Тур: 16. Стадион: Альберто Бралья.
0'
24' Желтая карточкаДзампано Франческо
31' Желтая карточкаЧиттадини Джорджо
1:0
37' ПенальтиТремолада Лука
2:0
53' ГолБонфанти Николас
2:1
60' ГолЧрнигой Домен
2:2
90' ГолЙонсен Деннис
90'+7
Ход матча
37'
1:0
53'
60'
89'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
329 Количество передач 580
-
36 Владение мячом, % 64
16
Джерли
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Модена
Венеция
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонфанти Николас
|5
|0.31
|Фальчинелли Диего
|4
|0.25
|Дьяв Давиде
|4 (1)
|0.25
|Тремолада Лука
|3 (1)
|0.19
|Antonio Pergreffi
|2
|0.13
|Маньино Лука
|2
|0.13
|Армеллино Марко
|1
|0.06
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.06
|Джерли Фабио
|0
|0
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|5
|0.31
|Черышев Денис
|3
|0.19
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.13
|Чрнигой Домен
|2
|0.13
|Йонсен Деннис
|2
|0.13
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.06
|Новакович Андрия
|1
|0.06
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|6
|1
|Читтадини Джорджо
|7
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Армеллино Марко
|2
|0
|Копполаро Мауро
|2
|0
|Tomasso Silvestri
|2
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Ренцетти Франческо
|1
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Джерли Фабио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Riccardo Gagno
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Хапс Ридгесиано
|5
|0
|Тессманн Таннер
|3
|1
|Дзампано Франческо
|4
|0
|Висневски Пшемыслав
|4
|0
|Йоронен Йессе
|1
|1
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Свобода Михаэль
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Венеция
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
2
Модена
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Венеция
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
13
Волевые поражения
6
3
Модена
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Венеция
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
16
Волевые поражения
8
5
Голы по времени матча
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
4
36%
3
38%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
4
31%
7
47%
76-90
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
5%
2
13%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
5
25%
5
33%
61-75
3
15%
4
27%
76-90
Пропущено
23
23
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
7
30%
5
22%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
6
26%
9
39%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0
Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0
Венеция
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Венеция - Тернана 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Венеция - Реджина 1:2 Комо - Венеция 1:0
Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3
Результаты матчей
Модена
Венеция
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Модена
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
17
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
44
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
69
312
312
114
213
114
114
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|5 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|5 (2)
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Модена
|Дьяв Давиде
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|7