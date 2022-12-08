Тур: 16. Стадион: Луиджи Феррарис.
2:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаГудмундссон Альберт
26' Желтая карточкаРовер Маттео
47' Желтая карточкаХефти Сильван
48' Желтая карточкаБерра Филиппо
52' Желтая карточкаСабелли Стефано
53' Желтая карточкаМаркони Микеле
1:0
65' ГолПушкаш Георге
79' Желтая карточкаАраму Маттиа
2:0
90' ГолАраму Маттиа
90'+6
Ход матча
26'
47'
48'
52'
53'
65'
1:0
79'
90'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
636 Количество передач 306
-
67 Владение мячом, % 33
13
Бани
Маттиа
10
Араму
Маттиа
24
Ягелло
Филип
18
Ровер
Маттео
21
Fabian
Tait
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
-
35 Luca Lipani
-
68 Brayan Boci
-
Главный тренер: Alberto Gilardino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Simone Davi
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Дженоа
Зюйдтироль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|6 (4)
|0.38
|Араму Маттиа
|2
|0.13
|Ягелло Филип
|2
|0.13
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.06
|Портанова Маноло
|1
|0.06
|Стротман Кевин
|1
|0.06
|Экубан Калеб
|1
|0.06
|Пушкаш Георге
|1
|0.06
|Хефти Сильван
|1
|0.06
|Morten Frendrup
|1
|0.06
|Йебоа Келвин
|1
|0.06
|Бадель Милан
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|5
|0.31
|Ровер Маттео
|4 (2)
|0.25
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.13
|Giovanni Zaro
|2
|0.13
|Маццокки Симоне
|2
|0.13
|Де Коль Филиппо
|1
|0.06
|Карретта Мирко
|1
|0.06
|Fabian Tait
|1
|0.06
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.06
|Белардинелли Лука
|0
|0
|Маркони Микеле
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|5
|1
|Гудмундссон Альберт
|4
|1
|Бадель Милан
|3
|1
|Стротман Кевин
|3
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Хефти Сильван
|2
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|0
|Morten Frendrup
|2
|0
|Ялчын Гювен
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Араму Маттиа
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|3
|1
|Giovanni Zaro
|4
|0
|Помпетти Марко
|4
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Берра Филиппо
|3
|0
|Fabian Tait
|3
|0
|Де Коль Филиппо
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Ровер Маттео
|2
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Daniele Casiraghi
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Белардинелли Лука
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
3
Дженоа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
9
10
Дженоа
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Зюйдтироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
14
13
Голы по времени матча
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
4
40%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
40%
4
33%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
16
20
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
0
0%
2
10%
1-15
4
25%
5
25%
16-30
7
44%
2
10%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
25%
7
35%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
3
23%
6
32%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
4
31%
6
32%
61-75
2
15%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дженоа - Читтаделла 0:1 Перуджа - Дженоа 1:0 Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1
Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2 Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Зюйдтироль - Асколи 2:2 Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2
СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0 Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2
Результаты матчей
Дженоа
Зюйдтироль
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
44
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
510
69
114
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|5 (2)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|7