0.11
|Куруниян Ашик
|0
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|2
|0.22
|Хартли Питер
|1
|0.11
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.11
|Пандита Ишан
|1
|0.11
|Эммануэль-Томас Джей
|1 (1)
|0.11
|Harrison Sawyer
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хэмилл Брендан
|3
|0
|Lenny Rodrigues
|1
|1
|Макхью Карл
|2
|0
|Куруниян Ашик
|2
|0
|Deepak Tangri
|2
|0
|Босе Субхасиш
|2
|0
|Кауко Йони
|1
|0
|Петратос Димитри
|1
|0
|Hugo Boumous
|1
|0
|Котал Притам
|1
|0
|Vishal Kaith
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хартли Питер
|4
|1
|Boris Singh Thangjam
|2
|0
|Laldinliana Renthlei
|2
|0
|Чима Даниэль
|1
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Wellington XVII
|1
|0
|Harrison Sawyer
|1
|0
|Pratik Chowdhary
|1
|0
|Jitendra Singh
|1
|0
|Ritwik Das
|1
|0
Результаты матчей
АТК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Джамшедпур
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
АТК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Джамшедпур
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
7
1
АТК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Джамшедпур
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
8
3
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
4
50%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
7%
3
50%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
1
17%
76-90
Пропущено
11
16
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
18%
4
25%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бенгалуру - АТК 0:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Гоа - АТК 3:0 АТК - Нортист Юнайтед 2:1
Мумбаи Сити - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - АТК 2:5 АТК - Ченнаин 1:2 АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Дели Динамос - АТК 1:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Гоа - АТК 0:2
Джамшедпур
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:3 Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1
Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0
Результаты матчей
АТК
Джамшедпур
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
АТК
Джамшедпур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
45
18
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|11.
|4
|0
|0
|4
|2 - 6
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|6 (1)
|Ист Бенгал
|Cleiton Silva
|5
|АТК
|Петратос Димитри
|4 (5)
|Мумбаи Сити
|Сингх Бипин
|4 (2)
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|4 (2)
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|1 4
|Ченнаин
|Ajith Kumar
|1 3
|Гоа
|Бедия Эду
|1 2
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|АТК
|Хэмилл Брендан
|3