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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Модена
2:2
Конец матча
Венеция
0'
24' Желтая карточка
Дзампано Франческо
31' Желтая карточка
Читтадини Джорджо
1:0
37' Пенальти
Тремолада Лука
2:0
53' Гол
Бонфанти Николас
2:1
60' Гол
Чрнигой Домен
89' Желтая карточка
2:2
90' Гол
Йонсен Деннис
90'+7
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
15
Tomasso
Silvestri
5
Читтадини
Джорджо
33
Ренцетти
Франческо
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
21
Армеллино
Марко
10
Тремолада
Лука
9
Бонфанти
Николас
11
Фальчинелли
Диего
12
Бертинато
Бруно
2
Висневски
Пшемыслав
23
Чеппители
Лука
32
Чеккарони
Пьетро
7
Дзампано
Франческо
5
Хапс
Ридгесиано
8
Тессманн
Таннер
6
Бузио
Джанлука
33
Чрнигой
Домен
20
Похьянпало
Йоэль
25
Пьерини
Николас
Модена
4-3-1-2
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Модена
Венеция

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонфанти Николас 5 0.31
Фальчинелли Диего 4 0.25
Дьяв Давиде 4 (1) 0.25
Тремолада Лука 3 (1) 0.19
Antonio Pergreffi 2 0.13
Маньино Лука 2 0.13
Армеллино Марко 1 0.06
Марсура Давиде 1 (1) 0.06
Джерли Фабио 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 5 0.31
Черышев Денис 3 0.19
Кюизанс Микаэль 2 0.13
Чрнигой Домен 2 0.13
Йонсен Деннис 2 0.13
Хапс Ридгесиано 1 0.06
Чеккарони Пьетро 1 0.06
Новакович Андрия 1 0.06
Ульманн Максимилиан 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 6 1
Читтадини Джорджо 7 0
Antonio Pergreffi 4 0
Маньино Лука 3 0
Панада Симоне 3 0
Тремолада Лука 2 0
Фальчинелли Диего 2 0
Марсура Давиде 2 0
Армеллино Марко 2 0
Копполаро Мауро 2 0
Tomasso Silvestri 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Ренцетти Франческо 1 0
Де Майо Себастьян 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Джерли Фабио 1 0
Paulo Dentello 1 0
Riccardo Gagno 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Edoardo Duca 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккарони Пьетро 4 1
Хапс Ридгесиано 5 0
Тессманн Таннер 3 1
Дзампано Франческо 4 0
Висневски Пшемыслав 4 0
Йоронен Йессе 1 1
Чрнигой Домен 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Свобода Михаэль 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Чеппители Лука 1 0
Модоло Марко 1 0
Новакович Андрия 1 0
Пьерини Николас 1 0
Кандела Антонио 1 0

Результаты матчей

Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Венеция
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
2
Модена
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Венеция
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

6
3
Модена
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Венеция
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
16

Волевые поражения

8
5

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
4
36%
3
38%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
4
31%
7
47%
76-90

Забито

20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
5%
2
13%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
5
25%
5
33%
61-75
3
15%
4
27%
76-90

Пропущено

23
23
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
7
30%
5
22%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
6
26%
9
39%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0
Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2 Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0
Венеция
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Венеция - Тернана 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Венеция - Реджина 1:2 Комо - Венеция 1:0
Венеция - Асколи 0:2 Брешия - Венеция 1:1 Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1 СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3

Результаты матчей

Модена
Венеция

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Модена
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
1
7
2
5
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
3
12
3
12
2.5
1
14
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 11 2 3 25 - 10 35
2.
Реджина
 16 9 2 5 28 - 16 29
3.
Бари
 16 6 8 2 25 - 16 26
4.
Дженоа
 16 7 5 4 18 - 13 26
5.
Тернана
 16 7 4 5 20 - 18 25
6.
Брешия
 16 6 6 4 19 - 20 24
7.
Парма
 16 6 5 5 21 - 17 23
8.
Зюйдтироль
 16 5 7 4 19 - 22 22
9.
Модена
 16 6 3 7 24 - 23 21
10.
Асколи
 15 5 6 4 21 - 19 21
11.
Читтаделла
 16 4 7 5 13 - 19 19
12.
Пиза
 15 4 7 4 24 - 20 19
13.
Кальяри
 16 4 7 5 17 - 19 19
14.
Палермо
 15 5 3 7 15 - 19 18
15.
Беневенто
 16 4 6 6 15 - 17 18
16.
Козенца
 16 4 5 7 16 - 25 17
17.
СПАЛ
 16 3 7 6 19 - 21 16
18.
Венеция
 16 4 4 8 18 - 24 16
19.
Комо
 15 3 6 6 17 - 26 15
20.
Перуджа
 16 3 4 9 10 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Парма
 9 5 1 3 14 - 10 16
3.
Реджина
 8 5 1 2 19 - 9 16
4.
Тернана
 8 4 3 1 8 - 3 15
5.
Брешия
 8 4 3 1 10 - 6 15
6.
Кальяри
 8 3 3 2 9 - 10 12
7.
Комо
 8 3 3 2 9 - 9 12
8.
Дженоа
 8 2 5 1 8 - 6 11
9.
Пиза
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 10 11
11.
Модена
 8 3 2 3 14 - 11 11
12.
Зюйдтироль
 8 2 5 1 11 - 10 11
13.
Палермо
 8 3 2 3 9 - 8 11
14.
СПАЛ
 8 3 1 4 13 - 11 10
15.
Читтаделла
 8 2 4 2 7 - 10 10
16.
Асколи
 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Бари
 7 1 5 1 11 - 9 8
18.
Перуджа
 8 2 2 4 5 - 10 8
19.
Беневенто
 8 1 3 4 6 - 10 6
20.
Венеция
 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 9 5 3 1 14 - 7 18
2.
Фрозиноне
 9 5 1 3 13 - 8 16
3.
Дженоа
 8 5 0 3 10 - 7 15
4.
Реджина
 8 4 1 3 9 - 7 13
5.
Асколи
 7 3 3 1 11 - 7 12
6.
Беневенто
 8 3 3 2 9 - 7 12
7.
Венеция
 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Зюйдтироль
 8 3 2 3 8 - 12 11
9.
Модена
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Тернана
 8 3 1 4 12 - 15 10
11.
Читтаделла
 8 2 3 3 6 - 9 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 9 - 14 9
13.
Пиза
 8 1 5 2 12 - 12 8
14.
Палермо
 7 2 1 4 6 - 11 7
15.
Парма
 7 1 4 2 7 - 7 7
16.
Кальяри
 8 1 4 3 8 - 9 7
17.
СПАЛ
 8 0 6 2 6 - 10 6
18.
Козенца
 8 1 3 4 5 - 15 6
19.
Перуджа
 8 1 2 5 5 - 10 5
20.
Комо
 7 0 3 4 8 - 17 3
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Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 7 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Венеция Похьянпало Йоэль 5 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 5 (2)
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Топ нарушителей
Асколи Гондо Седрик 2 5
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Модена Дьяв Давиде 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Фрозиноне Болока Даниэль 7
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Тремолада Лука из команды Модена забивает с точки!
    • Желтая карточка
      31'
      Читтадини Джорджо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Дзампано Франческо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Модена 2:2 Венеция онлайн

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