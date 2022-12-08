Тур: 16. Стадион: Оресте Гранильо.
0'
30' Желтая карточкаМенез Жереми
0:1
34' ГолМулаттьери Самуэле
43' Желтая карточкаИнсинье Роберто
0:2
50' ГолИнсинье Роберто
0:3
68' ГолШиминьски Пшемыслав
70' Желтая карточкаТурати Стефано
87' Желтая карточкаБоррелли Дженнаро
90'+5
Ход матча
30'
34'
43'
50'
68'
70'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 7
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
411 Количество передач 381
-
52 Владение мячом, % 48
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Реджина
Фрозиноне
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
0.75
1.4
Среднее время на гол
120
64
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1.25
Среднее время на гол
50
72
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|5
|0.31
|Менез Жереми
|4
|0.25
|Канотто Луиджи
|4
|0.25
|Эрнани Азеведо
|3 (2)
|0.19
|Ривас Ригоберто
|2
|0.13
|Пьероцци Никколо
|2
|0.13
|Гальоло Риккардо
|2
|0.13
|Гори Габриэле
|2
|0.13
|Майер Жан
|1
|0.06
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.06
|Льотти Даниэле
|1
|0.06
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.06
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0.31
|Роден Маркус
|3
|0.19
|Инсинье Роберто
|3
|0.19
|Моро Лука
|3
|0.19
|Касо Джузеппе
|2
|0.13
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.13
|Гарритано Лука
|1
|0.06
|Маццители Лука
|1
|0.06
|Лучиони Фабио
|1
|0.06
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.06
|Коне Бенджамин
|1
|0.06
|Монтеризи Иларио
|1
|0.06
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|3
|1
|Гальоло Риккардо
|4
|0
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Фаббиан Джованни
|4
|0
|Майер Жан
|3
|0
|Менез Жереми
|2
|0
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Канотто Луиджи
|2
|0
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Коломби Симоне
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|7
|0
|Маццители Лука
|5
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Боррелли Дженнаро
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Раванелли Лука
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Реджина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Фрозиноне
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
3
Реджина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Фрозиноне
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
9
11
Реджина
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Фрозиноне
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
13
14
Голы по времени матча
Забито
19
13
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
4
21%
4
31%
61-75
3
16%
4
31%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
28
24
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
5
18%
1
4%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
5
18%
6
25%
61-75
4
14%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
11
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
5
31%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1
Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0
Фрозиноне
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0
Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0
Результаты матчей
Реджина
Фрозиноне
Точный счет
3:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Реджина
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
43
44
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
35
36
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
106
79
511
313
115
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|5 (2)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|7