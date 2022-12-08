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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Дженоа
2:0
Конец матча
Зюйдтироль
0'
7' Желтая карточка
Гудмундссон Альберт
26' Желтая карточка
Ровер Маттео
47' Желтая карточка
Хефти Сильван
48' Желтая карточка
Берра Филиппо
52' Желтая карточка
Сабелли Стефано
53' Желтая карточка
Маркони Микеле
1:0
65' Гол
Пушкаш Георге
79' Желтая карточка
Араму Маттиа
2:0
90' Гол
Араму Маттиа
90'+6

Ход матча

7'
Гудмундссон Альберт
 
26'
 
Ровер Маттео
46'
 
Daniele Casiraghi
Крочата Джованни
47'
Хефти Сильван
 
48'
 
Берра Филиппо
52'
Сабелли Стефано
 
53'
 
Маркони Микеле
55'
 
Маццокки Симоне
Сьега Николас
55'
 
Raphael Odogwu
Маркони Микеле
61'
Пушкаш Георге
Ягелло Филип
 
65'
Пушкаш Георге
1:0
75'
Гальдамес Пабло
Гудмундссон Альберт
 
75'
 
Д'Орацио Томмазо
Берра Филиппо
79'
Араму Маттиа
 
83'
 
Вольтан Давиде
Ровер Маттео
87'
Фольякко Алессандро
Хефти Сильван
 
87'
Йебоа Келвин
Кода Массимо
 
90'
Араму Маттиа
2:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 636 Количество передач 306
  • 67 Владение мячом, % 33
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шемпер
Адриан
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
2
Сабелли
Стефано
32
Morten
Frendrup
8
Стротман
Кевин
10
Араму
Маттиа
11
Гудмундссон
Альберт
24
Ягелло
Филип
9
Кода
Массимо
1
Полуцци
Джакомо
26
Де
Коль
Филиппо
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
2
Берра
Филиппо
14
Николусси
Кавилья
Ханс
18
Ровер
Маттео
21
Fabian
Tait
7
Сьега
Николас
30
Крочата
Джованни
31
Маркони
Микеле
Дженоа
4-2-3-1
Зюйдтироль
4-1-4-1

История личных встреч

Дженоа
Зюйдтироль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 6 (4) 0.38
Араму Маттиа 2 0.13
Ягелло Филип 2 0.13
Гудмундссон Альберт 1 0.06
Портанова Маноло 1 0.06
Стротман Кевин 1 0.06
Экубан Калеб 1 0.06
Пушкаш Георге 1 0.06
Хефти Сильван 1 0.06
Morten Frendrup 1 0.06
Йебоа Келвин 1 0.06
Бадель Милан 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 5 0.31
Ровер Маттео 4 (2) 0.25
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.13
Giovanni Zaro 2 0.13
Маццокки Симоне 2 0.13
Де Коль Филиппо 1 0.06
Карретта Мирко 1 0.06
Fabian Tait 1 0.06
Николусси Кавилья Ханс 1 0.06
Белардинелли Лука 0 0
Маркони Микеле 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 5 1
Гудмундссон Альберт 4 1
Бадель Милан 3 1
Стротман Кевин 3 0
Паяч Марко 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Кода Массимо 2 0
Хефти Сильван 2 0
Мартинес Хосеп 2 0
Morten Frendrup 2 0
Ялчын Гювен 2 0
Портанова Маноло 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Араму Маттиа 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 3 1
Giovanni Zaro 4 0
Помпетти Марко 4 0
Мазиелло Андреа 3 0
Берра Филиппо 3 0
Fabian Tait 3 0
Де Коль Филиппо 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Ровер Маттео 2 0
Маркони Микеле 1 0
Daniele Casiraghi 1 0
Крочата Джованни 1 0
Белардинелли Лука 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0

Результаты матчей

Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
3
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

9
10
Дженоа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Зюйдтироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

14
13

Голы по времени матча

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
4
40%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
40%
4
33%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

16
20
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
0
0%
2
10%
1-15
4
25%
5
25%
16-30
7
44%
2
10%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
25%
7
35%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
6
32%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
4
31%
6
32%
61-75
2
15%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1
Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2
СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2

Результаты матчей

Дженоа
Зюйдтироль

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
6
9
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 11 2 3 25 - 10 35
2.
Реджина
 16 9 2 5 28 - 16 29
3.
Бари
 16 6 8 2 25 - 16 26
4.
Дженоа
 16 7 5 4 18 - 13 26
5.
Тернана
 16 7 4 5 20 - 18 25
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
8.
Зюйдтироль
 16 5 7 4 19 - 22 22
9.
Модена
 16 6 3 7 24 - 23 21
10.
Асколи
 15 5 6 4 21 - 19 21
11.
Читтаделла
 16 4 7 5 13 - 19 19
12.
Пиза
 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 16 4 7 5 17 - 19 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Беневенто
 16 4 6 6 15 - 17 18
16.
Козенца
 16 4 5 7 16 - 25 17
17.
СПАЛ
 16 3 7 6 19 - 21 16
18.
Венеция
 16 4 4 8 18 - 24 16
19.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
20.
Перуджа
 16 3 4 9 10 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
6.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
7.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
9.
Пиза
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
11.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
12.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
13.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
14.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
15.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
16.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
18.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
19.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 5 (2)
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Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Фрозиноне Болока Даниэль 7
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      26'
      Ровер Маттео получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      7'
      Гудмундссон Альберт получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Дженоа 2:0 Зюйдтироль онлайн

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