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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Реджина
0:3
Конец матча
Фрозиноне
0'
30' Желтая карточка
Менез Жереми
0:1
34' Гол
Мулаттьери Самуэле
43' Желтая карточка
Инсинье Роберто
0:2
50' Гол
Инсинье Роберто
0:3
68' Гол
Шиминьски Пшемыслав
70' Желтая карточка
Турати Стефано
87' Желтая карточка
Боррелли Дженнаро
90'+5
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
23
Кампорезе
Микеле
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
37
Майер
Жан
20
Эрнани
Азеведо
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
25
Шиминьски
Пшемыслав
20
Раванелли
Лука
29
Коттали
Маттео
7
Роден
Маркус
11
Болока
Даниэль
16
Гарритано
Лука
94
Инсинье
Роберто
9
Мулаттьери
Самуэле
36
Маццители
Лука
Реджина
4-3-3
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Реджина
Фрозиноне

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
3:0
СB
0:0
СB
0:4
СB
1:1
СB
2:1
К
2:4
СB
1:2
СB
1:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.4

Среднее время на гол

120
64

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 5 0.31
Менез Жереми 4 0.25
Канотто Луиджи 4 0.25
Эрнани Азеведо 3 (2) 0.19
Ривас Ригоберто 2 0.13
Пьероцци Никколо 2 0.13
Гальоло Риккардо 2 0.13
Гори Габриэле 2 0.13
Майер Жан 1 0.06
Кризетиг Лоренцо 1 0.06
Льотти Даниэле 1 0.06
Ломбарди Алессандро 1 0.06
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 5 0.31
Роден Маркус 3 0.19
Инсинье Роберто 3 0.19
Моро Лука 3 0.19
Касо Джузеппе 2 0.13
Боррелли Дженнаро 2 0.13
Гарритано Лука 1 0.06
Маццители Лука 1 0.06
Лучиони Фабио 1 0.06
Шиминьски Пшемыслав 1 0.06
Коне Бенджамин 1 0.06
Монтеризи Иларио 1 0.06
Фработта Джанлука 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 3 1
Гальоло Риккардо 4 0
Пьероцци Никколо 4 0
Фаббиан Джованни 4 0
Майер Жан 3 0
Менез Жереми 2 0
Кризетиг Лоренцо 2 0
Канотто Луиджи 2 0
Эрнани Азеведо 2 0
Равалья Федерико 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Оби Джоэл 1 0
Коломби Симоне 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 7 0
Маццители Лука 5 0
Коттали Маттео 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Инсинье Роберто 3 0
Коне Бенджамин 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Боррелли Дженнаро 3 0
Гарритано Лука 2 0
Раванелли Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Моро Лука 2 0
Турати Стефано 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Роден Маркус 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0

Результаты матчей

Реджина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Фрозиноне
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
3
Реджина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Фрозиноне
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

9
11
Реджина
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Фрозиноне
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

13
14

Голы по времени матча

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
4
21%
4
31%
61-75
3
16%
4
31%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
22%
1
9%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

28
24
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
5
18%
1
4%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
5
18%
6
25%
61-75
4
14%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
5
31%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брешия - Реджина 0:2 Реджина - Беневенто 2:2 Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1
Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0
Фрозиноне
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 2:2 Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0
Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0

Результаты матчей

Реджина
Фрозиноне

Точный счет

3:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Реджина
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1.5
4
3
4
4
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
3
6
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
10
6
1.5
7
9
5
11
2.5
3
13
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 11 2 3 25 - 10 35
2.
Реджина
 16 9 2 5 28 - 16 29
3.
Бари
 16 6 8 2 25 - 16 26
4.
Дженоа
 16 7 5 4 18 - 13 26
5.
Тернана
 16 7 4 5 20 - 18 25
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
8.
Зюйдтироль
 16 5 7 4 19 - 22 22
9.
Модена
 16 6 3 7 24 - 23 21
10.
Асколи
 15 5 6 4 21 - 19 21
11.
Читтаделла
 16 4 7 5 13 - 19 19
12.
Пиза
 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 16 4 7 5 17 - 19 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Беневенто
 16 4 6 6 15 - 17 18
16.
Козенца
 16 4 5 7 16 - 25 17
17.
СПАЛ
 16 3 7 6 19 - 21 16
18.
Венеция
 16 4 4 8 18 - 24 16
19.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
20.
Перуджа
 16 3 4 9 10 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
6.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
7.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
9.
Пиза
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
11.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
12.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
13.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
14.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
15.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
16.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
18.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
19.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Фрозиноне Болока Даниэль 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Инсинье Роберто получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Мулаттьери Самуэле бьет в цель!
    • Желтая карточка
      30'
      Менез Жереми получил желтую карточку от судьи
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